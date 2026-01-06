Emekliye zam sinyali mi? Ekonomi yönetimi toplanıyor

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260106/emekliye-zam-sinyali-mi-ekonomi-yonetimi-toplaniyor-1102531943.html
Ekonomi gündeminin en önemli başlıklarından biri olan en düşük emekli maaşı için bu hafta kritik bir toplantı yapılacak. Enflasyon rakamlarının netleşmesinin...
Ekonomi yönetimi, en düşük emekli aylığına ilişkin değerlendirmelerde bulunmak üzere bir araya geliyor.Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'la AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler katılacak.Yarın yapılması beklenen görüşmeden çıkacak kararların, en düşük emekli maaşına yapılacak düzenlemenin çerçevesini belirlemesi bekleniyor.
