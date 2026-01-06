Julian Assange’ı da savunan Maduro'nun avukatı Barry Pollack kimdir?
14:36 06.01.2026 (güncellendi: 15:23 06.01.2026)
© AP PhotoVenezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores’in mahkemeye katıldığını gösteren duruşma çizimi
© AP Photo
Abone ol
Venezuela lideri Maduro, mahkemeye çıktığında, yanındaki avukat da dikkatleri üzerine çekti. Kaçırılan liderine, yıllar boyu Julian Assange’ı savunan ve İngiltere’deki hapishaneden serbest bırakılmasını sağlayan ABD’li ünlü ceza avukatı Barry Pollack eşlik etti. Pollack, ilk duruşmada Maduro’nun kaçırılmasının hukuki dayanağını sorguladı
Barry Pollack, New York’un finans bölgesi olan Manhattan’daki Wall Street’te bulunan Harris St Laurent & Wechsler adlı hukuk bürosunun ortağı.
Bürosu, Maduro’nun pazartesi günü cezai suçlamalar kapsamında suçsuz olduğunu beyan ettiği federal mahkemeye yalnızca birkaç dakikalık yürüme mesafesinde yer alıyor.
Pollack, Maduro’nun avukatı olarak, Batı basınındaki yorumlara göre ‘Assange davası kadar zorlu olabilecek bir dosyayı üstlenmiş durumda.’
Maduro, pazartesi günü ‘uyuşturucu-terörizm komplosu’, ‘kokain ithalatı komplosu’ ve ‘makineli silahlar ile yıkıcı cihazlara sahip olmak’ suçlamalarıyla itham edildi. Usul duruşmasında şunları söyledi:
Ben masumum. Burada bahsedilen hiçbir şeyden suçlu değilim. Hala Venezuela Devlet Başkanıyım.
Maduro ayrıca, mahkeme salonundan ayrılırken "Ben bir savaş esiriyim" ifadelerini kullandı.
ABD hükümeti Maduro’yu ‘narko terörist’ ve ‘meşruiyeti olmayan bir devlet başkanı’ olarak tanımlarken Maduro ömür boyu hapis cezasıyla karşı karşıya.
Savunma hakkında ipuçları
Pollack, dün New York merkezli hukuk dergisi Law Dragon’a verdiği röportajda Maduro’yu nasıl savunabileceğine dair ipuçları verdi.
© AP Photo / Rick RycroftBarry Pollack
Barry Pollack
© AP Photo / Rick Rycroft
“Jüriyle iyi iletişim kurabilme yeteneğim var. Avukat olarak bir bakıma tercümanlık yapıyorsunuz” diyen Pollack, sözlerini şöyle sürdürdü:
Jürinin aşina olmadığı bir sektörden gelen son derece teknik bilgileri alıp, anlaşılır bir dile dönüştürüyorsunuz.
Kanıtları jüriye mantıklı gelecek şekilde anlatabiliyorum. Onlara, hükümetin olaylara bakış açısının tek bakış açısı olmadığını, hatta belki de en iyi bakış açısı bile olmadığını gösterebiliyorum.
Avukat Barry Pollack, ayrıca Georgetown Üniversitesi Hukuk Merkezi’nde misafir öğretim üyesi olarak görev yapıyor.
İlk duruşmada nasıldı?
ABD merkezli CNN’in aktardığına göre Pollack, Maduro’yu temsilen ilk kez mahkemeye çıktığında, cumartesi günü Maduro’nun kaçırılmasının hukuki dayanağını sorguladı ve 'Maduro’nun egemen bir devletin başı olarak dokunulmazlığa sahip olduğunu' savundu.
Maduro’nun özgürlüğünü kazanmak, Batı basınına göre Pollack için Assange davasına kıyasla ‘farklı bir sınav’ anlamına geliyor.
Barry Pollack kimdir? Hangi davalara baktı?
Barry J. Pollack, ülkedeki önde gelen duruşma avukatlarından biri olarak geniş çapta tanınıyor.
Son olarak, Julian Assange için yürüttüğü müzakereler sonucunda, sızdırılan gizli bilgileri yayımladığı gerekçesiyle ‘Casusluk Yasası’nı ihlal etmekle suçlanan Assange’ın derhal cezaevinden tahliye edilmesini sağlayan bir ‘anlaşma’ yapılmasını sağladı. Bu anlaşma, on yılı aşkın süredir devam eden uluslararası bir hukuk sürecini 2024 yılında sona erdirmişti.
Houston, Enron Corp.’un eski bir yöneticisinin cezai dolandırıcılık suçlamalarından tamamen beraat etmesini sağladı.
Ergenlik çağında anne ve babasını öldürmekten ‘haksız’ yere mahkum edildiği tespit edilen Martin Tankleff’i temsil etti. Tankleff hakkındaki tüm suçlamalar düşürüldü.
Maryland’in Baltimore kentinde işlemediği bir cinayet nedeniyle 25 yıl hapis yatan bir kişi adına ‘fiili masumiyet kararı’ alınmasını ve 2.4 milyon dolar tazminat ödenmesini sağladı.
New York’ta 18 yıl haksız yere hapsedilen bir kişinin cinayet mahkumiyetinin bozulmasını ve tahliyesini sağladı.