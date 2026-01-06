https://anlatilaninotesi.com.tr/20260106/bilim-insanlari-acikladi-bagirsaklar-beynin-calisma-seklini-etkiliyor-1102526046.html

Bilim insanları açıkladı: Bağırsaklar beynin çalışma şeklini etkiliyor

Bilim insanları açıkladı: Bağırsaklar beynin çalışma şeklini etkiliyor

Sputnik Türkiye

Yeni bir araştırma, bağırsaktaki bakterilerin beyin gelişimi ve çalışma biçimi üzerinde doğrudan etkili olabileceğini ortaya koydu. 06.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-06T14:45+0300

2026-01-06T14:45+0300

2026-01-06T14:45+0300

sağlik

illinois

abd

bilim

teknoloji

beyin

bağırsak

otizm

dehb

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/07/1099990375_0:80:1536:944_1920x0_80_0_0_1ccafdcf90c847b0bcb44da31c989ac9.jpg

Bilim insanları, uzun süredir insan beyninin nasıl bu kadar büyük ve enerji tüketen bir yapıya evrildiğini araştırıyor. ABD'nin Illinois eyaletindeki Nortwestern Üniversitesi'nden araştırmacıların yürüttüğü yeni bir çalışma, bu sorunun yanıtının kısmen bağırsaklardaki mikroplarda gizli olabileceğini ortaya koydu.ABD Ulusal Bilimsel Akademisi'nin dergisi PNAS'ta 5 Aralıkta yayımlanan araştırmaya göre, bağırsak mikrobiyotası beynin gelişimini ve işleyişini doğrudan etkileyebiliyor. Bilim insanları, farklı primat türlerinden alınan bağırsak bakterilerini mikropsuz farelere naklederek, mikropların beyin üzerindeki etkilerini inceledi.Araştırmada, insan ve sincap maymunu gibi görece büyük beyinli primatlardan alınan mikropların farelerde beyin enerjisi üretimi ve öğrenmeyle ilişkili yolları artırdığı görüldü. Buna karşılık, daha küçük beyinli primatlardan alınan mikroplar, farelerin beyinlerinde farklı gen ifade kalıplarını tetikledi.Çarpıcı sonuçlar: Mikroplar beyni etkiliyorÇalışmada, büyük beyinli primatlardan gelen mikroplarla beslenen farelerde, enerji üretimi sinaptik plastisiteyle ilişkili genlerin daha aktif olduğu belirlendi.Araştırmacı Prof. Dr. Katie Amato, bulguların insan beyninin evrimini anlamada önemli bir pencere açtığını belirterek, "Mikropların, evrimsel açıdan son derece önemli özellikler üzerinde etkili olduğunu gösteriyoruz. Bu, özellikle insan beyninin evrimini anlamamız açısından kritik” değerlendirmesinde bulundu.Nörogelişimsel bozukluklarla bağlantısıAraştırmanın dikkat çeken başka bir sonucu da, küçük beyinli primatlardan alınan mikropların, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB), şizofreni, bipolar bozukluk ve otizmle ilişkilendirilen gen kalıplarını tetiklemesi oldu.Önceki çalışmalarda, bağırsak mikrobiyotası ile bazı nörogelişimsel bozukluklar arasında ilişki olabileceğini öne sürülmüştü. Ancak bu çalışmayla, mikropların beyin gelişimini doğrudan şekillendirebileceğine dair deneysel kanıt sunmasıyla öne çıktı.Prof. Dr. Amato, erken yaşamda 'doğru' mikrobiyal çevreye maruz kalmamanın beyin gelişimini değiştirebileceğini ve bunun bazı psikiyatrik belirtilerle ilişkili olabileceğini ifade etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260105/bilim-insanlari-yanitladi-soguk-hava-gercekten-hasta-eder-mi-1102489690.html

illinois

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

illinois, abd, bilim, teknoloji, beyin, bağırsak, otizm, dehb