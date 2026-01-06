'İsrail ve Suriye, ABD gözetiminde askeri gerilimi azaltma ve ticaret mekanizması kuracak'

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260106/israil-ve-suriye-abd-gozetiminde-askeri-gerilimi-azaltma-ve-ticaret-mekanizmasi-kuracak-1102535080.html
ABD Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, İsrail ve Suriye'nin ABD gözetiminde askeri gerilimi azaltma ve ticari fırsatlar yaratma mekanizması kurma konusunda anlaştığını bildirdi.İsrail ve Suriye, ABD arabuluculuğunda Paris'te yeni bir tur görüşmeyi tamamladı.Ortak açıklamada, şu ifadeler yer aldı:"İsrail Devleti ve Suriye Arap Cumhuriyeti, ABD'nin gözetimi altında istihbarat paylaşımı, askeri gerilimin azaltılması, diplomatik ilişkiler ve ticari fırsatlar konusunda acil ve sürekli koordinasyonu kolaylaştırmak amacıyla ortak bir birleşme mekanizması - özel bir iletişim birimi - kurmaya karar verdiler"Açıklamada ayrıca, her iki tarafın da kalıcı güvenlik düzenlemeleri arayışına olan bağlılıklarını yeniden teyit ettikleri belirtildi.Ayrıca İsrail, ABD'nin desteği ve girişimiyle Suriye ile müzakerelerin yeniden başladığını ve son görüşmede "ortak hedeflere ulaşmak ve Suriye'deki Dürzilerin korunması için diyaloğa devam edilmesi kararı alındığını" duyurdu.
ABD Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, İsrail ve Suriye'nin ABD gözetiminde askeri gerilimi azaltma ve ticari fırsatlar yaratma mekanizması kurma konusunda anlaştığını bildirdi.
İsrail ve Suriye, ABD arabuluculuğunda Paris'te yeni bir tur görüşmeyi tamamladı.
Ortak açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
"İsrail Devleti ve Suriye Arap Cumhuriyeti, ABD'nin gözetimi altında istihbarat paylaşımı, askeri gerilimin azaltılması, diplomatik ilişkiler ve ticari fırsatlar konusunda acil ve sürekli koordinasyonu kolaylaştırmak amacıyla ortak bir birleşme mekanizması - özel bir iletişim birimi - kurmaya karar verdiler"
Açıklamada ayrıca, her iki tarafın da kalıcı güvenlik düzenlemeleri arayışına olan bağlılıklarını yeniden teyit ettikleri belirtildi.
Ayrıca İsrail, ABD'nin desteği ve girişimiyle Suriye ile müzakerelerin yeniden başladığını ve son görüşmede "ortak hedeflere ulaşmak ve Suriye'deki Dürzilerin korunması için diyaloğa devam edilmesi kararı alındığını" duyurdu.