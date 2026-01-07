Rus Dışişleri: Mariner gemisindeki Rusların hak ve çıkarlarına saygı gösterilmesini talep ediyoruz

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260107/rus-disisleri-mariner-gemisindeki-ruslarin-hak-ve-cikarlarina-saygi-gosterilmesini-talep-ediyor-1102564645.html

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova’nın, ABD askeri personelinin Rus bandıralı Mariner gemisine indirme yaptıklarına dair haberleri yakından takip ettiğini bildirdi.Bakanlık, Rusya'nın ABD’den Mariner gemisindeki Rusya vatandaşlarına insancıl ve onura yakışır muamele edilmesini, haklarına ve çıkarlarına saygı gösterilmesini sağlamasını talep ettiğini vurguladı.Açıklamada ayrıca ABD'nin Mariner gemisindeki Rusların vatanlarına hızlı bir şekilde dönüşünü engellememesi gerektiğinin altı çizildi.Daha önce ABD Avrupa Komutanlığı (EUCOM), Rus bandıralı Mariner tankerinin Kuzey Atlantik’te alıkonulduğunu bildirmişti.6 Ocak Salı günü Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova'nın, uluslararası deniz hukuku kurallarına tam olarak uygun olarak Kuzey Atlantik'in uluslararası sularında Rus bayrağı altında seyreden Rus petrol tankeri 'Mariner' etrafında oluşan olağanüstü durumu endişeyle takip ettiğini duyurmuştu.Bakanlık, Rus tankere anlaşılmaz nedenlerle ABD ve NATO orduları tarafından barışçıl statüsüne açıkça orantısız bir ilgi gösterildiğini vurgulamıştı. Bakanlık açıklamasında, Rusya’nın açık denizde serbest seyrüsefer ilkesine bağlılıklarını beyan eden Batı ülkelerinin, bu ilkeyi uygulamaya koyarken kendilerinden başlayacaklarını umduğunu dile getirmişti.

