https://anlatilaninotesi.com.tr/20260106/super-kupada-fenerbahce-finalde-1102534949.html

Süper Kupa'da finalin adı belli oldu: Galatasaray-Fenerbahçe

Süper Kupa'da finalin adı belli oldu: Galatasaray-Fenerbahçe

Sputnik Türkiye

Turkcell Süper Kupa'da Galatasaray ile mücadele edecek olan takım yarı finalde Samsunspor'u 2-0 mağlup eden Fenerbahçe oldu. 06.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-06T22:23+0300

2026-01-06T22:23+0300

2026-01-06T23:01+0300

spor

fenerbahçe

samsunspor

süper kupa

jhon duran

kerem aktürkoğlu

atatürk olimpiyat stadı

galatasaray

anthony musaba

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/06/1102534792_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_951c944086656b97ccaa442a0ca4b7d2.jpg

Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Samsunspor'u 2-0 mağlup eden Fenerbahçe finalde Galatasaray'ın rakibi oldu. Final maçı 10 Ocak Cumartesi günü saat 20.30'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.Yeni Adana Stadı'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu'nun 4. dakikadaki golüyle öne geçti. İlk yarı sonunda soyunma odasına 1-0 Fenerbahçe üstünlüğüyle gidildi.İlk yarıdaki üstün performansını ikinci yarıya da taşıyan sarı-lacivertliler, 67. dakikada Jhon Duran'ın golüyle farkı 2'ye çıkardı. 78. dakikada Samsunspor'dan Makoumbou'nun kırmızı kartla oyun dışında kalmasıyla Fenerbahçe, skoru korudu ve sahadan 2-0 galip ayrıldı.Sarı-lacivertliler bu sonuçla adını finale yazdırarak Galatasaray'ın rakibi oldu.Kerem Aktükroğlu 6. golüne imza attıFenerbahçe'nin milli oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, sarı-lacivertli formayla bu sezon 6. golüne imza attı.UEFA Avrupa Ligi'nde 4 golü bulunan Kerem, ligde ise 1 golde kalmış ve eleştirilen isim olmuştu.Duran 5. golünü golünü kaydettiFenerbahçe'nin Kolombiyalı santrforu Jhon Duran sarı-lacivertli formayla 5. golüne imza attı.Sarı-lacivertli takıma transferinin ardından forma istikrarını yakalayamayan genç futbolcu, ligde Beşiktaş ve Galatasaray derbilerinin ardından Eyüpspor filelerini de havalandırmıştı.UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde Feyenoord'a karşı da gol bulmayı başaran Duran, 5. golünü ise Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Samsunspor ağlarına yolladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260105/super-kupada-ilk-finalist-galatasaray-oldu--1102505610.html

atatürk olimpiyat stadı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fenerbahçe, fb, fenerbahçe - samsunspor maç kadrosu, fenerbahçe maçı, fb samsun maçı, fb maçı, kerem aktürkoğlu, süper kupa final, fenerbahçe maç,asensio, fenerbahçe - samsunspor önemli dakikalar, super kupa finali, fenerbahçe - samsunspor maçı, atv izle, fb maçı hangi kanalda, fb maci, jhon duran, süper kupa final maçı ne zaman, yeni adana stadyumu, atv canli, fenerbahçe - galatasaray, fener samsun maçı ne zaman, fenerbahçe – samsunspor, fenerbahçe samsunspor maçı canlı izle, fb samsun maçı skor, fenerbahce samsun, fenerbahçe - samsunspor maç sonucu, samsunspor fenerbahçe maçı, fenerbahçe - samsunspor hangi kanal,