Kar ve buzlanma nedeniyle bazı illerde eğitime ara verildi: 5 Ocak Pazartesi tatil olan il ve ilçeler hangisi?
Kar ve buzlanma nedeniyle bazı illerde eğitime ara verildi: 5 Ocak Pazartesi tatil olan il ve ilçeler hangisi?
Sputnik Türkiye
04.01.2026
2026-01-04T21:53+0300
2026-01-04T21:53+0300
2026-01-04T21:53+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/1c/1102305954_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4492c4fab3499b402232d443bc51daf2.jpg
Kar yağışı, buzlanma ve çığ tehlikesi nedeniyle 5 ilin bazı ilçelerinde yarın okullar tatil oldu.Van’ın Çatak ilçesiyle Şırnak’ın Beytüşşebap ilçelerinde olumsuz hava koşulları sebebiyle ilçe genelinde eğitim öğretim yapılmayacak, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personel ise idari izinli sayılacak. Şanlıurfa’da 7 ilçenin kırsal mahallelerinde buzlanma nedeniyle eğitime bir gün ara verilirken, bu mahallelerden ilçe merkezlerine taşınan öğrencilerin de izinli olacağı bildirildi. Batman’ın Kozluk, Sason ve Gercüş ilçelerinde yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle ilçe merkezleri dışındaki tüm okullarla taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitime bir gün ara verildi. Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde de taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildi.
Yurdun bazı bölgelerinde etkili olan kar yağışı, buzlanma ve çığ tehlikesi nedeniyle Van, Şırnak, Şanlıurfa, Batman ve Diyarbakır’ın bazı ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi.
