Şırnak'ta bir evin üzerine çığ düştü: 5 kişi kurtarıldı

Şırnak'ta bir evin üzerine çığ düştü: 5 kişi kurtarıldı

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde üzer,ne çığ düşen evdeki 5 kişi çığdan yara almadan kurtuldu. 05.01.2026, Sputnik Türkiye

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kar yağışının etkili olduğu Beşağaç köyünde akşam saatlerinde bir evin üzerine çığ düştü.İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, İl Özel İdaresi ve jandarma ekipleri sevk edildi.İş makinelerinin desteğiyle yürütülen çalışmalar sonucu evde mahsur kalan 5 kişi tahliye edildi.Tahliye edilen ve sağlık durumları iyi olduğu öğrenilen aile bireyleri yakınlarının evine yerleştirildiği öğrenildi.

