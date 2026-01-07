https://anlatilaninotesi.com.tr/20260107/istanbulda-ilce-ilce-dolasip-hirsizlik-yapan-iki-kadin-yakalandi-toplam-219-suc-kayitlari-oldugu-1102543317.html

İstanbul'da ilçe ilçe dolaşıp hırsızlık yapan iki kadın yakalandı: Toplam 219 suç kayıtları olduğu ortaya çıktı

İstanbul'da ilçe ilçe dolaşıp hırsızlık yapan iki kadın yakalandı: Toplam 219 suç kayıtları olduğu ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

İstanbul'da ilçe ilçe gezerek hırsızlık yapan iki kadın yakalandı. Kadınların hırsızlık görüntüleri ortaya çıkarken, toplamda 219 suç kayıtlarının olduğu... 07.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-07T10:57+0300

2026-01-07T10:57+0300

2026-01-07T10:57+0300

türki̇ye

i̇stanbul

fatih

sarıyer

hırsızlık

nitelikli hırsızlık

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102504/07/1025040709_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_43679f5309f4c4083d41a437d2b16cac.jpg

İstanbul'da üç ilçede farklı farklı yerlerde hırsızlık yapan iki kadın yakalandı. Polis kadınların kimliklerini kameralardan tespit ederken, yakalanan 32 yaşındaki E.P'nin 127, 38 yaşındaki A.T'nin ise 92 suç kaydı olduğu anlaşıldı.Üç ilçede hırsızlık yaptılarİstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kasım ve aralıkta Fatih'teki bir AVM'de S.I'ya ait, içerisinde 26 bin dolar ile 8 bin liranın bulunduğu çantanın, Sarıyer'deki bir AVM'de A.M.R'nin cep telefonu, 600 avrosu ve 8 bin lirasının, Bağcılar'da pazarda F.Ç'nin cep telefonunun ve 100. yıl Mahallesi'ndeki evden ziynet eşyaları ile 13 bin liranın çalınmasına ilişkin çalışma yaptı.Ekipler, çevredeki güvenlik kameraları kayıtlarından kimliğini tespit ettikleri 2 kadın şüpheliyi 5 Ocak'ta Sarıyer'de yakaladı. Emniyete getirilen şüphelilerin sorgulamasında, E.P'nin çeşitli suçlardan 127, A.T'nin ise 92 kaydı olduğu anlaşıldı. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251222/bes-eve-girip-755-bin-liralik-hirsizlik-yapan-iki-kadin-yakalandi-1102045896.html

türki̇ye

i̇stanbul

fatih

sarıyer

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇stanbul, fatih, sarıyer, hırsızlık, nitelikli hırsızlık