https://anlatilaninotesi.com.tr/20260106/bakan-isikhandan-en-dusuk-emekli-ayligina-iliskin-ilk-aciklama-1102533224.html
Bakan Işıkhan'dan en düşük emekli aylığına ilişkin ilk açıklama
Bakan Işıkhan'dan en düşük emekli aylığına ilişkin ilk açıklama
Sputnik Türkiye
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük emekli aylığına yönelik yeni bir düzenleme için TBMM AK Parti Grubu’nun çalışma yürüttüğünü açıkladı... 06.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-06T19:06+0300
2026-01-06T19:06+0300
2026-01-06T19:06+0300
türki̇ye
meclis
vedat işıkhan
çalışma ve sosyal güvenlik bakanı vedat işıkhan
maaş
brüt maaş
net maaş
emekli maaş zam oranı
maaş zammı
emekli maaş promosyonu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/02/1b/1081121647_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c579f65e9a1f45552462abff286f74d6.jpg
TRT Haber’de katıldığı canlı yayında konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, toplam 16 milyon 816 bin emeklinin enflasyon farkından yararlanacağını belirtti.SSK ve Bağ-Kur emeklileriyle, Emekli Sandığı emeklilerinin zam oranlarının farklı olacağını ifade eden Bakan Işıkhan, en düşük emekli aylığıyla ilgili ise şöyle konuştu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260106/emekliye-zam-sinyali-mi-ekonomi-yonetimi-toplaniyor-1102531943.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/02/1b/1081121647_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c6503c0f9f1513819bd08b0197f74854.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
meclis, vedat işıkhan, çalışma ve sosyal güvenlik bakanı vedat işıkhan, maaş, brüt maaş, net maaş, emekli maaş zam oranı, maaş zammı, emekli maaş promosyonu, maaş krizi, en düşük emekli maaşı
meclis, vedat işıkhan, çalışma ve sosyal güvenlik bakanı vedat işıkhan, maaş, brüt maaş, net maaş, emekli maaş zam oranı, maaş zammı, emekli maaş promosyonu, maaş krizi, en düşük emekli maaşı
Bakan Işıkhan'dan en düşük emekli aylığına ilişkin ilk açıklama
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük emekli aylığına yönelik yeni bir düzenleme için TBMM AK Parti Grubu’nun çalışma yürüttüğünü açıkladı. Işıkhan, hazırlıkların tamamlanmasının ardından düzenlemenin yasa teklifine dönüştürülerek kısa sürede Meclis gündemine taşınacağını söyledi.
TRT Haber’de katıldığı canlı yayında konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, toplam 16 milyon 816 bin emeklinin enflasyon farkından yararlanacağını belirtti.
SSK ve Bağ-Kur emeklileriyle, Emekli Sandığı emeklilerinin zam oranlarının farklı olacağını ifade eden Bakan Işıkhan, en düşük emekli aylığıyla ilgili ise şöyle konuştu:
Buradan TBMM AK Parti Grubunun, konuya ilişkin bir çalışma yürüttüğünü paylaşmak isterim. İlgili toplantılar da yapıldıktan sonra konuya ilişkin bir açıklama yapılacağını belirtmek isterim. En düşük emekli aylığıyla ilgili düzenlemeyi Meclisimiz gerçekleştirecek. Yasa tasarısına dönüştürüldükten sonra en kısa sürede bu kamuoyuyla paylaşılacak.