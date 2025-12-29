Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251229/suriye-hukumet-gucleri-lazkiye-ve-tartusa-konuslandi-1102320670.html
Suriye hükümet güçleri Lazkiye ve Tartus’a konuşlandı
Suriye hükümet güçleri Lazkiye ve Tartus’a konuşlandı
Sputnik Türkiye
Suriye hükümet güçleri, federalleşme talebiyle yapılan gösterilerin ölümcül çatışmalara dönüşmesinin ardından en az üç kişinin hayatını kaybettiği, olaylar sonrası kıyı kentleri Lazkiye ve Tartus’a sevk edildi.
2025-12-29T12:24+0300
2025-12-29T12:24+0300
dünya
suriye
göstericiler
lazkiye
tartus
savunma bakanlığı
haberler
ortadoğu
sana
i̇çişleri bakanlığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/1d/1102320508_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_554ffa7c934f471709139ab41e6a60e6.jpg
Suriye Savunma Bakanlığı, üç kişinin hayatını kaybettiği çatışmalar sonrası yaptığı açıklamada, tanklar ve zırhlı araçlarla donatılmış 'ordu birliklerinin, sivillere ve güvenlik güçlerine yönelik saldırılara karşılık olarak' ülkenin batısındaki şehir merkezlerine girdiğini duyurdu.Açıklamada, saldırıların 'kanun dışı gruplar tarafından gerçekleştirildiği ve birliklerin görevinin istikrarı yeniden sağlamak olduğu’ belirtildi.Suriye devlet haber ajansı SANA, güvenlik güçleri ile sivilleri hedef alan 'bıçaklı saldırılar, taşlı saldırılar ve silahlı ateş' sonucu 60 kişinin yaralandığını bildirdi.İçişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada hayatını kaybedenler arasında bir polis memurunun da bulunduğunu duyurdu.Suriye’de hafta sonu ne oldu?Şiddet olayları, pazar günü binlerce Suriyeli Alevi’nin ülkenin orta kesimleri ve kıyı bölgelerinde, mezhepsel azınlığın yoğun olarak yaşadığı alanlarda sokağa çıkmasıyla başladı.Protestolar, ülke dışında yaşayan Alevi dini lider Gazal Gazal’ın çağrısıyla düzenlendi. Gazal, cuma günü Humus’ta bir Alevi camisine düzenlenen ve sekiz kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırının ardından çarı yapmıştı.Sekiz kişinin öldüğü saldırı, kendisini Sünni bir grup olarak tanımlayan 'Saraya Ensar el-Sünne' tarafından üstlenildi.Göstericiler ayrıca hükümetten 'federalizm'in hayata geçirilmesini ve Alevi tutukluların serbest bırakılmasını talep etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251228/suriyede-federasyon-talebiyle-gosteriler-olu-ve-yaralilar-var-1102305497.html
suriye
lazkiye
tartus
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/1d/1102320508_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_61c06ef9d24717b1d28bdf52d867ccd6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
suriye, son durum, çatışmalar, federasyon, talep, gösteriler, ordu güçleri, ölenler, saldırı, suriye'de neler oluyor, suriye haberleri, haberler, dünya haberleri, ortadoğu haberleri
suriye, son durum, çatışmalar, federasyon, talep, gösteriler, ordu güçleri, ölenler, saldırı, suriye'de neler oluyor, suriye haberleri, haberler, dünya haberleri, ortadoğu haberleri

Suriye hükümet güçleri Lazkiye ve Tartus’a konuşlandı

12:24 29.12.2025
© AP Photo / Omar AlbamSuriye hükümet güçleri Lazkiye'ye konuşlandı
Suriye hükümet güçleri Lazkiye'ye konuşlandı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2025
© AP Photo / Omar Albam
Abone ol
Suriye yönetimi, federalleşme talebiyle yapılan gösterilerin çatışmalara dönüşmesinin ardından kıyı kentleri Lazkiye ve Tartus’a sevk etti.
Suriye Savunma Bakanlığı, üç kişinin hayatını kaybettiği çatışmalar sonrası yaptığı açıklamada, tanklar ve zırhlı araçlarla donatılmış 'ordu birliklerinin, sivillere ve güvenlik güçlerine yönelik saldırılara karşılık olarak' ülkenin batısındaki şehir merkezlerine girdiğini duyurdu.
Açıklamada, saldırıların 'kanun dışı gruplar tarafından gerçekleştirildiği ve birliklerin görevinin istikrarı yeniden sağlamak olduğu’ belirtildi.
Suriye devlet haber ajansı SANA, güvenlik güçleri ile sivilleri hedef alan 'bıçaklı saldırılar, taşlı saldırılar ve silahlı ateş' sonucu 60 kişinin yaralandığını bildirdi.
Arap basınında yer alan haberlere göre, protestocuların hükümet yanlısı gruplarla karşı karşıya gelmesiyle çatışmalar çıktı.
İçişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada hayatını kaybedenler arasında bir polis memurunun da bulunduğunu duyurdu.

Suriye’de hafta sonu ne oldu?

Şiddet olayları, pazar günü binlerce Suriyeli Alevi’nin ülkenin orta kesimleri ve kıyı bölgelerinde, mezhepsel azınlığın yoğun olarak yaşadığı alanlarda sokağa çıkmasıyla başladı.
Protestolar, ülke dışında yaşayan Alevi dini lider Gazal Gazal’ın çağrısıyla düzenlendi. Gazal, cuma günü Humus’ta bir Alevi camisine düzenlenen ve sekiz kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırının ardından çarı yapmıştı.
Sekiz kişinin öldüğü saldırı, kendisini Sünni bir grup olarak tanımlayan 'Saraya Ensar el-Sünne' tarafından üstlenildi.
Göstericiler ayrıca hükümetten 'federalizm'in hayata geçirilmesini ve Alevi tutukluların serbest bırakılmasını talep etti.
Suriye'de federasyon talebiyle gösteriler - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2025
DÜNYA
Suriye'de federasyon talebiyle gösteriler: Ölü ve yaralılar var
Dün, 16:49
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала