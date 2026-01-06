Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260106/sanatci-haldun-dormen-hayranlarini-korkuttu-hastaneye-kaldirildi-1102521280.html
Sanatçı Haldun Dormen hayranlarını korkuttu: Hastaneye kaldırıldı
Sanatçı Haldun Dormen hayranlarını korkuttu: Hastaneye kaldırıldı
Sputnik Türkiye
Usta oyuncu, yönetmen ve oyun yazarı Haldun Dormen hastaneye kaldırıldı. 06.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-06T13:13+0300
2026-01-06T13:51+0300
yaşam
haldun dormen
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/06/0f/1057448542_0:47:1201:722_1920x0_80_0_0_d3fd93c533ef72e3150ba5ba39ba05be.jpg
Türk tiyatrosunun ve sinemasının usta oyuncusu ve oyun yazarı 97 yaşındaki Haldun Dormen hastaneye kaldırıldı. Sanatçının enfeksiyon tedavisi gördüğü belirtilirken durumunun stabil olduğu kaydedildi. 97 yaşındaki usta oyuncu, yönetmen, eğitmen ve oyun yazarı Haldun Dormen, hastanede tedavi altına alındı. Sanatçı, kısa süre önce geçirdiği enfeksiyon nedeniyle özel bir hastanede tedavi görüyor. Doktorları tarafından durumu yakından takip edilen Dormen'in sağlık durumunun stabil olduğu belirtildi.Sanat hayatının 72. yılını kutladıDevlet sanatçısı ünvanına da sahip usta oyuncu, bu sene sanat hayatının 72. yılını kutluyor.Dormen, 1990'lı yıllarda Hacettepe Üniversitesi tarafından Onursal Bilim Doktoru ünvanıyla ödüllendirildi, birçok önemli festivalde onur ödülüne değer görüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260106/usta-oyuncu-isil-yucesoyun-itici-isyani-ben-ne-yaptim-sana--1102520676.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/06/0f/1057448542_0:0:1175:881_1920x0_80_0_0_69f9ee5e7267997aa2f0ea48a48fda31.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
haldun dormen
haldun dormen

Sanatçı Haldun Dormen hayranlarını korkuttu: Hastaneye kaldırıldı

13:13 06.01.2026 (güncellendi: 13:51 06.01.2026)
© AAHaldun Dormen
Haldun Dormen - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2026
© AA
Abone ol
Usta oyuncu, yönetmen ve oyun yazarı Haldun Dormen hastaneye kaldırıldı.
Türk tiyatrosunun ve sinemasının usta oyuncusu ve oyun yazarı 97 yaşındaki Haldun Dormen hastaneye kaldırıldı. Sanatçının enfeksiyon tedavisi gördüğü belirtilirken durumunun stabil olduğu kaydedildi.
97 yaşındaki usta oyuncu, yönetmen, eğitmen ve oyun yazarı Haldun Dormen, hastanede tedavi altına alındı. Sanatçı, kısa süre önce geçirdiği enfeksiyon nedeniyle özel bir hastanede tedavi görüyor. Doktorları tarafından durumu yakından takip edilen Dormen'in sağlık durumunun stabil olduğu belirtildi.

Sanat hayatının 72. yılını kutladı

Devlet sanatçısı ünvanına da sahip usta oyuncu, bu sene sanat hayatının 72. yılını kutluyor.
Dormen, 1990'lı yıllarda Hacettepe Üniversitesi tarafından Onursal Bilim Doktoru ünvanıyla ödüllendirildi, birçok önemli festivalde onur ödülüne değer görüldü.
Işıl Yücesoy sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2026
YAŞAM
Usta oyuncu Işıl Yücesoy'un 'itici' isyanı: Ben ne yaptım sana
13:07
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала