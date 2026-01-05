https://anlatilaninotesi.com.tr/20260105/sheinbaum-meksika-ozgur-ve-egemen-bir-ulkedir-1102498489.html
Sheinbaum: Meksika özgür ve egemen bir ülkedir
Sheinbaum: Meksika özgür ve egemen bir ülkedir
Venezuela lideri Maduro’nun kaçırılmasının ardından yeni bir açıklama yapan Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum, "Meksika, halkın söz sahibi olduğu özgür ve egemen bir ülkedir” ifadelerini kullandı.
