https://anlatilaninotesi.com.tr/20260106/otomotiv-pazari-yili-rekorla-kapatti-en-cok-satilan-araclar-belli-oldu-1102534647.html

Otomotiv pazarı yılı rekorla kapattı: En çok satılan araçlar belli oldu

Otomotiv pazarı yılı rekorla kapattı: En çok satılan araçlar belli oldu

Sputnik Türkiye

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği’nin (ODMD) açıkladığı verilere göre, sıfır otomobil ve hafif ticari araç satışları geçen yıla kıyasla yüzde 10.49... 06.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-06T22:20+0300

2026-01-06T22:20+0300

2026-01-06T22:20+0300

türki̇ye

araba

yerli araba

klasik araba

spor araba

elektrikli otomobil

elektrikli araç

benzin

lpg

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/01/0d/1052711793_23:0:595:322_1920x0_80_0_0_4d83f5e6be97d8ba3280e678c370d140.jpg

Türkiye otomotiv pazarı 2025 yılında tüm zamanların en yüksek satış rakamına ulaştı.Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği, 1 milyon 368 bin 400 adet araç satışının yapıldığını duyurdu. Otomobil satışları yüzde 10.62 yükselişle 1 milyon 84 bin 496 adede çıkarken, hafif ticari araç pazarı yüzde 9.97 artışla 283 bin 904 adet olarak gerçekleşti. Aralık ayında ise toplam pazar yüzde 12.55 büyüyerek 191 bin 620 adede ulaştı. Aynı dönemde otomobil satışları yüzde 8.54 artarken, hafif ticari araç satışlarında yüzde 27.83’lük güçlü bir yükseliş kaydedildi.Segment bazında bakıldığında, satışların yüzde 82.7’sini A, B ve C segmenti araçlar oluşturdu. Gövde tipinde ise SUV modeller yüzde 61.9 payla açık ara lider olurken, sedan ve hatchback araçlar SUV’ları takip etti. Yakıt türüne göre benzinli otomobiller ilk sırada yer alırken, hibrit ve elektrikli araç satışlarında da dikkat çekici artışlar yaşandı.Hafif ticari araç pazarında ise van tipi araçlar yüzde 75.8 payla en çok tercih edilen gövde tipi oldu. ODMD verileri, hem otomobil hem de hafif ticari araç pazarında güçlü talebin 2025 yılı boyunca sürdüğünü ortaya koydu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251110/arac-alim-satiminda-yeni-donem-sifir-ve-ikinci-el-arac-satislarinda-binde-2-oraninda-harc-tahsil-1100855276.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

araba, yerli araba, klasik araba, spor araba, elektrikli otomobil, elektrikli araç, benzin, lpg