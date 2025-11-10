https://anlatilaninotesi.com.tr/20251110/arac-alim-satiminda-yeni-donem-sifir-ve-ikinci-el-arac-satislarinda-binde-2-oraninda-harc-tahsil-1100855276.html

Araç alım satımında yeni dönem: Sıfır ve ikinci el araç satışlarında binde 2 oranında harç tahsil edilecek

TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek yeni kanun teklifine göre, gayrimenkul satışında yanlış beyan verenlere uygulanacak ceza artacak. Sıfır ve ikinci el araç... 10.11.2025

Meclis’te yeni hafta: turizm, vergi ve sigorta düzenlemeleri gündemde.Meclis Genel Kurulu’nda bu hafta, turizm ve vakıflarla ilgili düzenlemeleri içeren kanun teklifinin görüşmelerine devam edilecek.Teklife göre Milli Parklarda çevre sorunu yaratan, havayı veya suyu kirleten, bitki örtüsüne zarar verenlere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası verilecek. Milli park alanlarında izin verilen yerlere otel ve konaklama tesisi yapılabilecek.Düşük vergiye karşı harç formülüVergiye yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi de yeni haftada Genel Kurul’da görüşülecek.Teklifle kuyumculuk, ikinci el taşıt satışı, bazı özel sağlık kuruluşlarının belgeleriyle, kıymetli madenler ve hayvancılık işletme ruhsatlarından yıllık vergi harcı alınacak.Araç alım satımında yeni dönemTescil edilmiş araçların satış ve devir işlemlerine ilişkin harç istisnası kaldırılacak.Bu işlemlerden satış ve devir bedeli üzerinden bin liradan az olmamak kaydıyla nispi noter harcı alınacak.Sıfır ve ikinci el araç satışlarında binde 2 oranında harç tahsil edilecek.Emlakta yanlış beyana ceza artıyorGayrimenkul satışında yanlış beyanda verilen yüzde 25 oranındaki ceza bir kat artırılacak.Mesken kira gelirlerinde, emekliler ile dul ve yetim aylığı alanlar hariç gelir vergisi istisnası kaldırılacak.Bu grup dışındakiler, kira geliri ne kadar olursa olsun vergi ödeyecek.Sigorta prim desteklerine yeni düzenlemeTeklifle sigorta prim destekleriyle ilgili düzenleme de yapılıyor. Doğum hariç borçlanma prim oranı %32’den %45’e çıkarılacak. Durdurulan Bağ-Kur sigortalılık sürelerinin ihya prim oranı da %45’e yükselecek. Prime esas kazanç üst sınırı asgari ücretin 7,5 katından 9 katına çıkarılacak.Cumhurbaşkanı’na, bireysel emeklilik fonlarında %30 olan devlet desteğini %50’ye kadar artırma ya da sıfıra kadar indirme yetkisi veriliyor. Vadeli çek uygulamasının süresi 31 Aralık 2028’e kadar uzatılacak.RTÜK’e yeni üye seçimiGenel Kurul’da ayrıca, AK Parti ve MHP kontenjanlarından RTÜK’e iki üye seçilecek.Plan ve Bütçe Komisyonu gündemiMeclis’te yeni hafta, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bakanlıkların bütçe görüşmeleriyle devam edecek.

