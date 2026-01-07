https://anlatilaninotesi.com.tr/20260107/ak-parti-uye-sayisi-ile-oy-oranlarini-karsilastiracak-1102549867.html
AK Parti, üye sayısı ile oy oranlarını karşılaştıracak
Yargıtay Başkanlığı tarafından 2 Ocak'ta siyasi partilerin üye sayıları açıklandı. AK Parti üye sayısı 2025'te 664 bin kişi arttı. AK Parti’nin üye sayısı 11 milyon 543 bin 301 olarak açıklandı. Bu rakamlarla Türkiye’nin en çok üyeye sahip siyasi partisi oldu.Siyasi partilerin üye sayılarının açıklanması ile birlikte AK Parti üye sayıları ile o seçim bölgesindeki almış olduğu oy sayısını karşılaştırmaya başladı. Üye sayısından az oy alınan seçim bölgeleri tespit edildi.Bu hafta sonu sonuçların değerlendirilmesi için AK Parti Seçim İşleri Başkanlığı, il ve ilçelerdeki ana kademe, gençlik ve kadın kolları seçim işleri başkanlarını hafta sonu Ankara’da toplama kararı aldı. Bu kapsamda seçim sonuçları ile üye sayıları arasındaki farkların nedenleri ele alınacak.Yapılacak değerlendirme sonucunda üye sayısı ile oy oranı arasında fark bulunan seçim bölgelerine ilişkin özel bir çalışma yapılacak. Üye olan kişilerin sandığa gidip gitmediği ya da başka partilere oy verip vermediği araştırılacak. Ulaşılan sonuçlar kapsamında üyelerin AK Parti’ye neden oy vermedikleri raporlaştırılacak.
AK Parti, üye sayısı ile oy oranlarını karşılaştıracak
AK Parti'nin tüm kademelerdeki seçim işleri başkanları hafta sonu Ankara'da toplanacak. Seçim işleri başkanları toplantısında üye sayıları ile o bölgedeki alınan oy oranları karşılaştırılacak. Üye sayısından az oy alınan seçim bölgelerinde bunun nedenleri araştırılacak.
