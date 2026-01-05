Türkiye
Sheinbaum: Meksika özgür ve egemen bir ülkedir
Sheinbaum: Meksika özgür ve egemen bir ülkedir
Venezuela lideri Maduro’nun kaçırılmasının ardından yeni bir açıklama yapan Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum, "Meksika, halkın söz sahibi olduğu özgür ve... 05.01.2026, Sputnik Türkiye
Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ülkesinin halkın söz sahibi olduğu özgür ve egemen bir ülke olduğunu söylerken ayrıca “İşbirliği evet ama vesayet ve müdahale hayır” ifadelerini kullandı.
16:55 05.01.2026 (güncellendi: 16:57 05.01.2026)
Venezuela lideri Maduro’nun kaçırılmasının ardından yeni bir açıklama yapan Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum, "Meksika, halkın söz sahibi olduğu özgür ve egemen bir ülkedir” ifadelerini kullandı.
Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ülkesinin halkın söz sahibi olduğu özgür ve egemen bir ülke olduğunu söylerken ayrıca “İşbirliği evet ama vesayet ve müdahale hayır” ifadelerini kullandı.
