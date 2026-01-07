https://anlatilaninotesi.com.tr/20260107/erdogandan-maduroya-turkiye-teklifi-sorusuna-yanit-bize-gelen-boyle-bir-haber-yok-1102553674.html
Erdoğan'dan 'Maduro'ya Türkiye teklifi' iddiasına yanıt: 'Öyle bir şey yok'
14:42 07.01.2026 (güncellendi: 15:16 07.01.2026)
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gazeteciler grup toplantısı sonrası Maduro'ya ilişkin 'Türkiye gitmesi teklif edildi' iddialarını sordu. Erdoğan iddiaları yalanladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a grup toplantısı sonrasında gazeteciler soru yöneltti.
Bir gazeteci Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Maduro'ya Türkiye'ye gitmesi teklif edildi mi?' sorusunu yöneltti.
Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya ilişkin soruya "Böyle bir şey yok. Bize gelen böyle bir haber yok" dedi.
DEM heyeti ile görüşme olacak mı?
DEM Heyeti ile görüşme konusunda da açıklama yapan Erdoğan, “Arkadaşlarımıza görüşme isteği gelmiş. Özellikle hanımlar yapacak.” diye konuştu.