https://anlatilaninotesi.com.tr/20260106/konkordato-basvurulari-2025te-artti-en-cok-hangi-sektorde-artis-goruldu-1102516838.html

Konkordato başvuruları 2025'te arttı: En çok hangi sektörde artış görüldü?

Konkordato başvuruları 2025'te arttı: En çok hangi sektörde artış görüldü?

Sputnik Türkiye

Konkordato başvurularında 2025 yılında bir önceki yıla göre artış yaşandı. Verilere göre, 2024'e göre şirketlere verilen kesin mühlet kararı yüzde 106... 06.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-06T10:59+0300

2026-01-06T10:59+0300

2026-01-06T10:59+0300

ekonomi̇

konkordato

iflas

i̇flas erteleme

i̇stanbul

ankara

i̇zmir

sektör

tekstil

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/19/1098140879_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_e48f0f39d2e2159a53d47c311838ff3b.jpg

Konkordato başvuruları 2025 yılında bir önceki yıla göre artış gösterdi. Geçtiğimiz yıl, 2024'e göre şirketlere verilen kesin mühlet kararı yüzde 106 artarken, geçici mühlet kararı alan firma sayısı yüzde 63 yükseldi.İstanbul ilk sırada Dünya'nın haberine göre, illere göre dağılımda bin 417 dosya ile İstanbul ilk sırada yer alıyor. Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya ise diğer iller olarak sıralandı.En az konkordato görülen il­ler birer dosya ile Bayburt ve Tunceli, 2’er dosya ile Ardahan ve Hakkari, 3 dosya ile Kilis ol­du. En çok hangi sektörde yaşanıyor?Sektörel dağılımda teks­til sektörü zirvede, gıda ve ta­rım ise daha dayanıklı yer al­dı. Tekstil sektörü, artan enerji ve işçilik maliyetleri, daralan Avrupa pazarı ve kur baskısı nedeniyle en kırılgan alan ola­rak öne çıktı. 2025’in en faz­la konkordato başvurusu olan sektörleri listesinde ilk sırada 177 dosya ile tekstil ve hazır giyim, 2. sırada 134 dosya ile inşaat ve 3. sırada 84 dosya ile metal ürün İmalatı sektörü 4. sırada sebze ve meyve toptan­cıları 58 dosya ile 5. sırada gıda 56 dosya ile yer aldı.En az konkordato görülen sektörler tarım ve hayvancı­lığa dayalı küçük ölçekli işlet­meler, yerel hizmet sektör­leri ve kamuya bağımlı çalı­şan mikro işletmeler oldu. Bu sektörlerde düşük borçlanma oranı ve nakit döngüsünün kısa olması koruyucu etki ya­rattı. En çok başvuru aralık ayında yapıldı2025’in son ayı Aralık’ta mahkemelerde 768 konkor­dato işlemi gerçekleşti. Aralık 2025’te mahkemeler 282 geçici müh­let, 231 red kararı ve 23 tasdik kararı da verdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260105/mahkeme-kararini-acikladi-demiroren-holding-yonetim-kurulu-uyesi-tayfun-demiroren-iflas-etti-1102491078.html

i̇stanbul

ankara

i̇zmir

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

konkordato, iflas, i̇flas erteleme, i̇stanbul, ankara, i̇zmir, sektör, tekstil