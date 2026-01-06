Mehmet Akif Ersoy'un ek ifadesi ortaya çıktı

Hatırladığım kadarıyla 2019 yılında Piyalepaşa’daki evimdeyken Veyis Ateş bana geldi. Daha önce de bana ziyaretlere gelirdi. Oturur, sohbet ederdik. Ancak bu gelişinde yanına uyuşturucu maddeyle gelmişti. Ben hayatımda ilk defa orada uyuşturucu maddeyi gördüm. Daha sonra uyuşturucu hakkında nedir, ne etkisi vardır şeklinde üzerine konuştuk. Ben o dönemler alkol bile almıyordum. O gün ya da ikinci getirmesinde Piyalepaşa’daki evimde ilk defa kokain içtim. Hatta içerken de bağımlılık yapmasından ve yan etkilerinden biraz çekinmiştim. Bu dönemlerde E.A.'yla sevgiliydim. D.Y de Ebru’nun arkadaşıydı. Üçümüz bir gün balıkçıda yemek yerken S.S ve yanında E. isimli bir kızla tanıştık. Arkadaşlığımız bu vesileyle ilerledi hatta evlerine bizi yemeğe de davet etmişlerdi. E. ve S’nin evinde bana sürpriz doğum günü partisi hazırlamışlardı. Gittiğimde evde 10-12 kişi vardı. Orada Ahmet Göçmez'le tanıştım, Kalabalık dağıldıktan sonra evde Ahmet, S., ben ve E. vardık. Başka kimse var mıydı hatırlamıyorum. Mutfağa doğru baktığımızda mutfakta bir hareketlilik olduğunu fark ettik. Daha sonra anladık ki S. ve Ahmet kokain içmişler. Sonra S. bana daha önce denedin mi diye sordu. Ben de evet bir kere denemiştim dedim. Ben o gün orada güvenemediğim için içmedim. Ancak 1-1.5 ay sonra bir kere daha gittiğimizde içtim. O süre zarfında biz Ahmet'le arkadaş olduk. İkinci gidişimde Ahmet de oradaydı. Tam hatırlamıyorum ancak Ahmet'le beraber gitmiş olabiliriz. Ev yine kalabalıktı. Kalabalık dağıldıktan sonra S. tekrar hazırlık yaptı. Ben de onlarla ilk defa orada kullandım. S. bana mutfakta var dedi. Ben de mutfağa gidip burna çekme şeklinde kullandım. Bu benim hayatımda 2. defa uyuşturucu madde kullanışımdı. O zamanlar Veyis Ateş'le tanışmak istiyorlardı. Tam nerede tanıştırdığımı hatırlamıyorum. S. ve Ahmet benim evime de gelmişlerdi. Belki orada tanıştırmış olabilirim bu süreçte biz Ahmet'le samimi olduk. Daha sık görüşmeye başladık. Bu süreçte E.'yle ilişkimiz ayrıl-barış şeklindeydi. 8 Ocak 2021 tarihinden kısa bir süre sonra E.'yle tamamen ayrıldık. Daha sonraki süreçte ben P.'yle sevgili oldum. Ahmet başta uyuşturucu madde kullandığını çok belli etmiyordu ancak samimiyet arttıkça uyuşturucu maddeyi daha sık kullandığını anladım. O zamanlarda Ahmet, Maslak 1453’le oturuyordu. Biz tanıştıktan kısa bir süre sonra da Emirgan’a taşındı. Taşındıktan sonra da biz daha sık görüşmeye başladık. Ahmet benim ailemle ben de Ahmet’in ailesiyle tanıştık hatta birbirimizin arkadaşlarıyla da tanıştık. Bir araya geldiğimiz sosyal ortamımız da çok oldu. Ahmet’in Emirgan’daki evindeyken uyuşturucu madde olurdu. Birlikte birkaç defa kullandık. 3-4 senelik süreç içerisinde ortalama 10 kere Emirgan’daki evde uyuşturucu madde kullanmışızdır. Ahmet’in evinde sürekli olurdu. Dışarıdan geldiğine şahit olmadım ancak torbacısı olduğunu biliyordum. Fevzi Çakır'la Ela Rümeysa Cebeci’nin arası çok yakındı. Ela’nın işe girebilmesi için Fevzi aracılık yaptı. Benim Ela Rumeysa Cebeci'yle hiçbir şekilde ilgim yoktur. Hayatımda hiç yalnız görüşmedim. Ela gözaltına alınmadan 2 gün önce bana mesaj atmıştı, ‘Oturalım kahve içelim’ dedi. Ben de ‘Aynı kurumda çalışıyoruz. Dışarıda görüşmemiz uygun olmaz’ dedim. O da ‘Sen de bekarsın. Ben de bekarım evde görüşelim’ demişti. Çağatay Özdemir'le yüz yüze tanışmadım ancak telefonda tartışmışlığım var. Kendisi eski iletişim başkan yardımcısıdır. Herhangi bir hukukum yoktur, Bir Cumhurbaşkanlığı seyahatinde eski eşim P.’ye münasebetsiz mesajlar attığı için kendisiyle telefonda tartışmıştım. Kendisi de özür mesajı atmıştı.