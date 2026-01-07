Türkiye
ABD Avrupa Komutanlığı, bir Rus tankerinin Kuzey Atlantik’te alıkonulduğunu duyurdu
ABD Avrupa Komutanlığı (EUCOM), Rus bandıralı Mariner tankerinin Kuzey Atlantik’te alıkonulduğunu bildirdi. 07.01.2026, Sputnik Türkiye
EUCOM, federal mahkeme kararına istinaden Rus petrol tankeri Mariner'in ABD yaptırımlarını ihlal ettiği gerekçesiyle Kuzey Atlantik'te alıkonulduğunu belirtti.Açıklamada, ABD Adalet Bakanlığı, İç Güvenlik Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı ile koordinasyon içinde, ABD yaptırımlarının ihlal edilmesi gerekçesiyle gemiye el konulduğu ifade edildi.Öte yandan Moskova, ABD ve NATO'nun eylemlerinden duyduğu endişeyi dile getirerek, tankerin uluslararası sularda olduğunu ve denizcilik hukukunu ihlal etmediğini bildirdi.6 Ocak Salı günü Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova'nın, uluslararası deniz hukuku kurallarına tam olarak uygun olarak Kuzey Atlantik'in uluslararası sularında Rus bayrağı altında seyreden Rus petrol tankeri 'Mariner' etrafında oluşan olağanüstü durumu endişeyle takip ettiğini bildirmişti. Bakanlık, Rus tankere anlaşılmaz nedenlerle ABD ve NATO orduları tarafından barışçıl statüsüne açıkça orantısız bir ilgi gösterildiğini vurgulamıştı. Bakanlık açıklamasında, Rusya’nın açık denizde serbest seyrüsefer ilkesine bağlılıklarını beyan eden Batı ülkelerinin, bu ilkeyi uygulamaya koyarken kendilerinden başlayacaklarını umduğunu dile getirmişti.ABD Karayipler’de Sophia adlı petrol tankerini alıkoyduABD makamları, Karayip Denizi’nde uluslararası sularda bulunan Panama bayraklı Sophia adlı tankere ‘alıkoyduğunu’ açıkladı.Sahil Güvenlik’in ‘gemiye ABD’ye kadar eşlik ettiği’ kaydedildi.
17:51 07.01.2026 (güncellendi: 18:16 07.01.2026)
ABD Avrupa Komutanlığı (EUCOM), Rus bandıralı Mariner tankerinin Kuzey Atlantik’te alıkonulduğunu bildirdi.
EUCOM, federal mahkeme kararına istinaden Rus petrol tankeri Mariner'in ABD yaptırımlarını ihlal ettiği gerekçesiyle Kuzey Atlantik'te alıkonulduğunu belirtti.
Açıklamada, ABD Adalet Bakanlığı, İç Güvenlik Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı ile koordinasyon içinde, ABD yaptırımlarının ihlal edilmesi gerekçesiyle gemiye el konulduğu ifade edildi.
Öte yandan Moskova, ABD ve NATO'nun eylemlerinden duyduğu endişeyi dile getirerek, tankerin uluslararası sularda olduğunu ve denizcilik hukukunu ihlal etmediğini bildirdi.
6 Ocak Salı günü Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova'nın, uluslararası deniz hukuku kurallarına tam olarak uygun olarak Kuzey Atlantik'in uluslararası sularında Rus bayrağı altında seyreden Rus petrol tankeri 'Mariner' etrafında oluşan olağanüstü durumu endişeyle takip ettiğini bildirmişti.
Bakanlık, Rus tankere anlaşılmaz nedenlerle ABD ve NATO orduları tarafından barışçıl statüsüne açıkça orantısız bir ilgi gösterildiğini vurgulamıştı. Bakanlık açıklamasında, Rusya’nın açık denizde serbest seyrüsefer ilkesine bağlılıklarını beyan eden Batı ülkelerinin, bu ilkeyi uygulamaya koyarken kendilerinden başlayacaklarını umduğunu dile getirmişti.

ABD Karayipler’de Sophia adlı petrol tankerini alıkoydu

ABD makamları, Karayip Denizi’nde uluslararası sularda bulunan Panama bayraklı Sophia adlı tankere ‘alıkoyduğunu’ açıkladı.
Sahil Güvenlik’in ‘gemiye ABD’ye kadar eşlik ettiği’ kaydedildi.
