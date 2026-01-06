https://anlatilaninotesi.com.tr/20260106/pariste-gorusmeler-surerken-gerilim-israil-tanklari-suriyenin-guneyine-girdi-1102522593.html
Paris’te görüşmeler sürerken gerilim: İsrail tankları Suriye'nin güneyine girdi
İsrail ordusunun Suriye’nin güneyindeki Kuneytra kırsalında bir köye zırhlı araçlarla girmesi, Paris’te yürütülen müzakereler sürerken 'egemenlik ihlali'... 06.01.2026, Sputnik Türkiye
İsrail ordusuna ait 12 zırhlı aracın, salı günü Suriye’nin güneyinde Kuneytra kırsalında bulunan Said el-Golan köyüne girdiği bildirildi. Gelişmenin, Suriye ve İsrail heyetleri arasında Paris’te yürütülen görüşmeler sırasında yaşanması dikkat çekti.Suriye tarafının, İsrail güçlerinin çekilmesini ve saldırıların sona ermesini talep ettiği aktarılırken, İsrail’in güney Suriye’de askeri varlığını sürdürmek istediği ifade edildi. Tarafların beklentilerindeki farklılıkların müzakereleri zorlaştırdığı değerlendiriliyor.İsrail’in, Suriye'deki rejim değişikliğinin ardından Golan Tepeleri çevresindeki askeri faaliyetlerini artırdığı, Kuneytra başta olmak üzere bölgede sık sık operasyonlar düzenlediği belirtiliyor. Son aylarda kontrol noktaları kurulması ve hava saldırıları bölgedeki tansiyonu yükseltti.
