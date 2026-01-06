https://anlatilaninotesi.com.tr/20260106/sanatci-haldun-dormen-hayranlarini-korkuttu-hastaneye-kaldirildi-1102521280.html
Sanatçı Haldun Dormen hayranlarını korkuttu: Hastaneye kaldırıldı
13:13 06.01.2026 (güncellendi: 13:51 06.01.2026)
Türk tiyatrosunun ve sinemasının usta oyuncusu ve oyun yazarı 97 yaşındaki Haldun Dormen hastaneye kaldırıldı. Sanatçının enfeksiyon tedavisi gördüğü belirtilirken durumunun stabil olduğu kaydedildi.
97 yaşındaki usta oyuncu, yönetmen, eğitmen ve oyun yazarı Haldun Dormen, hastanede tedavi altına alındı. Sanatçı, kısa süre önce geçirdiği enfeksiyon nedeniyle özel bir hastanede tedavi görüyor. Doktorları tarafından durumu yakından takip edilen Dormen'in sağlık durumunun stabil olduğu belirtildi.
Sanat hayatının 72. yılını kutladı
Devlet sanatçısı ünvanına da sahip usta oyuncu, bu sene sanat hayatının 72. yılını kutluyor.
Dormen, 1990'lı yıllarda Hacettepe Üniversitesi tarafından Onursal Bilim Doktoru ünvanıyla ödüllendirildi, birçok önemli festivalde onur ödülüne değer görüldü.