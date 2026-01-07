https://anlatilaninotesi.com.tr/20260107/galatasaray---fenerbahce-macinin-biletleri-satisa-sunuldu-super-kupa-finali-ne-zaman-1102563255.html

Galatasaray - Fenerbahçe maçının biletleri satışa sunuldu: Süper Kupa Finali ne zaman?

Galatasaray - Fenerbahçe maçının biletleri satışa sunuldu: Süper Kupa Finali ne zaman?

Sputnik Türkiye

Galatasaray ve Fenerbahçe’yi karşı karşıya getirecek Turkcell Süper Kupa finali öncesinde bilet satışları başladı. 07.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-07T17:47+0300

2026-01-07T17:47+0300

2026-01-07T17:47+0300

spor

süper kupa

tff süper kupa

maç

maç yayını

tarihi maç

fenerbahçe

fenerbahçe spor kulübü

galatasaray

galatasaray sportif aş

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103985/33/1039853366_0:0:2844:1600_1920x0_80_0_0_8606b48073051d9e875c218383a487e1.jpg

Dev final, 10 Ocak Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak ve mücadele saat 20.30’da başlayacak. Karşılaşmayı tribünden izlemek isteyen Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarları, biletlerini 'www.passo.com.tr' adresiyle Passo Mobil Uygulama üzerinden temin edebilecek.Büyük heyecana sahne olması beklenen derbinin bilet fiyatlarının ise bin 500 lirayla 3 bin lira arasında olduğu açıklandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260106/super-kupada-fenerbahce-finalde-1102534949.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

süper kupa, tff süper kupa, maç, maç yayını, tarihi maç, fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü, galatasaray, galatasaray sportif aş