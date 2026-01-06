Kayıp olarak aranan gencin cesedi Seyhan Baraj Gölü'nde bulundu

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260106/kayip-olarak-aranan-gencin-cesedi-seyhan-baraj-golunde-bulundu-1102533942.html
Adana'da 4 gün önce ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu 21 yaşındaki gencin cansız bedeni Seyhan Baraj Gölü'nde bulundu. 06.01.2026, Sputnik Türkiye
Çukurova Halk Eğitim Merkezi'nden 4 gün önce ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan 21 yaşındaki Hasan Hüseyin Gaygısız için ailesinin ihbarı üzerine arama çalışması başlatıldı.Ekipler, gencin Kabasakal Mahallesi'nde tarla içinde yürürken güvenlik kameralarına yansıdığını tespit etti. Bunun üzerine bölgede bulunan ormanlık alanda ve Seyhan Baraj Gölü çevresinde arama çalışmaları yoğunlaştırıldı.Aramalar sırasında, ormanlık alanda ve göl kenarında gence ait çanta ve defterlerin bulunması üzerine AFAD ekipleri ile İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler tarafından gölde arama yapılmasıyla Gaygısız'ın cesedi bulundu.
Çukurova Halk Eğitim Merkezi'nden 4 gün önce ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan 21 yaşındaki Hasan Hüseyin Gaygısız için ailesinin ihbarı üzerine arama çalışması başlatıldı.
Ekipler, gencin Kabasakal Mahallesi'nde tarla içinde yürürken güvenlik kameralarına yansıdığını tespit etti. Bunun üzerine bölgede bulunan ormanlık alanda ve Seyhan Baraj Gölü çevresinde arama çalışmaları yoğunlaştırıldı.
Aramalar sırasında, ormanlık alanda ve göl kenarında gence ait çanta ve defterlerin bulunması üzerine AFAD ekipleri ile İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler tarafından gölde arama yapılmasıyla Gaygısız'ın cesedi bulundu.