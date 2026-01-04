Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260104/kar-ve-buzlanma-nedeniyle-bazi-illerde-egitime-ara-verildi-5-ocak-pazartesi-tatil-olan-il-ve-1102476794.html
Kar ve buzlanma nedeniyle bazı illerde eğitime ara verildi: 5 Ocak Pazartesi tatil olan il ve ilçeler hangisi?
Kar ve buzlanma nedeniyle bazı illerde eğitime ara verildi: 5 Ocak Pazartesi tatil olan il ve ilçeler hangisi?
Sputnik Türkiye
Yurdun bazı bölgelerinde etkili olan kar yağışı, buzlanma ve çığ tehlikesi nedeniyle Van, Şırnak, Şanlıurfa, Batman ve Diyarbakır’ın bazı ilçelerinde eğitime... 04.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-04T21:53+0300
2026-01-04T21:53+0300
türki̇ye
van
şırnak
şanlıurfa
batman
kar
kar yağışı
kar fırtınası
kar tatili
yoğun kar yağışı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/1c/1102305954_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4492c4fab3499b402232d443bc51daf2.jpg
Kar yağışı, buzlanma ve çığ tehlikesi nedeniyle 5 ilin bazı ilçelerinde yarın okullar tatil oldu.Van’ın Çatak ilçesiyle Şırnak’ın Beytüşşebap ilçelerinde olumsuz hava koşulları sebebiyle ilçe genelinde eğitim öğretim yapılmayacak, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personel ise idari izinli sayılacak. Şanlıurfa’da 7 ilçenin kırsal mahallelerinde buzlanma nedeniyle eğitime bir gün ara verilirken, bu mahallelerden ilçe merkezlerine taşınan öğrencilerin de izinli olacağı bildirildi. Batman’ın Kozluk, Sason ve Gercüş ilçelerinde yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle ilçe merkezleri dışındaki tüm okullarla taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitime bir gün ara verildi. Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde de taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260102/2-ocak-cuma-kar-tatili-olan-iller-1102424043.html
türki̇ye
van
şırnak
şanlıurfa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/1c/1102305954_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e9509f8c5bd54e764e54b279ceb04477.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
van, şırnak, şanlıurfa, batman, kar, kar yağışı, kar fırtınası, kar tatili, yoğun kar yağışı
van, şırnak, şanlıurfa, batman, kar, kar yağışı, kar fırtınası, kar tatili, yoğun kar yağışı

Kar ve buzlanma nedeniyle bazı illerde eğitime ara verildi: 5 Ocak Pazartesi tatil olan il ve ilçeler hangisi?

21:53 04.01.2026
© AA / Sıraç KaradenizÇocukların karda oynaması
Çocukların karda oynaması - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2026
© AA / Sıraç Karadeniz
Abone ol
Yurdun bazı bölgelerinde etkili olan kar yağışı, buzlanma ve çığ tehlikesi nedeniyle Van, Şırnak, Şanlıurfa, Batman ve Diyarbakır’ın bazı ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi.
Kar yağışı, buzlanma ve çığ tehlikesi nedeniyle 5 ilin bazı ilçelerinde yarın okullar tatil oldu.
Van’ın Çatak ilçesiyle Şırnak’ın Beytüşşebap ilçelerinde olumsuz hava koşulları sebebiyle ilçe genelinde eğitim öğretim yapılmayacak, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personel ise idari izinli sayılacak.
Şanlıurfa’da 7 ilçenin kırsal mahallelerinde buzlanma nedeniyle eğitime bir gün ara verilirken, bu mahallelerden ilçe merkezlerine taşınan öğrencilerin de izinli olacağı bildirildi.
Batman’ın Kozluk, Sason ve Gercüş ilçelerinde yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle ilçe merkezleri dışındaki tüm okullarla taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitime bir gün ara verildi.
Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde de taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildi.
Kar tatili - Sputnik Türkiye, 1920, 02.01.2026
YAŞAM
2 Ocak Cuma kar tatili olan iller
2 Ocak, 08:02
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала