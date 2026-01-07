Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260107/erdogandan-maduroya-turkiye-teklifi-sorusuna-yanit-bize-gelen-boyle-bir-haber-yok-1102553674.html
Erdoğan'dan 'Maduro'ya Türkiye teklifi' iddiasına yanıt: 'Öyle bir şey yok'
Erdoğan'dan 'Maduro'ya Türkiye teklifi' iddiasına yanıt: 'Öyle bir şey yok'
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gazeteciler grup toplantısı sonrası Maduro'ya ilişkin 'Türkiye gitmesi teklif edildi' iddialarını sordu. Erdoğan iddiaları yalanladı. 07.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-07T14:42+0300
2026-01-07T15:16+0300
poli̇ti̇ka
recep tayyip erdoğan
venezüella devlet başkanı nicolas maduro
nicolas maduro
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/09/1089022039_0:0:1371:771_1920x0_80_0_0_37b912b5f2100da2fad9e79604008be2.png
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a grup toplantısı sonrasında gazeteciler soru yöneltti.Bir gazeteci Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Maduro'ya Türkiye'ye gitmesi teklif edildi mi?' sorusunu yöneltti.Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya ilişkin soruya "Böyle bir şey yok. Bize gelen böyle bir haber yok" dedi.DEM heyeti ile görüşme olacak mı?DEM Heyeti ile görüşme konusunda da açıklama yapan Erdoğan, “Arkadaşlarımıza görüşme isteği gelmiş. Özellikle hanımlar yapacak.” diye konuştu.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/09/1089022039_85:0:1236:863_1920x0_80_0_0_383ec6f61f90b9d5ee7fd8d46c18287b.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
recep tayyip erdoğan, venezüella devlet başkanı nicolas maduro, nicolas maduro
recep tayyip erdoğan, venezüella devlet başkanı nicolas maduro, nicolas maduro

Erdoğan'dan 'Maduro'ya Türkiye teklifi' iddiasına yanıt: 'Öyle bir şey yok'

14:42 07.01.2026 (güncellendi: 15:16 07.01.2026)
Erdoğan soru cevap
Erdoğan soru cevap - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2026
Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gazeteciler grup toplantısı sonrası Maduro'ya ilişkin 'Türkiye gitmesi teklif edildi' iddialarını sordu. Erdoğan iddiaları yalanladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a grup toplantısı sonrasında gazeteciler soru yöneltti.
Bir gazeteci Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Maduro'ya Türkiye'ye gitmesi teklif edildi mi?' sorusunu yöneltti.
Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya ilişkin soruya "Böyle bir şey yok. Bize gelen böyle bir haber yok" dedi.

DEM heyeti ile görüşme olacak mı?

DEM Heyeti ile görüşme konusunda da açıklama yapan Erdoğan, “Arkadaşlarımıza görüşme isteği gelmiş. Özellikle hanımlar yapacak.” diye konuştu.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала