https://anlatilaninotesi.com.tr/20260106/kadir-inanir-aylar-sonra-ilk-kez-ayaga-kalkti-1102533820.html

Kadir İnanır aylar sonra ilk kez ayağa kalktı

Kadir İnanır aylar sonra ilk kez ayağa kalktı

Sputnik Türkiye

Yeşilçam’ın usta oyuncusu Kadir İnanır'ın son halini Canan Kaftancıoğlu paylaştı. 76 yaşındaki aktör ilk kez ayakta görüldü. 06.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-06T20:38+0300

2026-01-06T20:38+0300

2026-01-06T20:38+0300

türki̇ye

kadir i̇nanır

canan kaftancıoğlu

yeşilçam

oyuncu

yerli oyuncu

profesyonel oyuncu

en iyi oyuncu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/06/1102533648_0:19:682:403_1920x0_80_0_0_4d67c003b11420344ce20484e736e4be.jpg

Kadir İnanır, beynine pıhtı atması nedeniyle geçirdiği uzun tedavi sürecinin ardından temmuz ayında akciğer enfeksiyonu nedeniyle yeniden hastaneye kaldırılmıştı.Yaklaşık dört ay yoğun bakımda kalan ve bir süredir fizik tedavi gören oyuncuyu ziyaret eden Canan Kaftancıoğlu, İnanır’ın ayakta çekilen bir fotoğrafını paylaştı.Paylaşımına not düşen Kaftancıoğlu, ''Kadir İnanır'la fotoğraf paylaşabiliriz artık. Hem de ayakta. Bir hekim olarak; bu fotoğrafın Kadir İnanır inadı ve kararlılığının sonucu olduğunu söyleyebilirim rahatlıkla. O her anlamda Kadir İnanır" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250511/kadir-inanirdan-saglik-sinyali-aylar-suren-tedavi-sonrasi-ilk-gulumseme-1096128073.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kadir i̇nanır, canan kaftancıoğlu, yeşilçam, oyuncu, yerli oyuncu, profesyonel oyuncu, en iyi oyuncu