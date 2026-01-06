Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260106/bakan-isikhandan-en-dusuk-emekli-ayligina-iliskin-ilk-aciklama-1102533224.html
Bakan Işıkhan'dan en düşük emekli aylığına ilişkin ilk açıklama
Bakan Işıkhan'dan en düşük emekli aylığına ilişkin ilk açıklama
Sputnik Türkiye
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük emekli aylığına yönelik yeni bir düzenleme için TBMM AK Parti Grubu'nun çalışma yürüttüğünü açıkladı... 06.01.2026
2026-01-06T19:06+0300
2026-01-06T19:06+0300
TRT Haber’de katıldığı canlı yayında konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, toplam 16 milyon 816 bin emeklinin enflasyon farkından yararlanacağını belirtti.SSK ve Bağ-Kur emeklileriyle, Emekli Sandığı emeklilerinin zam oranlarının farklı olacağını ifade eden Bakan Işıkhan, en düşük emekli aylığıyla ilgili ise şöyle konuştu:
Bakan Işıkhan'dan en düşük emekli aylığına ilişkin ilk açıklama

19:06 06.01.2026
© AA / Abdullah GüçlüÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2026
© AA / Abdullah Güçlü
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük emekli aylığına yönelik yeni bir düzenleme için TBMM AK Parti Grubu’nun çalışma yürüttüğünü açıkladı. Işıkhan, hazırlıkların tamamlanmasının ardından düzenlemenin yasa teklifine dönüştürülerek kısa sürede Meclis gündemine taşınacağını söyledi.
TRT Haber’de katıldığı canlı yayında konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, toplam 16 milyon 816 bin emeklinin enflasyon farkından yararlanacağını belirtti.
SSK ve Bağ-Kur emeklileriyle, Emekli Sandığı emeklilerinin zam oranlarının farklı olacağını ifade eden Bakan Işıkhan, en düşük emekli aylığıyla ilgili ise şöyle konuştu:
Buradan TBMM AK Parti Grubunun, konuya ilişkin bir çalışma yürüttüğünü paylaşmak isterim. İlgili toplantılar da yapıldıktan sonra konuya ilişkin bir açıklama yapılacağını belirtmek isterim. En düşük emekli aylığıyla ilgili düzenlemeyi Meclisimiz gerçekleştirecek. Yasa tasarısına dönüştürüldükten sonra en kısa sürede bu kamuoyuyla paylaşılacak.
