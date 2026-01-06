https://anlatilaninotesi.com.tr/20260106/kaybolduktan-sonra-olu-bulunan-elif-kumalin-aracinda-dikkat-ceken-ayrintilar-ortaya-cikti-1102521770.html

Kaybolduktan sonra ölü bulunan Elif Kumal’ın aracında dikkat çeken ayrıntılar ortaya çıktı

Kaybolduktan sonra ölü bulunan Elif Kumal’ın aracında dikkat çeken ayrıntılar ortaya çıktı

Balıkesir’de kaybolduktan 8 gün sonra gölette aracının içinde ölü bulunan Elif Kumal’ın otomobilinde yapılan incelemelerde dikkat çeken bulgular ortaya çıktı... 06.01.2026, Sputnik Türkiye

Balıkesir’de erkek arkadaşıyla tartıştıktan sonra kamp alanından ayrılan Elif Kumal’ın cansız bedeni, 8 gün sonra gölette aracının içinde bulunmuştu. İlk belirlemelere göre ölüm nedeni suda boğulma olarak kayda geçti. Göletten çıkarılmasının ardından araçta yapılan detaylı incelemeler yeni ayrıntıları ortaya koydu.Araç içi görüntülerde, sürücü hava yastığının patlamadığı, buna karşın perde yan hava yastıklarının patlayarak açıldığı görüldü. Otomobilin alt kısmında ciddi hasar ve parçalanma tespit edildi. Olayın ilk günlerinde göl kıyısında bulunan alt muhafaza (kartel koruma) parçasının, Elif Kumal’ın aracına ait olduğu kesinleşti.Göl kıyısındaki parçalar araçla eşleştiAraca sonradan takıldığı belirlenen ön tampon korumalığına ait gri renkli alt plastik parçaların, arama kurtarma çalışmalarının ilk günlerinde göl kıyısında bulunduğu; araç çıkarıldıktan sonra yapılan incelemede bu parçaların da aynı araca ait olduğunun anlaşıldığı öğrenildi.Lastikler patlak, vites parktaAraçta yapılan incelemede ön lastiklerin patlak olduğu belirlendi. Ayrıca vitesin park (P) konumunda olduğu ve el freninin çekili olduğu görüldü. Bu durum, aracın gölete giriş anına ilişkin değerlendirmeleri gündeme getirdi.Cam yarıya kadar açıktıAraçtaki bir diğer dikkat çekici ayrıntı ise sürücü camının yarıya kadar açık olması oldu. Ancak aracın bu şekilde olay yerinde mi bulunduğu, yoksa dalgıçlar tarafından çıkarma sırasında mı bu konuma getirildiği henüz netlik kazanmadı.Ne olmuştu?33 yaşındaki Elif Kumal, erkek arkadaşıyla birlikte kamp yapmak için Kapıdağ Yarımadası’na gitmişti. 27 Aralık akşamı ikili arasında tartışma çıkmış, Kumal aracıyla kamp alanını terk etmişti. Elif’in aracı, Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı ekiplerinin “Yanal Taramalı Sonar Cihazı” ile yaptığı çalışmayla 8 gün sonra Yukarıyapıcı Göleti’nde bulunmuş, sürücü koltuğunda cansız bedenine ulaşılmıştı. Ön otopside ölüm nedeninin suda boğulma olduğu belirlenmiş; soruşturma kapsamında gözaltına alınan sevgilisi ve yanlarındaki arkadaşları delil bulunmaması nedeniyle serbest bırakılmıştı.

