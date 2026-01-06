Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260106/emekliye-zam-sinyali-mi-ekonomi-yonetimi-toplaniyor-1102531943.html
Emekliye zam sinyali mi? Ekonomi yönetimi toplanıyor
Emekliye zam sinyali mi? Ekonomi yönetimi toplanıyor
Sputnik Türkiye
Ekonomi gündeminin en önemli başlıklarından biri olan en düşük emekli maaşı için bu hafta kritik bir toplantı yapılacak. Enflasyon rakamlarının netleşmesinin... 06.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-06T17:55+0300
2026-01-06T17:55+0300
ekonomi̇
enflasyon
enflasyon farkı
enflasyon oranı
enflasyon rakamı
enflasyon rakamları
zam
ara zam
ek zam
maaş
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/03/1096748513_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_aade787c7952dcab622d6ac6cd1c0c26.jpg
Ekonomi yönetimi, en düşük emekli aylığına ilişkin değerlendirmelerde bulunmak üzere bir araya geliyor.Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'la AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler katılacak.Yarın yapılması beklenen görüşmeden çıkacak kararların, en düşük emekli maaşına yapılacak düzenlemenin çerçevesini belirlemesi bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260105/milyonlarin-emekli-maas-zammi-belli-oldu-ssk-bag-kur-maaslari-ne-kadar-oldu-1102483208.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/03/1096748513_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1924c8926d08ee499b6e21dabcfac545.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
enflasyon, enflasyon farkı, enflasyon oranı, enflasyon rakamı, enflasyon rakamları, zam, ara zam, ek zam, maaş, brüt maaş, net maaş, emekli maaş zam oranı
enflasyon, enflasyon farkı, enflasyon oranı, enflasyon rakamı, enflasyon rakamları, zam, ara zam, ek zam, maaş, brüt maaş, net maaş, emekli maaş zam oranı

Emekliye zam sinyali mi? Ekonomi yönetimi toplanıyor

17:55 06.01.2026
© AAMemur ve emekli zammı
Memur ve emekli zammı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2026
© AA
Abone ol
Ekonomi gündeminin en önemli başlıklarından biri olan en düşük emekli maaşı için bu hafta kritik bir toplantı yapılacak. Enflasyon rakamlarının netleşmesinin ardından, milyonlarca emeklinin gözü taban aylıkta yapılacak olası artışa çevrildi.
Ekonomi yönetimi, en düşük emekli aylığına ilişkin değerlendirmelerde bulunmak üzere bir araya geliyor.
Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'la AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler katılacak.
Yarın yapılması beklenen görüşmeden çıkacak kararların, en düşük emekli maaşına yapılacak düzenlemenin çerçevesini belirlemesi bekleniyor.
Emekli ve memur zammı 2026 - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2026
EKONOMİ
Milyonların emekli maaş zammı belli oldu: SSK, Bağ-Kur maaşları ne kadar oldu?
Dün, 10:13
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала