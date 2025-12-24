Pentagon: ABD askerleri 'Noel Baba'yı takip edecek

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251224/pentagon-abd-askerleri-noel-babayi-takip-edecek-1102139088.html

Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, Kuzey Amerika Hava Savunma Komutanlığı'nın (NORAD) bu yıl da Noel arifesinde, Noel Baba'nın sanal dünya turu sırasında radarla tekrar takip edileceğini söyledi.Pentagon'dan yapılan açıklamada, NORAD'ın Noel Baba Operasyon Merkezi, 24 Aralık sabahı saat 04:00'te (TSİ 14.00) tam kapasiteyle çalışmaya başlayacak.Noel Baba'yı takip etme görevi nedir?NORAD’ın Noel Baba’yı 'takip etme' geleneği, 1955’te tamamen tesadüfen başladı. Noel Baba’ya ulaşmak isteyen bir çocuk, yerel bir gazetedeki mağaza ilanında yanlış basılan telefon numarasını aradı ve Noel Baba yerine, NORAD’ın Kıta Hava Savunma Komutanlığı’nın operasyon merkezine ulaştı.O gece görev başında olan Hava Kuvvetleri Albayı Harry Shoup, durumu hemen fark etmesine rağmen çocuğu hayal kırıklığına uğratmamak için oyuna katıldı. Bu küçük jest, gelenek haline geldi ve hala devam ediyor.Noel Baba’yı takip etme görevi, ABD ve Kanada’nın ortak hava savunma kurumu NORAD’ın her yıl 24 Aralık’ta gerçekleştirdiği sembolik ve eğlence amaçlı bir gelenektir. Görev kapsamında NORAD, Noel Baba’nın dünya genelindeki hediye dağıtım yolculuğunu temsili olarak radarlar, uydular ve savaş uçaklarıyla 'izlediğini' duyurur.Günümüzde NORAD, bu görev kapsamında internet sitesi ve mobil uygulamalar üzerinden Noel Baba’nın anlık konumunu paylaşırken, gönüllüler de telefon başında çocukların sorularını yanıtlıyor.

