Suriye hükümet güçleri Lazkiye ve Tartus’a konuşlandı

Suriye hükümet güçleri, federalleşme talebiyle yapılan gösterilerin ölümcül çatışmalara dönüşmesinin ardından en az üç kişinin hayatını kaybettiği, olaylar sonrası kıyı kentleri Lazkiye ve Tartus’a sevk edildi.

Suriye Savunma Bakanlığı, üç kişinin hayatını kaybettiği çatışmalar sonrası yaptığı açıklamada, tanklar ve zırhlı araçlarla donatılmış 'ordu birliklerinin, sivillere ve güvenlik güçlerine yönelik saldırılara karşılık olarak' ülkenin batısındaki şehir merkezlerine girdiğini duyurdu.Açıklamada, saldırıların 'kanun dışı gruplar tarafından gerçekleştirildiği ve birliklerin görevinin istikrarı yeniden sağlamak olduğu’ belirtildi.Suriye devlet haber ajansı SANA, güvenlik güçleri ile sivilleri hedef alan 'bıçaklı saldırılar, taşlı saldırılar ve silahlı ateş' sonucu 60 kişinin yaralandığını bildirdi.İçişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada hayatını kaybedenler arasında bir polis memurunun da bulunduğunu duyurdu.Suriye’de hafta sonu ne oldu?Şiddet olayları, pazar günü binlerce Suriyeli Alevi’nin ülkenin orta kesimleri ve kıyı bölgelerinde, mezhepsel azınlığın yoğun olarak yaşadığı alanlarda sokağa çıkmasıyla başladı.Protestolar, ülke dışında yaşayan Alevi dini lider Gazal Gazal’ın çağrısıyla düzenlendi. Gazal, cuma günü Humus’ta bir Alevi camisine düzenlenen ve sekiz kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırının ardından çarı yapmıştı.Sekiz kişinin öldüğü saldırı, kendisini Sünni bir grup olarak tanımlayan 'Saraya Ensar el-Sünne' tarafından üstlenildi.Göstericiler ayrıca hükümetten 'federalizm'in hayata geçirilmesini ve Alevi tutukluların serbest bırakılmasını talep etti.

