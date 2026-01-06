Türkiye
Otomotiv pazarı yılı rekorla kapattı: En çok satılan araçlar belli oldu
Otomotiv pazarı yılı rekorla kapattı: En çok satılan araçlar belli oldu
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin (ODMD) açıkladığı verilere göre, sıfır otomobil ve hafif ticari araç satışları geçen yıla kıyasla yüzde 10.49... 06.01.2026
Türkiye otomotiv pazarı 2025 yılında tüm zamanların en yüksek satış rakamına ulaştı.Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği, 1 milyon 368 bin 400 adet araç satışının yapıldığını duyurdu. Otomobil satışları yüzde 10.62 yükselişle 1 milyon 84 bin 496 adede çıkarken, hafif ticari araç pazarı yüzde 9.97 artışla 283 bin 904 adet olarak gerçekleşti. Aralık ayında ise toplam pazar yüzde 12.55 büyüyerek 191 bin 620 adede ulaştı. Aynı dönemde otomobil satışları yüzde 8.54 artarken, hafif ticari araç satışlarında yüzde 27.83'lük güçlü bir yükseliş kaydedildi.Segment bazında bakıldığında, satışların yüzde 82.7'sini A, B ve C segmenti araçlar oluşturdu. Gövde tipinde ise SUV modeller yüzde 61.9 payla açık ara lider olurken, sedan ve hatchback araçlar SUV'ları takip etti. Yakıt türüne göre benzinli otomobiller ilk sırada yer alırken, hibrit ve elektrikli araç satışlarında da dikkat çekici artışlar yaşandı.Hafif ticari araç pazarında ise van tipi araçlar yüzde 75.8 payla en çok tercih edilen gövde tipi oldu. ODMD verileri, hem otomobil hem de hafif ticari araç pazarında güçlü talebin 2025 yılı boyunca sürdüğünü ortaya koydu.
Otomotiv pazarı yılı rekorla kapattı: En çok satılan araçlar belli oldu

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği’nin (ODMD) açıkladığı verilere göre, sıfır otomobil ve hafif ticari araç satışları geçen yıla kıyasla yüzde 10.49 artarak 1 milyon 368 bin 400 adet oldu ve yıllık bazda rekor kırıldı.
Türkiye otomotiv pazarı 2025 yılında tüm zamanların en yüksek satış rakamına ulaştı.
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği, 1 milyon 368 bin 400 adet araç satışının yapıldığını duyurdu. Otomobil satışları yüzde 10.62 yükselişle 1 milyon 84 bin 496 adede çıkarken, hafif ticari araç pazarı yüzde 9.97 artışla 283 bin 904 adet olarak gerçekleşti.
Aralık ayında ise toplam pazar yüzde 12.55 büyüyerek 191 bin 620 adede ulaştı. Aynı dönemde otomobil satışları yüzde 8.54 artarken, hafif ticari araç satışlarında yüzde 27.83’lük güçlü bir yükseliş kaydedildi.
Segment bazında bakıldığında, satışların yüzde 82.7’sini A, B ve C segmenti araçlar oluşturdu. Gövde tipinde ise SUV modeller yüzde 61.9 payla açık ara lider olurken, sedan ve hatchback araçlar SUV’ları takip etti. Yakıt türüne göre benzinli otomobiller ilk sırada yer alırken, hibrit ve elektrikli araç satışlarında da dikkat çekici artışlar yaşandı.
Hafif ticari araç pazarında ise van tipi araçlar yüzde 75.8 payla en çok tercih edilen gövde tipi oldu. ODMD verileri, hem otomobil hem de hafif ticari araç pazarında güçlü talebin 2025 yılı boyunca sürdüğünü ortaya koydu.
