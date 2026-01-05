https://anlatilaninotesi.com.tr/20260105/sheinbaum-meksika-ozgur-ve-egemen-bir-ulkedir-1102498489.html

Sheinbaum: Meksika özgür ve egemen bir ülkedir

Venezuela lideri Maduro'nun kaçırılmasının ardından yeni bir açıklama yapan Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum, "Meksika, halkın söz sahibi olduğu özgür ve...

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ülkesinin halkın söz sahibi olduğu özgür ve egemen bir ülke olduğunu söylerken ayrıca “İşbirliği evet ama vesayet ve müdahale hayır” ifadelerini kullandı.

