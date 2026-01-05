https://anlatilaninotesi.com.tr/20260105/maduro-abdde-ilk-kez-hakim-karsisina-cikiyor-hangi-suclamalar-yoneltildi-olasi-cezalar-neler-1102492838.html

Kaçırılan Maduro ABD'de: İlk kez hakim karşısına çıkıyor, suçlamalar ve olası cezalar neler?

Kaçırılan Venezüella lideri Nicolas Maduro ve eşi Cilia Fores, bugün TSİ ile 20.00’de Manhattan’daki Federal Bölge Mahkemesi’nde ilk kez mahkeme karşısına çıkacak. İşte suçlamalar, dava süreci ve detaylar...

New York’taki bu ilk duruşma, ABD hukukunda bir nevi ‘usul duruşması’ işlevi görüyor. Nicolas Maduro ve Cilia Flores’e kendilerine yöneltilen suçlamalar okunacak.Nerede yargılanacaklar?Maduro ve Flores, New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’ne bağlı Daniel Patrick Moynihan Adliyesi’nde yargılanacak. Aynı adliye, geçmişte ‘terör, mafya ve yolsuzluk’ davalarına da ev sahipliği yaptı. Duruşmaya, davaya başkanlık eden Yargıç Alvin K. Hellerstein başkanlık edecek.İlk duruşmada ne olacak?Hukuk kaynaklarına göre pazartesi günü yapılacak duruşmada:‘Tutukluluk’ konusu ele alınacakUzmanlar, davanın niteliği nedeniyle hakimin sanıkların kefaletsiz şekilde tutuklu kalmasına karar vermesinin 'kuvvetle muhtemel' olduğunu belirtiyor. Maduro halihazırda Brooklyn’deki Metropolitan Tutuklama Merkezi’nde bulunuyor.Maxwell ve Diddy’nin kaldığı cezaevindeBrooklyn’deki Metropolitan Tutuklama Merkezi'nde, daha önce rapçi Sean ‘Diddy’ Combs ve Jeffrey Epstein’in nişanlası Ghislaine Maxwell tarafından ‘insanlık dışı’ olarak nitelendirilen koşullara sahip bir cezaevinde.1994’te kurulan MDC Brooklyn, yaklaşık bin 300 erkek ve kadına ev sahipliği yapıyor ve halen New York kentinde federal yargılamayı bekleyen tutuklular için kullanılan tek cezaevi konumunda.Suçlamalar neler?Cumartesi günü kamuoyuna açıklanan 25 sayfalık iddianame, Maduro’yu:30 yıldan müebbet hapse kadarCilia Flores ise ‘kokain kaçakçılığı komplosu’ ile itham ediliyor. Savcılığa göre suçlamalar sabit görülürse Maduro 30 yıldan müebbet hapse kadar uzanan cezalarla karşı karşıya kalabilir.İddianamede ayrıca, borcunu ödemeyen ya da örgütü zayıflattığı öne sürülen kişilere yönelik ‘kaçırma, darp ve cinayet’ emirleri verildiği iddiası da yer alıyor.ABD'nin New York eyaletinde 'idam cezası' bulunmuyor.Süreç ne kadar sürebilir?Hukukçulara göre bu dava, Yetki ve dokunulmazlık tartışmaları, delillerin kabul edilebilirliği, gizli belgelerin kullanımı gibi başlıklar nedeniyle ‘yıllar sürebilir’. Jüri seçiminin bile ‘bir yıldan uzun süre’ alabileceği belirtiliyor.ABD’de yargılanan devlet başkanı örneği var mı?Dönemin Bush yönetimi, 3 Ocak 1990’da Panama Devlet Başkanı Manuel Noriega’yı ülkesinden kaçırarak yine ABD’ye getirmişti.Noriega daha önce benzer bir örneği olmayan şekilde ABD’ye götürüldü ve hapsedildi. 30 yıl tutuklu kaldıktan sonra 2011’de Panama’ya iade edilen Noriege 2017 yılında hayatını kaybetti.

