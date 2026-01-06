https://anlatilaninotesi.com.tr/20260106/konkordato-basvurulari-2025te-artti-en-cok-hangi-sektorde-artis-goruldu-1102516838.html
Konkordato başvuruları 2025'te arttı: En çok hangi sektörde artış görüldü?
Konkordato başvuruları 2025'te arttı: En çok hangi sektörde artış görüldü?
Sputnik Türkiye
Konkordato başvurularında 2025 yılında bir önceki yıla göre artış yaşandı. Verilere göre, 2024'e göre şirketlere verilen kesin mühlet kararı yüzde 106... 06.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-06T10:59+0300
2026-01-06T10:59+0300
2026-01-06T10:59+0300
ekonomi̇
konkordato
iflas
i̇flas erteleme
i̇stanbul
ankara
i̇zmir
sektör
tekstil
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/19/1098140879_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_e48f0f39d2e2159a53d47c311838ff3b.jpg
Konkordato başvuruları 2025 yılında bir önceki yıla göre artış gösterdi. Geçtiğimiz yıl, 2024'e göre şirketlere verilen kesin mühlet kararı yüzde 106 artarken, geçici mühlet kararı alan firma sayısı yüzde 63 yükseldi.İstanbul ilk sırada Dünya'nın haberine göre, illere göre dağılımda bin 417 dosya ile İstanbul ilk sırada yer alıyor. Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya ise diğer iller olarak sıralandı.En az konkordato görülen iller birer dosya ile Bayburt ve Tunceli, 2’er dosya ile Ardahan ve Hakkari, 3 dosya ile Kilis oldu. En çok hangi sektörde yaşanıyor?Sektörel dağılımda tekstil sektörü zirvede, gıda ve tarım ise daha dayanıklı yer aldı. Tekstil sektörü, artan enerji ve işçilik maliyetleri, daralan Avrupa pazarı ve kur baskısı nedeniyle en kırılgan alan olarak öne çıktı. 2025’in en fazla konkordato başvurusu olan sektörleri listesinde ilk sırada 177 dosya ile tekstil ve hazır giyim, 2. sırada 134 dosya ile inşaat ve 3. sırada 84 dosya ile metal ürün İmalatı sektörü 4. sırada sebze ve meyve toptancıları 58 dosya ile 5. sırada gıda 56 dosya ile yer aldı.En az konkordato görülen sektörler tarım ve hayvancılığa dayalı küçük ölçekli işletmeler, yerel hizmet sektörleri ve kamuya bağımlı çalışan mikro işletmeler oldu. Bu sektörlerde düşük borçlanma oranı ve nakit döngüsünün kısa olması koruyucu etki yarattı. En çok başvuru aralık ayında yapıldı2025’in son ayı Aralık’ta mahkemelerde 768 konkordato işlemi gerçekleşti. Aralık 2025’te mahkemeler 282 geçici mühlet, 231 red kararı ve 23 tasdik kararı da verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260105/mahkeme-kararini-acikladi-demiroren-holding-yonetim-kurulu-uyesi-tayfun-demiroren-iflas-etti-1102491078.html
i̇stanbul
ankara
i̇zmir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/19/1098140879_72:0:1208:852_1920x0_80_0_0_bd7709721934f85b14feda5d5d978f0b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
konkordato, iflas, i̇flas erteleme, i̇stanbul, ankara, i̇zmir, sektör, tekstil
konkordato, iflas, i̇flas erteleme, i̇stanbul, ankara, i̇zmir, sektör, tekstil
Konkordato başvuruları 2025'te arttı: En çok hangi sektörde artış görüldü?
Konkordato başvurularında 2025 yılında bir önceki yıla göre artış yaşandı. Verilere göre, 2024'e göre şirketlere verilen kesin mühlet kararı yüzde 106 artarken, geçici mühlet kararı alan firma sayısı yüzde 63 yükseldi.
Konkordato başvuruları 2025 yılında bir önceki yıla göre artış gösterdi. Geçtiğimiz yıl, 2024'e göre şirketlere verilen kesin mühlet kararı yüzde 106 artarken, geçici mühlet kararı alan firma sayısı yüzde 63 yükseldi.
Dünya'nın haberine göre, illere göre dağılımda bin 417 dosya ile İstanbul ilk sırada yer alıyor. Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya ise diğer iller olarak sıralandı.
En az konkordato görülen iller birer dosya ile Bayburt ve Tunceli, 2’er dosya ile Ardahan ve Hakkari, 3 dosya ile Kilis oldu.
En çok hangi sektörde yaşanıyor?
Sektörel dağılımda tekstil sektörü zirvede, gıda ve tarım ise daha dayanıklı yer aldı. Tekstil sektörü, artan enerji ve işçilik maliyetleri, daralan Avrupa pazarı ve kur baskısı nedeniyle en kırılgan alan olarak öne çıktı. 2025’in en fazla konkordato başvurusu olan sektörleri listesinde ilk sırada 177 dosya ile tekstil ve hazır giyim, 2. sırada 134 dosya ile inşaat ve 3. sırada 84 dosya ile metal ürün İmalatı sektörü 4. sırada sebze ve meyve toptancıları 58 dosya ile 5. sırada gıda 56 dosya ile yer aldı.
En az konkordato görülen sektörler tarım ve hayvancılığa dayalı küçük ölçekli işletmeler, yerel hizmet sektörleri ve kamuya bağımlı çalışan mikro işletmeler oldu. Bu sektörlerde düşük borçlanma oranı ve nakit döngüsünün kısa olması koruyucu etki yarattı.
En çok başvuru aralık ayında yapıldı
2025’in son ayı Aralık’ta mahkemelerde 768 konkordato işlemi gerçekleşti. Aralık 2025’te mahkemeler 282 geçici mühlet, 231 red kararı ve 23 tasdik kararı da verdi.