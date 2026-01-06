Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260106/mehmet-akif-ersoyun-ek-ifadesi-ortaya-cikti-1102535926.html
Mehmet Akif Ersoy'un ek ifadesi ortaya çıktı
Mehmet Akif Ersoy'un ek ifadesi ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
Uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan Mehmet Akif Ersoy'un etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı. Ersoy, bazı isimlerle ilişkilerine de değinerek... 06.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-06T23:46+0300
2026-01-06T23:46+0300
türki̇ye
türkiye
mehmet akif ersoy
veyis ateş
çağatay özdemir
emirgan
maslak
cumhuriyet
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/09/1101667763_0:1:762:430_1920x0_80_0_0_062a31e764c301da4d0e1833d18028a6.jpg
Habertürk TV’nin eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, 30 Aralık’ta savcılığa etkin pişmanlıktan yararlanma talebiyle yaklaşık 3 saat süren ek ifade verdi. Ersoy’un etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadenin detaylarına Cumhuriyet gazetesi ulaştı. 'Torbacısı olduğunu biliyordum'Uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan Mehmet Akif Ersoy ek ifadesinde şunları söyledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251230/mehmet-akif-ersoy-ek-ifadesinde-her-seyi-itiraf-etti-1102382375.html
türki̇ye
emirgan
maslak
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/09/1101667763_95:0:668:430_1920x0_80_0_0_dbcacadc46d7534df6708c7f7692f7fd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türkiye, mehmet akif ersoy, veyis ateş, çağatay özdemir, emirgan, maslak, cumhuriyet
türkiye, mehmet akif ersoy, veyis ateş, çağatay özdemir, emirgan, maslak, cumhuriyet

Mehmet Akif Ersoy'un ek ifadesi ortaya çıktı

23:46 06.01.2026
© Fotoğraf : Habertürk TvMehmet Akif Ersoy
Mehmet Akif Ersoy - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2026
© Fotoğraf : Habertürk Tv
Abone ol
Uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan Mehmet Akif Ersoy'un etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı. Ersoy, bazı isimlerle ilişkilerine de değinerek uyuşturucuyla bağlantısını açıkladı.
Habertürk TV’nin eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, 30 Aralık’ta savcılığa etkin pişmanlıktan yararlanma talebiyle yaklaşık 3 saat süren ek ifade verdi.
Ersoy’un etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadenin detaylarına Cumhuriyet gazetesi ulaştı.

'Torbacısı olduğunu biliyordum'

Uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan Mehmet Akif Ersoy ek ifadesinde şunları söyledi:

Hatırladığım kadarıyla 2019 yılında Piyalepaşa’daki evimdeyken Veyis Ateş bana geldi. Daha önce de bana ziyaretlere gelirdi. Oturur, sohbet ederdik. Ancak bu gelişinde yanına uyuşturucu maddeyle gelmişti. Ben hayatımda ilk defa orada uyuşturucu maddeyi gördüm. Daha sonra uyuşturucu hakkında nedir, ne etkisi vardır şeklinde üzerine konuştuk. Ben o dönemler alkol bile almıyordum. O gün ya da ikinci getirmesinde Piyalepaşa’daki evimde ilk defa kokain içtim. Hatta içerken de bağımlılık yapmasından ve yan etkilerinden biraz çekinmiştim. Bu dönemlerde E.A.'yla sevgiliydim. D.Y de Ebru’nun arkadaşıydı. Üçümüz bir gün balıkçıda yemek yerken S.S ve yanında E. isimli bir kızla tanıştık. Arkadaşlığımız bu vesileyle ilerledi hatta evlerine bizi yemeğe de davet etmişlerdi. E. ve S’nin evinde bana sürpriz doğum günü partisi hazırlamışlardı. Gittiğimde evde 10-12 kişi vardı. Orada Ahmet Göçmez'le tanıştım, Kalabalık dağıldıktan sonra evde Ahmet, S., ben ve E. vardık. Başka kimse var mıydı hatırlamıyorum. Mutfağa doğru baktığımızda mutfakta bir hareketlilik olduğunu fark ettik. Daha sonra anladık ki S. ve Ahmet kokain içmişler. Sonra S. bana daha önce denedin mi diye sordu. Ben de evet bir kere denemiştim dedim. Ben o gün orada güvenemediğim için içmedim. Ancak 1-1.5 ay sonra bir kere daha gittiğimizde içtim. O süre zarfında biz Ahmet'le arkadaş olduk. İkinci gidişimde Ahmet de oradaydı. Tam hatırlamıyorum ancak Ahmet'le beraber gitmiş olabiliriz. Ev yine kalabalıktı. Kalabalık dağıldıktan sonra S. tekrar hazırlık yaptı. Ben de onlarla ilk defa orada kullandım. S. bana mutfakta var dedi. Ben de mutfağa gidip burna çekme şeklinde kullandım. Bu benim hayatımda 2. defa uyuşturucu madde kullanışımdı. O zamanlar Veyis Ateş'le tanışmak istiyorlardı. Tam nerede tanıştırdığımı hatırlamıyorum. S. ve Ahmet benim evime de gelmişlerdi. Belki orada tanıştırmış olabilirim bu süreçte biz Ahmet'le samimi olduk. Daha sık görüşmeye başladık. Bu süreçte E.'yle ilişkimiz ayrıl-barış şeklindeydi. 8 Ocak 2021 tarihinden kısa bir süre sonra E.'yle tamamen ayrıldık. Daha sonraki süreçte ben P.'yle sevgili oldum. Ahmet başta uyuşturucu madde kullandığını çok belli etmiyordu ancak samimiyet arttıkça uyuşturucu maddeyi daha sık kullandığını anladım. O zamanlarda Ahmet, Maslak 1453’le oturuyordu. Biz tanıştıktan kısa bir süre sonra da Emirgan’a taşındı. Taşındıktan sonra da biz daha sık görüşmeye başladık. Ahmet benim ailemle ben de Ahmet’in ailesiyle tanıştık hatta birbirimizin arkadaşlarıyla da tanıştık. Bir araya geldiğimiz sosyal ortamımız da çok oldu. Ahmet’in Emirgan’daki evindeyken uyuşturucu madde olurdu. Birlikte birkaç defa kullandık. 3-4 senelik süreç içerisinde ortalama 10 kere Emirgan’daki evde uyuşturucu madde kullanmışızdır. Ahmet’in evinde sürekli olurdu. Dışarıdan geldiğine şahit olmadım ancak torbacısı olduğunu biliyordum. Fevzi Çakır'la Ela Rümeysa Cebeci’nin arası çok yakındı. Ela’nın işe girebilmesi için Fevzi aracılık yaptı. Benim Ela Rumeysa Cebeci'yle hiçbir şekilde ilgim yoktur. Hayatımda hiç yalnız görüşmedim. Ela gözaltına alınmadan 2 gün önce bana mesaj atmıştı, ‘Oturalım kahve içelim’ dedi. Ben de ‘Aynı kurumda çalışıyoruz. Dışarıda görüşmemiz uygun olmaz’ dedim. O da ‘Sen de bekarsın. Ben de bekarım evde görüşelim’ demişti. Çağatay Özdemir'le yüz yüze tanışmadım ancak telefonda tartışmışlığım var. Kendisi eski iletişim başkan yardımcısıdır. Herhangi bir hukukum yoktur, Bir Cumhurbaşkanlığı seyahatinde eski eşim P.’ye münasebetsiz mesajlar attığı için kendisiyle telefonda tartışmıştım. Kendisi de özür mesajı atmıştı.

Mehmet Akif Ersoy - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2025
TÜRKİYE
Mehmet Akif Ersoy, ek ifadesinde her şeyi itiraf etti
30 Aralık 2025, 20:15
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала