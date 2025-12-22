Beş eve girip 755 bin liralık hırsızlık yapan iki kadın yakalandı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251222/bes-eve-girip-755-bin-liralik-hirsizlik-yapan-iki-kadin-yakalandi-1102045896.html

Adana'da 'misafir' gibi girdikleri apartmanlarda 5 daireyi soyan iki kadın yakalandı. 22.12.2025, Sputnik Türkiye

Adana'da yüzlerini eşarpla gizleyerek girdikleri farklı apartmanlardaki beş daireyi soyan iki kadın yakalandı. Kadınların toplam 755 bin liralık ziynet eşyası, değerli saat ve döviz çaldıkları tespit edilirken, şüpheliler suçlamaları reddederek 'biz o apartmanlara arkadaşlarımızı ziyaret etmek için girdik' diye kendilerini savundular. Güvenlik kameralarına takıldılarİnci G. (32) ile İpek Y. (26) isimli iki şüpheli kadın, misafir gibi girdikleri apartmandaki 2 farklı daireden 55 bin lira değerinde ziynet eşyası ve 2 kol saati çalıp, kaçtı. Güvenlik kamerasından tespit edilen şüphelilerin, daha önce de 3 daireden 700 bin lira değerinde altın ve döviz çaldığı saptandı. Polis tarafından yakalanan, ifadelerinde, "Olay tarihinde eski bir arkadaşımızı ziyarete gitmiştik" diyen şüpheliler tutuklandı.

