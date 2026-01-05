https://anlatilaninotesi.com.tr/20260105/bilim-insanlari-yanitladi-soguk-hava-gercekten-hasta-eder-mi-1102489690.html

Bilim insanları yanıtladı: Soğuk hava gerçekten hasta eder mi?

Bilim insanları yanıtladı: Soğuk hava gerçekten hasta eder mi?

Sputnik Türkiye

Soğuk havalarda nezle ve grip vakaları artıyor. Ancak uzmanlara göre bunun nedeni üşümek değil, kış aylarında değişen günlük alışkanlıklar. 05.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-05T16:12+0300

2026-01-05T16:12+0300

2026-01-05T16:12+0300

sağlik

imperial college london

soğuk

soğuk algınlığı

grip

virüs

covid-19

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/16/1100380993_0:1:863:486_1920x0_80_0_0_004e92ef95e4096f382b2b5a9540e1f9.jpg

Kış aylarında hastalıkların artması uzun süredir soğuk havaya bağlanıyor. Ancak Imperial College London’dan aşı bağışıklığı profesörü John Tregoning, bu algının büyük ölçüde yanlış olduğunu belirtiyor. Tregoning’e göre, “Bu durum neden-sonuç ilişkisi değil, sadece bir tesadüf.”Asıl risk kapalı alanlarUzmanlar, soğuk havanın tek başına nezle ya da gribe yol açmadığını, asıl etkenin insanların kışın daha fazla kapalı alanlarda bir arada bulunması olduğunu aktarıyor.Soğuk aylarda insanlar daha uzun süre kapalı, havalandırması zayıf ortamlarda vakit geçiriyor. Bu durum, virüslerin kişiden kişiye daha kolay yayılmasına yol açıyor. Kovid-19 salgını döneminde grip ve benzeri virüslerin neredeyse ortadan kaybolması, insan temasının ne kadar belirleyici olduğunu gösterdi.Tregoning, “Rinovirüsler okullar açıldığında artış gösteriyor. RSV gibi bazı virüsler ise yılbaşına doğru zirve yapıyor”diye aktarıyor.Soğuğun hiç mi etkisi yok?Uzmanlara göre aşırı soğuk, dolaylı olarak bağışıklığı etkileyebilir. Uzun süre üşümek, enerji kaybı ve yorgunluk, vücudu enfeksiyonlara daha açık hale getirebiliyor. Ayrıca bazı virüslerin serin havada biraz daha iyi çoğaldığı belirtiliyor.Yine de en etkili korunma yolu olarak grip ve RSV gibi kış virüslerine karşı aşılar öne çıkıyor. Tregoning, aşıların yalnızca enfeksiyonları değil, kalp krizi gibi ek riskleri de azaltabildiğini vurguluyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260104/tip-2-diyabet-kalbi-fiziksel-olarak-degistiriyor-sessiz-ama-derin-bir-etki-1102469689.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

imperial college london, soğuk, soğuk algınlığı, grip, virüs, covid-19