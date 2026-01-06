https://anlatilaninotesi.com.tr/20260106/son-dakika-haberleri-halepte-suriye-ordusu-ile-sdg-arasinda-catisma-cikti-en-az-3-olu-1102529643.html
Halep’te Suriye ordusu ile SDG arasında çatışma çıktı: En az 3 ölü
Sputnik Türkiye
2026-01-06T16:45+0300
2026-01-06T16:45+0300
2026-01-06T17:20+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/1e/1102385491_0:0:3639:2047_1920x0_80_0_0_afe24d25f9f100e8ba4d76008a7548d5.jpg
16:45 06.01.2026 (güncellendi: 17:20 06.01.2026)
Suriye ordusu ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında Halep’te çıkan çatışmalarda, aralarında bir Suriye askerinin de bulunduğu en az üç kişi hayatını kaybetti.
Suriye Savunma Bakanlığı, SDG’nin ülkenin kuzeyindeki ilin doğusunda, Deyr Hafir yakınlarındaki bir askeri kontrol noktasına insansız hava araçları (İHA) ile saldırı düzenlediğini ve bu saldırıda üç askerin yaralandığını açıklamıştı.
Şeyh Maksud ve Eşrefiye bölgelerinde ağır makineli silahlarla çatışmalar yaşandığı bildirildi. Bakanlık, söz konusu “saldırganlığa uygun şekilde karşılık verileceğini” açıkladı.
'İlk kez dron kullanıldı'
Bölgedeki Arap basını muhabirleri, ağır top atışları, havan saldırıları ve roket atışları görüldüğünü bildirdi. Ancak ilk kez, her iki tarafın da dron da kullandığı kaydedildi.
1 güvenlik görevlisi, 2 sivil
Güvenlik güçleri, taraflardan en az bir kişinin öldüğünü, aralarında sivillerin de bulunduğu çok sayıda kişinin yaralandığını doğruladı. Suriye devlet televizyonu, ölen diğer iki kişinin sivil kadınlar olduğunu bildirirken, bir çocuğun da yaralandığını açıkladı.
Hükümet kaynakları, 'SDG’nin yerleşim alanlarını da bombaladığını ve top atışına tuttuğunu' söylüyor.
Buna karşılık hükümet, Şeyh Maksud ve Eşrefiye çevresindeki bazı yerleşim bölgelerini tahliye etmeye başladı.
Bu gelişmeler, SDG liderliğinin iki gün önce Şam’da Suriye hükümetinin üst düzey yetkilileriyle yaptığı görüşmelerin hemen ardından yaşandı.
Görüşmeler boyunca kayda değer bir ilerleme sağlanamadığı, ancak tarafların yeni bir tur görüşme için yeniden bir araya gelme konusunda anlaştığı bildirilmişti.