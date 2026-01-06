https://anlatilaninotesi.com.tr/20260106/maduronun-avukati-julian-assangei-savunan-barry-pollack-1102525111.html

Julian Assange’ı da savunan Maduro'nun avukatı Barry Pollack kimdir?

Julian Assange’ı da savunan Maduro'nun avukatı Barry Pollack kimdir?

Venezuela lideri Maduro'ya yıllar boyu Julian Assange’ı savunan ve İngiltere’deki hapishaneden serbest bırakılmasını sağlayan ABD’li ünlü ceza avukatı Barry Pollack eşlik etti.

Barry Pollack, New York’un finans bölgesi olan Manhattan’daki Wall Street’te bulunan Harris St Laurent & Wechsler adlı hukuk bürosunun ortağı.Bürosu, Maduro’nun pazartesi günü cezai suçlamalar kapsamında suçsuz olduğunu beyan ettiği federal mahkemeye yalnızca birkaç dakikalık yürüme mesafesinde yer alıyor.Pollack, Maduro’nun avukatı olarak, Batı basınındaki yorumlara göre ‘Assange davası kadar zorlu olabilecek bir dosyayı üstlenmiş durumda.’Maduro, pazartesi günü ‘uyuşturucu-terörizm komplosu’, ‘kokain ithalatı komplosu’ ve ‘makineli silahlar ile yıkıcı cihazlara sahip olmak’ suçlamalarıyla itham edildi. Usul duruşmasında şunları söyledi: Maduro ayrıca, mahkeme salonundan ayrılırken "Ben bir savaş esiriyim" ifadelerini kullandı. ABD hükümeti Maduro’yu ‘narko terörist’ ve ‘meşruiyeti olmayan bir devlet başkanı’ olarak tanımlarken Maduro ömür boyu hapis cezasıyla karşı karşıya.Savunma hakkında ipuçlarıPollack, dün New York merkezli hukuk dergisi Law Dragon’a verdiği röportajda Maduro’yu nasıl savunabileceğine dair ipuçları verdi.“Jüriyle iyi iletişim kurabilme yeteneğim var. Avukat olarak bir bakıma tercümanlık yapıyorsunuz” diyen Pollack, sözlerini şöyle sürdürdü:İlk duruşmada nasıldı?ABD merkezli CNN’in aktardığına göre Pollack, Maduro’yu temsilen ilk kez mahkemeye çıktığında, cumartesi günü Maduro’nun kaçırılmasının hukuki dayanağını sorguladı ve 'Maduro’nun egemen bir devletin başı olarak dokunulmazlığa sahip olduğunu' savundu.Maduro’nun özgürlüğünü kazanmak, Batı basınına göre Pollack için Assange davasına kıyasla ‘farklı bir sınav’ anlamına geliyor.Barry Pollack kimdir? Hangi davalara baktı?Barry J. Pollack, ülkedeki önde gelen duruşma avukatlarından biri olarak geniş çapta tanınıyor.

