https://anlatilaninotesi.com.tr/20260107/abd-avrupa-komutanligi-rus-tankerinin-kuzey-atlantikte-alikonuldugunu-duyurdu-1102563543.html

ABD Avrupa Komutanlığı, bir Rus tankerinin Kuzey Atlantik’te alıkonulduğunu duyurdu

ABD Avrupa Komutanlığı, bir Rus tankerinin Kuzey Atlantik’te alıkonulduğunu duyurdu

Sputnik Türkiye

ABD Avrupa Komutanlığı (EUCOM), Rus bandıralı Mariner tankerinin Kuzey Atlantik’te alıkonulduğunu bildirdi. 07.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-07T17:51+0300

2026-01-07T17:51+0300

2026-01-07T18:16+0300

dünya

abd

abd savaş bakanlığı

abd avrupa komutanlığı (u.s european command/us eucom)

abd avrupa kuvvetleri (eucom)

kuzey atlantik

tanker

rusya

alıkoyma

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/07/1102563388_0:26:745:445_1920x0_80_0_0_06c1c66eb3b07a7b50cfc7667a8a1fbd.png

EUCOM, federal mahkeme kararına istinaden Rus petrol tankeri Mariner'in ABD yaptırımlarını ihlal ettiği gerekçesiyle Kuzey Atlantik'te alıkonulduğunu belirtti.Açıklamada, ABD Adalet Bakanlığı, İç Güvenlik Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı ile koordinasyon içinde, ABD yaptırımlarının ihlal edilmesi gerekçesiyle gemiye el konulduğu ifade edildi.Öte yandan Moskova, ABD ve NATO'nun eylemlerinden duyduğu endişeyi dile getirerek, tankerin uluslararası sularda olduğunu ve denizcilik hukukunu ihlal etmediğini bildirdi.6 Ocak Salı günü Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova'nın, uluslararası deniz hukuku kurallarına tam olarak uygun olarak Kuzey Atlantik'in uluslararası sularında Rus bayrağı altında seyreden Rus petrol tankeri 'Mariner' etrafında oluşan olağanüstü durumu endişeyle takip ettiğini bildirmişti. Bakanlık, Rus tankere anlaşılmaz nedenlerle ABD ve NATO orduları tarafından barışçıl statüsüne açıkça orantısız bir ilgi gösterildiğini vurgulamıştı. Bakanlık açıklamasında, Rusya’nın açık denizde serbest seyrüsefer ilkesine bağlılıklarını beyan eden Batı ülkelerinin, bu ilkeyi uygulamaya koyarken kendilerinden başlayacaklarını umduğunu dile getirmişti.ABD Karayipler’de Sophia adlı petrol tankerini alıkoyduABD makamları, Karayip Denizi’nde uluslararası sularda bulunan Panama bayraklı Sophia adlı tankere ‘alıkoyduğunu’ açıkladı.Sahil Güvenlik’in ‘gemiye ABD’ye kadar eşlik ettiği’ kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251224/pentagon-abd-askerleri-noel-babayi-takip-edecek-1102139088.html

abd

kuzey atlantik

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, abd savaş bakanlığı, abd avrupa komutanlığı (u.s european command/us eucom), abd avrupa kuvvetleri (eucom), kuzey atlantik, tanker, rusya, alıkoyma