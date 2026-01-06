https://anlatilaninotesi.com.tr/20260106/kadir-inanir-aylar-sonra-ilk-kez-ayaga-kalkti-1102533820.html
Kadir İnanır aylar sonra ilk kez ayağa kalktı
Kadir İnanır aylar sonra ilk kez ayağa kalktı
Sputnik Türkiye
Yeşilçam’ın usta oyuncusu Kadir İnanır'ın son halini Canan Kaftancıoğlu paylaştı. 76 yaşındaki aktör ilk kez ayakta görüldü. 06.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-06T20:38+0300
2026-01-06T20:38+0300
2026-01-06T20:38+0300
türki̇ye
kadir i̇nanır
canan kaftancıoğlu
yeşilçam
oyuncu
yerli oyuncu
profesyonel oyuncu
en iyi oyuncu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/06/1102533648_0:19:682:403_1920x0_80_0_0_4d67c003b11420344ce20484e736e4be.jpg
Kadir İnanır, beynine pıhtı atması nedeniyle geçirdiği uzun tedavi sürecinin ardından temmuz ayında akciğer enfeksiyonu nedeniyle yeniden hastaneye kaldırılmıştı.Yaklaşık dört ay yoğun bakımda kalan ve bir süredir fizik tedavi gören oyuncuyu ziyaret eden Canan Kaftancıoğlu, İnanır’ın ayakta çekilen bir fotoğrafını paylaştı.Paylaşımına not düşen Kaftancıoğlu, ''Kadir İnanır'la fotoğraf paylaşabiliriz artık. Hem de ayakta. Bir hekim olarak; bu fotoğrafın Kadir İnanır inadı ve kararlılığının sonucu olduğunu söyleyebilirim rahatlıkla. O her anlamda Kadir İnanır" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250511/kadir-inanirdan-saglik-sinyali-aylar-suren-tedavi-sonrasi-ilk-gulumseme-1096128073.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/06/1102533648_0:0:683:512_1920x0_80_0_0_734d926da2112ca79b393ffe85f4a2c9.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
kadir i̇nanır, canan kaftancıoğlu, yeşilçam, oyuncu, yerli oyuncu, profesyonel oyuncu, en iyi oyuncu
kadir i̇nanır, canan kaftancıoğlu, yeşilçam, oyuncu, yerli oyuncu, profesyonel oyuncu, en iyi oyuncu
Kadir İnanır aylar sonra ilk kez ayağa kalktı
Yeşilçam’ın usta oyuncusu Kadir İnanır'ın son halini Canan Kaftancıoğlu paylaştı. 76 yaşındaki aktör ilk kez ayakta görüldü.
Kadir İnanır, beynine pıhtı atması nedeniyle geçirdiği uzun tedavi sürecinin ardından temmuz ayında akciğer enfeksiyonu nedeniyle yeniden hastaneye kaldırılmıştı.
Yaklaşık dört ay yoğun bakımda kalan ve bir süredir fizik tedavi gören oyuncuyu ziyaret eden Canan Kaftancıoğlu, İnanır’ın ayakta çekilen bir fotoğrafını paylaştı.
Paylaşımına not düşen Kaftancıoğlu, ''Kadir İnanır'la fotoğraf paylaşabiliriz artık. Hem de ayakta. Bir hekim olarak; bu fotoğrafın Kadir İnanır inadı ve kararlılığının sonucu olduğunu söyleyebilirim rahatlıkla. O her anlamda Kadir İnanır" dedi.