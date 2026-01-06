Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260106/konkordato-basvurulari-2025te-artti-en-cok-hangi-sektorde-artis-goruldu-1102516838.html
Konkordato başvuruları 2025'te arttı: En çok hangi sektörde artış görüldü?
Konkordato başvuruları 2025'te arttı: En çok hangi sektörde artış görüldü?
Sputnik Türkiye
Konkordato başvurularında 2025 yılında bir önceki yıla göre artış yaşandı. Verilere göre, 2024'e göre şirketlere verilen kesin mühlet kararı yüzde 106... 06.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-06T10:59+0300
2026-01-06T10:59+0300
ekonomi̇
konkordato
iflas
i̇flas erteleme
i̇stanbul
ankara
i̇zmir
sektör
tekstil
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/19/1098140879_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_e48f0f39d2e2159a53d47c311838ff3b.jpg
Konkordato başvuruları 2025 yılında bir önceki yıla göre artış gösterdi. Geçtiğimiz yıl, 2024'e göre şirketlere verilen kesin mühlet kararı yüzde 106 artarken, geçici mühlet kararı alan firma sayısı yüzde 63 yükseldi.İstanbul ilk sırada Dünya'nın haberine göre, illere göre dağılımda bin 417 dosya ile İstanbul ilk sırada yer alıyor. Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya ise diğer iller olarak sıralandı.En az konkordato görülen il­ler birer dosya ile Bayburt ve Tunceli, 2’er dosya ile Ardahan ve Hakkari, 3 dosya ile Kilis ol­du. En çok hangi sektörde yaşanıyor?Sektörel dağılımda teks­til sektörü zirvede, gıda ve ta­rım ise daha dayanıklı yer al­dı. Tekstil sektörü, artan enerji ve işçilik maliyetleri, daralan Avrupa pazarı ve kur baskısı nedeniyle en kırılgan alan ola­rak öne çıktı. 2025’in en faz­la konkordato başvurusu olan sektörleri listesinde ilk sırada 177 dosya ile tekstil ve hazır giyim, 2. sırada 134 dosya ile inşaat ve 3. sırada 84 dosya ile metal ürün İmalatı sektörü 4. sırada sebze ve meyve toptan­cıları 58 dosya ile 5. sırada gıda 56 dosya ile yer aldı.En az konkordato görülen sektörler tarım ve hayvancı­lığa dayalı küçük ölçekli işlet­meler, yerel hizmet sektör­leri ve kamuya bağımlı çalı­şan mikro işletmeler oldu. Bu sektörlerde düşük borçlanma oranı ve nakit döngüsünün kısa olması koruyucu etki ya­rattı. En çok başvuru aralık ayında yapıldı2025’in son ayı Aralık’ta mahkemelerde 768 konkor­dato işlemi gerçekleşti. Aralık 2025’te mahkemeler 282 geçici müh­let, 231 red kararı ve 23 tasdik kararı da verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260105/mahkeme-kararini-acikladi-demiroren-holding-yonetim-kurulu-uyesi-tayfun-demiroren-iflas-etti-1102491078.html
i̇stanbul
ankara
i̇zmir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/19/1098140879_72:0:1208:852_1920x0_80_0_0_bd7709721934f85b14feda5d5d978f0b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
konkordato, iflas, i̇flas erteleme, i̇stanbul, ankara, i̇zmir, sektör, tekstil
konkordato, iflas, i̇flas erteleme, i̇stanbul, ankara, i̇zmir, sektör, tekstil

Konkordato başvuruları 2025'te arttı: En çok hangi sektörde artış görüldü?

10:59 06.01.2026
iflas
iflas - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2026
Abone ol
Konkordato başvurularında 2025 yılında bir önceki yıla göre artış yaşandı. Verilere göre, 2024'e göre şirketlere verilen kesin mühlet kararı yüzde 106 artarken, geçici mühlet kararı alan firma sayısı yüzde 63 yükseldi.
Konkordato başvuruları 2025 yılında bir önceki yıla göre artış gösterdi. Geçtiğimiz yıl, 2024'e göre şirketlere verilen kesin mühlet kararı yüzde 106 artarken, geçici mühlet kararı alan firma sayısı yüzde 63 yükseldi.

İstanbul ilk sırada

Dünya'nın haberine göre, illere göre dağılımda bin 417 dosya ile İstanbul ilk sırada yer alıyor. Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya ise diğer iller olarak sıralandı.
En az konkordato görülen il­ler birer dosya ile Bayburt ve Tunceli, 2’er dosya ile Ardahan ve Hakkari, 3 dosya ile Kilis ol­du.

En çok hangi sektörde yaşanıyor?

Sektörel dağılımda teks­til sektörü zirvede, gıda ve ta­rım ise daha dayanıklı yer al­dı. Tekstil sektörü, artan enerji ve işçilik maliyetleri, daralan Avrupa pazarı ve kur baskısı nedeniyle en kırılgan alan ola­rak öne çıktı. 2025’in en faz­la konkordato başvurusu olan sektörleri listesinde ilk sırada 177 dosya ile tekstil ve hazır giyim, 2. sırada 134 dosya ile inşaat ve 3. sırada 84 dosya ile metal ürün İmalatı sektörü 4. sırada sebze ve meyve toptan­cıları 58 dosya ile 5. sırada gıda 56 dosya ile yer aldı.
En az konkordato görülen sektörler tarım ve hayvancı­lığa dayalı küçük ölçekli işlet­meler, yerel hizmet sektör­leri ve kamuya bağımlı çalı­şan mikro işletmeler oldu. Bu sektörlerde düşük borçlanma oranı ve nakit döngüsünün kısa olması koruyucu etki ya­rattı.

En çok başvuru aralık ayında yapıldı

2025’in son ayı Aralık’ta mahkemelerde 768 konkor­dato işlemi gerçekleşti. Aralık 2025’te mahkemeler 282 geçici müh­let, 231 red kararı ve 23 tasdik kararı da verdi.

iflas - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2026
EKONOMİ
Mahkeme kararını açıkladı: Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Tayfun Demirören iflas etti
Dün, 13:48
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала