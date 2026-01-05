Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260105/sirnakta-bir-evin-uzerine-cig-dustu-5-kisi-kurtarildi-1102478096.html
Şırnak'ta bir evin üzerine çığ düştü: 5 kişi kurtarıldı
Şırnak'ta bir evin üzerine çığ düştü: 5 kişi kurtarıldı
Sputnik Türkiye
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde üzer,ne çığ düşen evdeki 5 kişi çığdan yara almadan kurtuldu. 05.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-05T02:39+0300
2026-01-05T02:39+0300
haberler
türki̇ye
şırnak
çığ
ev
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/01/1102404524_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_03962bc3bb19580db2943509c1c8a966.jpg
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kar yağışının etkili olduğu Beşağaç köyünde akşam saatlerinde bir evin üzerine çığ düştü.İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, İl Özel İdaresi ve jandarma ekipleri sevk edildi.İş makinelerinin desteğiyle yürütülen çalışmalar sonucu evde mahsur kalan 5 kişi tahliye edildi.Tahliye edilen ve sağlık durumları iyi olduğu öğrenilen aile bireyleri yakınlarının evine yerleştirildiği öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260104/kar-ve-buzlanma-nedeniyle-bazi-illerde-egitime-ara-verildi-5-ocak-pazartesi-tatil-olan-il-ve-1102476794.html
türki̇ye
şırnak
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/01/1102404524_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_d421065586c4fcebb40bfa73c6ad3ee3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
haberler, şırnak, çığ, ev
haberler, şırnak, çığ, ev

Şırnak'ta bir evin üzerine çığ düştü: 5 kişi kurtarıldı

02:39 05.01.2026
© AAÇığ düştü
Çığ düştü - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2026
© AA
Abone ol
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde üzer,ne çığ düşen evdeki 5 kişi çığdan yara almadan kurtuldu.
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kar yağışının etkili olduğu Beşağaç köyünde akşam saatlerinde bir evin üzerine çığ düştü.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, İl Özel İdaresi ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İş makinelerinin desteğiyle yürütülen çalışmalar sonucu evde mahsur kalan 5 kişi tahliye edildi.
Tahliye edilen ve sağlık durumları iyi olduğu öğrenilen aile bireyleri yakınlarının evine yerleştirildiği öğrenildi.
Çocukların karda oynaması - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2026
TÜRKİYE
Kar ve buzlanma nedeniyle bazı illerde eğitime ara verildi: 5 Ocak Pazartesi tatil olan il ve ilçeler hangisi?
Dün, 21:53
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала