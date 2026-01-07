Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260107/galatasaray---fenerbahce-macinin-biletleri-satisa-sunuldu-super-kupa-finali-ne-zaman-1102563255.html
Galatasaray - Fenerbahçe maçının biletleri satışa sunuldu: Süper Kupa Finali ne zaman?
Galatasaray - Fenerbahçe maçının biletleri satışa sunuldu: Süper Kupa Finali ne zaman?
Sputnik Türkiye
Galatasaray ve Fenerbahçe’yi karşı karşıya getirecek Turkcell Süper Kupa finali öncesinde bilet satışları başladı. 07.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-07T17:47+0300
2026-01-07T17:47+0300
spor
süper kupa
tff süper kupa
maç
maç yayını
tarihi maç
fenerbahçe
fenerbahçe spor kulübü
galatasaray
galatasaray sportif aş
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103985/33/1039853366_0:0:2844:1600_1920x0_80_0_0_8606b48073051d9e875c218383a487e1.jpg
Dev final, 10 Ocak Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak ve mücadele saat 20.30’da başlayacak. Karşılaşmayı tribünden izlemek isteyen Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarları, biletlerini 'www.passo.com.tr' adresiyle Passo Mobil Uygulama üzerinden temin edebilecek.Büyük heyecana sahne olması beklenen derbinin bilet fiyatlarının ise bin 500 lirayla 3 bin lira arasında olduğu açıklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260106/super-kupada-fenerbahce-finalde-1102534949.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103985/33/1039853366_356:0:2489:1600_1920x0_80_0_0_de2bfc14d62091663de7ebd1f45a06d6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
süper kupa, tff süper kupa, maç, maç yayını, tarihi maç, fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü, galatasaray, galatasaray sportif aş
süper kupa, tff süper kupa, maç, maç yayını, tarihi maç, fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü, galatasaray, galatasaray sportif aş

Galatasaray - Fenerbahçe maçının biletleri satışa sunuldu: Süper Kupa Finali ne zaman?

17:47 07.01.2026
© AATFF Süper Kupa
TFF Süper Kupa - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2026
© AA
Abone ol
Galatasaray ve Fenerbahçe’yi karşı karşıya getirecek Turkcell Süper Kupa finali öncesinde bilet satışları başladı.
Dev final, 10 Ocak Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak ve mücadele saat 20.30’da başlayacak.
Karşılaşmayı tribünden izlemek isteyen Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarları, biletlerini 'www.passo.com.tr' adresiyle Passo Mobil Uygulama üzerinden temin edebilecek.
Büyük heyecana sahne olması beklenen derbinin bilet fiyatlarının ise bin 500 lirayla 3 bin lira arasında olduğu açıklandı.
Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Fenerbahçe ile Samsunspor Yeni Adana Stadı'nda mücadele etti - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2026
SPOR
Süper Kupa'da finalin adı belli oldu: Galatasaray-Fenerbahçe
Dün, 22:23
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала