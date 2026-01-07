https://anlatilaninotesi.com.tr/20260107/galatasaray---fenerbahce-macinin-biletleri-satisa-sunuldu-super-kupa-finali-ne-zaman-1102563255.html
Galatasaray - Fenerbahçe maçının biletleri satışa sunuldu: Süper Kupa Finali ne zaman?
Galatasaray - Fenerbahçe maçının biletleri satışa sunuldu: Süper Kupa Finali ne zaman?
Galatasaray ve Fenerbahçe'yi karşı karşıya getirecek Turkcell Süper Kupa finali öncesinde bilet satışları başladı.
Dev final, 10 Ocak Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak ve mücadele saat 20.30’da başlayacak. Karşılaşmayı tribünden izlemek isteyen Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarları, biletlerini 'www.passo.com.tr' adresiyle Passo Mobil Uygulama üzerinden temin edebilecek.Büyük heyecana sahne olması beklenen derbinin bilet fiyatlarının ise bin 500 lirayla 3 bin lira arasında olduğu açıklandı.
