İstanbul'da ilçe ilçe dolaşıp hırsızlık yapan iki kadın yakalandı: Toplam 219 suç kayıtları olduğu ortaya çıktı
İstanbul'da ilçe ilçe dolaşıp hırsızlık yapan iki kadın yakalandı: Toplam 219 suç kayıtları olduğu ortaya çıktı
İstanbul'da ilçe ilçe gezerek hırsızlık yapan iki kadın yakalandı. Kadınların hırsızlık görüntüleri ortaya çıkarken, toplamda 219 suç kayıtlarının olduğu... 07.01.2026
İstanbul'da üç ilçede farklı farklı yerlerde hırsızlık yapan iki kadın yakalandı. Polis kadınların kimliklerini kameralardan tespit ederken, yakalanan 32 yaşındaki E.P'nin 127, 38 yaşındaki A.T'nin ise 92 suç kaydı olduğu anlaşıldı.Üç ilçede hırsızlık yaptılarİstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kasım ve aralıkta Fatih'teki bir AVM'de S.I'ya ait, içerisinde 26 bin dolar ile 8 bin liranın bulunduğu çantanın, Sarıyer'deki bir AVM'de A.M.R'nin cep telefonu, 600 avrosu ve 8 bin lirasının, Bağcılar'da pazarda F.Ç'nin cep telefonunun ve 100. yıl Mahallesi'ndeki evden ziynet eşyaları ile 13 bin liranın çalınmasına ilişkin çalışma yaptı.Ekipler, çevredeki güvenlik kameraları kayıtlarından kimliğini tespit ettikleri 2 kadın şüpheliyi 5 Ocak'ta Sarıyer'de yakaladı. Emniyete getirilen şüphelilerin sorgulamasında, E.P'nin çeşitli suçlardan 127, A.T'nin ise 92 kaydı olduğu anlaşıldı. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
İstanbul'da üç ilçede farklı farklı yerlerde hırsızlık yapan iki kadın yakalandı. Polis kadınların kimliklerini kameralardan tespit ederken, yakalanan 32 yaşındaki E.P'nin 127, 38 yaşındaki A.T'nin ise 92 suç kaydı olduğu anlaşıldı.
Üç ilçede hırsızlık yaptılar
İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kasım ve aralıkta Fatih'teki bir AVM'de S.I'ya ait, içerisinde 26 bin dolar ile 8 bin liranın bulunduğu çantanın, Sarıyer'deki bir AVM'de A.M.R'nin cep telefonu, 600 avrosu ve 8 bin lirasının, Bağcılar'da pazarda F.Ç'nin cep telefonunun ve 100. yıl Mahallesi'ndeki evden ziynet eşyaları ile 13 bin liranın çalınmasına ilişkin çalışma yaptı.
Ekipler, çevredeki güvenlik kameraları kayıtlarından kimliğini tespit ettikleri 2 kadın şüpheliyi 5 Ocak'ta Sarıyer'de yakaladı. Emniyete getirilen şüphelilerin sorgulamasında, E.P'nin çeşitli suçlardan 127, A.T'nin ise 92 kaydı olduğu anlaşıldı. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.