Bakan Işıkhan'dan en düşük emekli aylığına ilişkin ilk açıklama

Sputnik Türkiye

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük emekli aylığına yönelik yeni bir düzenleme için TBMM AK Parti Grubu’nun çalışma yürüttüğünü açıkladı... 06.01.2026, Sputnik Türkiye

TRT Haber’de katıldığı canlı yayında konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, toplam 16 milyon 816 bin emeklinin enflasyon farkından yararlanacağını belirtti.SSK ve Bağ-Kur emeklileriyle, Emekli Sandığı emeklilerinin zam oranlarının farklı olacağını ifade eden Bakan Işıkhan, en düşük emekli aylığıyla ilgili ise şöyle konuştu:

