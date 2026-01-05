https://anlatilaninotesi.com.tr/20260105/milyonlarin-emekli-maas-zammi-belli-oldu-ssk-bag-kur-maaslari-ne-kadar-oldu-1102483208.html

Milyonların emekli maaş zammı belli oldu: SSK, Bağ-Kur maaşları ne kadar oldu?

Milyonların emekli maaş zammı belli oldu: SSK, Bağ-Kur maaşları ne kadar oldu?

Emekli maaş zammı 2026 yılı için netleşti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı, 6 aylık enflasyon farkı kesinleşti.

Emekli ve memur maaşları yılda iki kez enflasyon verilerine göre artırılıyor. TÜİK tarafından açıklanan aralık ayı enflasyonu sonrası, 2026 Ocak dönemi için geçerli olacak 6 aylık zam oranı netleşti. Emeklilerin yeni yılda alacağı maaş artışı böylece hesaplandı. Emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak?SSK ve Bağ-Kur emeklileri, yılda iki kez 6 aylık enflasyon oranına göre maaş zammı alıyor. Buna göre TÜFE; temmuzda yüzde 2.06, ağustosta yüzde 2.04, eylülde yüzde 3.23, ekimde yüzde 2.55, kasımda ise yüzde 0,87 olarak gerçekleşti. Beş aylık enflasyon oranı yüzde 11.21 olarak hesaplanmıştı.SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocay ayı zam oran yüzde 12.19 oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri aralık ayı verisinin 0.89 olarak açıklanmasıyla birlikte 6 aylık enflasyon toplamda yüzde 12.19 oldu.Açıklanan verilerle birlikte emekli maaş zammı oranları kesinleşirken, artışlar Ocak 2026'daki maaşlara yansıyacak.En düşük emekli aylığı Meclis gündemindeKök maaşı düşük olan emeklilerin enflasyon karşısında korunması amacıyla, son yıllarda en düşük emekli maaşı yasal düzenlemeyle belirleniyor. Bu kapsamda yeni düzenlemenin, torba yasa teklifi içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine getirilmesi planlanıyor.

