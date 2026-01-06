Türkiye
Kadir İnanır aylar sonra ilk kez ayağa kalktı
Kadir İnanır aylar sonra ilk kez ayağa kalktı
Yeşilçam’ın usta oyuncusu Kadir İnanır'ın son halini Canan Kaftancıoğlu paylaştı. 76 yaşındaki aktör ilk kez ayakta görüldü. 06.01.2026, Sputnik Türkiye
Kadir İnanır, beynine pıhtı atması nedeniyle geçirdiği uzun tedavi sürecinin ardından temmuz ayında akciğer enfeksiyonu nedeniyle yeniden hastaneye kaldırılmıştı.Yaklaşık dört ay yoğun bakımda kalan ve bir süredir fizik tedavi gören oyuncuyu ziyaret eden Canan Kaftancıoğlu, İnanır’ın ayakta çekilen bir fotoğrafını paylaştı.Paylaşımına not düşen Kaftancıoğlu, ''Kadir İnanır'la fotoğraf paylaşabiliriz artık. Hem de ayakta. Bir hekim olarak; bu fotoğrafın Kadir İnanır inadı ve kararlılığının sonucu olduğunu söyleyebilirim rahatlıkla. O her anlamda Kadir İnanır" dedi.
Yeşilçam’ın usta oyuncusu Kadir İnanır'ın son halini Canan Kaftancıoğlu paylaştı. 76 yaşındaki aktör ilk kez ayakta görüldü.
Kadir İnanır, beynine pıhtı atması nedeniyle geçirdiği uzun tedavi sürecinin ardından temmuz ayında akciğer enfeksiyonu nedeniyle yeniden hastaneye kaldırılmıştı.
Yaklaşık dört ay yoğun bakımda kalan ve bir süredir fizik tedavi gören oyuncuyu ziyaret eden Canan Kaftancıoğlu, İnanır’ın ayakta çekilen bir fotoğrafını paylaştı.
Paylaşımına not düşen Kaftancıoğlu, ''Kadir İnanır'la fotoğraf paylaşabiliriz artık. Hem de ayakta. Bir hekim olarak; bu fotoğrafın Kadir İnanır inadı ve kararlılığının sonucu olduğunu söyleyebilirim rahatlıkla. O her anlamda Kadir İnanır" dedi.
Kadir İnanır’dan sağlık sinyali: Aylar süren tedavi sonrası ilk gülümseme
