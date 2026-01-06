https://anlatilaninotesi.com.tr/20260106/super-kupada-fenerbahce-finalde-1102534949.html
Süper Kupa'da finalin adı belli oldu: Galatasaray-Fenerbahçe
Süper Kupa'da finalin adı belli oldu: Galatasaray-Fenerbahçe
Sputnik Türkiye
Turkcell Süper Kupa'da Galatasaray ile mücadele edecek olan takım yarı finalde Samsunspor'u 2-0 mağlup eden Fenerbahçe oldu. 06.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-06T22:23+0300
2026-01-06T22:23+0300
2026-01-06T23:01+0300
spor
fenerbahçe
samsunspor
süper kupa
jhon duran
kerem aktürkoğlu
atatürk olimpiyat stadı
galatasaray
anthony musaba
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/06/1102534792_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_951c944086656b97ccaa442a0ca4b7d2.jpg
Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Samsunspor'u 2-0 mağlup eden Fenerbahçe finalde Galatasaray'ın rakibi oldu. Final maçı 10 Ocak Cumartesi günü saat 20.30'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.Yeni Adana Stadı'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu'nun 4. dakikadaki golüyle öne geçti. İlk yarı sonunda soyunma odasına 1-0 Fenerbahçe üstünlüğüyle gidildi.İlk yarıdaki üstün performansını ikinci yarıya da taşıyan sarı-lacivertliler, 67. dakikada Jhon Duran'ın golüyle farkı 2'ye çıkardı. 78. dakikada Samsunspor'dan Makoumbou'nun kırmızı kartla oyun dışında kalmasıyla Fenerbahçe, skoru korudu ve sahadan 2-0 galip ayrıldı.Sarı-lacivertliler bu sonuçla adını finale yazdırarak Galatasaray'ın rakibi oldu.Kerem Aktükroğlu 6. golüne imza attıFenerbahçe'nin milli oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, sarı-lacivertli formayla bu sezon 6. golüne imza attı.UEFA Avrupa Ligi'nde 4 golü bulunan Kerem, ligde ise 1 golde kalmış ve eleştirilen isim olmuştu.Duran 5. golünü golünü kaydettiFenerbahçe'nin Kolombiyalı santrforu Jhon Duran sarı-lacivertli formayla 5. golüne imza attı.Sarı-lacivertli takıma transferinin ardından forma istikrarını yakalayamayan genç futbolcu, ligde Beşiktaş ve Galatasaray derbilerinin ardından Eyüpspor filelerini de havalandırmıştı.UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde Feyenoord'a karşı da gol bulmayı başaran Duran, 5. golünü ise Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Samsunspor ağlarına yolladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260105/super-kupada-ilk-finalist-galatasaray-oldu--1102505610.html
atatürk olimpiyat stadı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/06/1102534792_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_34b357d8fd33400bc2e9f773e1bc7642.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
fenerbahçe, fb, fenerbahçe - samsunspor maç kadrosu, fenerbahçe maçı, fb samsun maçı, fb maçı, kerem aktürkoğlu, süper kupa final, fenerbahçe maç,asensio, fenerbahçe - samsunspor önemli dakikalar, super kupa finali, fenerbahçe - samsunspor maçı, atv izle, fb maçı hangi kanalda, fb maci, jhon duran, süper kupa final maçı ne zaman, yeni adana stadyumu, atv canli, fenerbahçe - galatasaray, fener samsun maçı ne zaman, fenerbahçe – samsunspor, fenerbahçe samsunspor maçı canlı izle, fb samsun maçı skor, fenerbahce samsun, fenerbahçe - samsunspor maç sonucu, samsunspor fenerbahçe maçı, fenerbahçe - samsunspor hangi kanal,
fenerbahçe, fb, fenerbahçe - samsunspor maç kadrosu, fenerbahçe maçı, fb samsun maçı, fb maçı, kerem aktürkoğlu, süper kupa final, fenerbahçe maç,asensio, fenerbahçe - samsunspor önemli dakikalar, super kupa finali, fenerbahçe - samsunspor maçı, atv izle, fb maçı hangi kanalda, fb maci, jhon duran, süper kupa final maçı ne zaman, yeni adana stadyumu, atv canli, fenerbahçe - galatasaray, fener samsun maçı ne zaman, fenerbahçe – samsunspor, fenerbahçe samsunspor maçı canlı izle, fb samsun maçı skor, fenerbahce samsun, fenerbahçe - samsunspor maç sonucu, samsunspor fenerbahçe maçı, fenerbahçe - samsunspor hangi kanal,
Süper Kupa'da finalin adı belli oldu: Galatasaray-Fenerbahçe
22:23 06.01.2026 (güncellendi: 23:01 06.01.2026)
Turkcell Süper Kupa'da Galatasaray ile mücadele edecek olan takım yarı finalde Samsunspor'u 2-0 mağlup eden Fenerbahçe oldu.
Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Samsunspor'u 2-0 mağlup eden Fenerbahçe finalde Galatasaray'ın rakibi oldu. Final maçı 10 Ocak Cumartesi günü saat 20.30'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.
Yeni Adana Stadı'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu'nun 4. dakikadaki golüyle öne geçti. İlk yarı sonunda soyunma odasına 1-0 Fenerbahçe üstünlüğüyle gidildi.
İlk yarıdaki üstün performansını ikinci yarıya da taşıyan sarı-lacivertliler, 67. dakikada Jhon Duran'ın golüyle farkı 2'ye çıkardı. 78. dakikada Samsunspor'dan Makoumbou'nun kırmızı kartla oyun dışında kalmasıyla Fenerbahçe, skoru korudu ve sahadan 2-0 galip ayrıldı.
Sarı-lacivertliler bu sonuçla adını finale yazdırarak Galatasaray'ın rakibi oldu.
Kerem Aktükroğlu 6. golüne imza attı
Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, sarı-lacivertli formayla bu sezon 6. golüne imza attı.
UEFA Avrupa Ligi'nde 4 golü bulunan Kerem, ligde ise 1 golde kalmış ve eleştirilen isim olmuştu.
Duran 5. golünü golünü kaydetti
Fenerbahçe'nin Kolombiyalı santrforu Jhon Duran sarı-lacivertli formayla 5. golüne imza attı.
Sarı-lacivertli takıma transferinin ardından forma istikrarını yakalayamayan genç futbolcu, ligde Beşiktaş ve Galatasaray derbilerinin ardından Eyüpspor filelerini de havalandırmıştı.
UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde Feyenoord'a karşı da gol bulmayı başaran Duran, 5. golünü ise Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Samsunspor ağlarına yolladı.