https://anlatilaninotesi.com.tr/20251222/bes-eve-girip-755-bin-liralik-hirsizlik-yapan-iki-kadin-yakalandi-1102045896.html
Beş eve girip 755 bin liralık hırsızlık yapan iki kadın yakalandı
Beş eve girip 755 bin liralık hırsızlık yapan iki kadın yakalandı
Sputnik Türkiye
Adana'da 'misafir' gibi girdikleri apartmanlarda 5 daireyi soyan iki kadın yakalandı. 22.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-22T11:30+0300
2025-12-22T11:30+0300
2025-12-22T11:30+0300
türki̇ye
hırsızlık
adana
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102504/07/1025040709_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_43679f5309f4c4083d41a437d2b16cac.jpg
Adana'da yüzlerini eşarpla gizleyerek girdikleri farklı apartmanlardaki beş daireyi soyan iki kadın yakalandı. Kadınların toplam 755 bin liralık ziynet eşyası, değerli saat ve döviz çaldıkları tespit edilirken, şüpheliler suçlamaları reddederek 'biz o apartmanlara arkadaşlarımızı ziyaret etmek için girdik' diye kendilerini savundular. Güvenlik kameralarına takıldılarİnci G. (32) ile İpek Y. (26) isimli iki şüpheli kadın, misafir gibi girdikleri apartmandaki 2 farklı daireden 55 bin lira değerinde ziynet eşyası ve 2 kol saati çalıp, kaçtı. Güvenlik kamerasından tespit edilen şüphelilerin, daha önce de 3 daireden 700 bin lira değerinde altın ve döviz çaldığı saptandı. Polis tarafından yakalanan, ifadelerinde, "Olay tarihinde eski bir arkadaşımızı ziyarete gitmiştik" diyen şüpheliler tutuklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251220/6-ilde-duzenlenen-operasyonlarda-46-supheli-tutuklandi-1102004467.html
türki̇ye
adana
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102504/07/1025040709_128:0:896:576_1920x0_80_0_0_6ea954d8cef36ddcb43afee3a7267d49.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
hırsızlık, adana
Beş eve girip 755 bin liralık hırsızlık yapan iki kadın yakalandı
Adana'da 'misafir' gibi girdikleri apartmanlarda 5 daireyi soyan iki kadın yakalandı.
Adana'da yüzlerini eşarpla gizleyerek girdikleri farklı apartmanlardaki beş daireyi soyan iki kadın yakalandı. Kadınların toplam 755 bin liralık ziynet eşyası, değerli saat ve döviz çaldıkları tespit edilirken, şüpheliler suçlamaları reddederek 'biz o apartmanlara arkadaşlarımızı ziyaret etmek için girdik' diye kendilerini savundular.
Güvenlik kameralarına takıldılar
İnci G. (32) ile İpek Y. (26) isimli iki şüpheli kadın, misafir gibi girdikleri apartmandaki 2 farklı daireden 55 bin lira değerinde ziynet eşyası ve 2 kol saati çalıp, kaçtı. Güvenlik kamerasından tespit edilen şüphelilerin, daha önce de 3 daireden 700 bin lira değerinde altın ve döviz çaldığı saptandı. Polis tarafından yakalanan, ifadelerinde, "Olay tarihinde eski bir arkadaşımızı ziyarete gitmiştik" diyen şüpheliler tutuklandı.