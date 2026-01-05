https://anlatilaninotesi.com.tr/20260105/tarihi-anlar-kacirilan-venezuella-lideri-maduro-ve-esi-new-yorkta-mahkemeye-sevk-ediliyor-1102496595.html

Tarihi anlar: Kaçırılan Venezuela lideri Maduro ve eşi New York’taki mahkeme binasına getirildi

Tarihi anlar: Kaçırılan Venezuela lideri Maduro ve eşi New York’taki mahkeme binasına getirildi

Sputnik Türkiye

ABD tarafından kaçırılan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores, New York’ta yoğun güvenlik önlemleri altında mahkemeye götürüldü. Zırhlı... 05.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-05T15:37+0300

2026-01-05T15:37+0300

2026-01-05T16:14+0300

nicolas maduro

dünya

cilia flores

new york

abd

abd

mahkeme

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/05/1102497069_0:556:1185:1223_1920x0_80_0_0_f5b004170c5e30a8d39c63a87f6c1243.jpg

Brooklyn’deki Metropolitan Cezaevi’nden çıkarılan Madoru ve eşi, New York'un güneyindeki Daniel Patrick Moynihan Adliyesi’ne götürülmek üzere helikopterden indirildi ve zırhlı araca bindirildi.Güvenlik kaynaklarına yansıyan görüntülerde, Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores’in zırhlı bir araca bindirildiği görülüyor. Sevk işlemi, geniş güvenlik çemberi altında gerçekleştirildi.Helikopter ve özel kuvvetler eşliğiZırhlı araçtan indirilen Maduro ve Flores’in, helikopterle New York içinde farklı bir noktaya götürüldüğü, naklin özel kuvvetler tarafından korunduğu bildirildi. Operasyonun çok katmanlı güvenlik planıyla yürütüldüğü dikkat çekti.Mahkeme bölgesine ilerleyiş sürüyorPaylaşılan görüntülerde, konvoyun New York’taki mahkeme bölgesine yaklaştığı anlar yer aldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260105/abd-baskan-yardimcisi-jd-vancein-evine-saldiri-duzenlendi-1-kisi-gozaltinda-1102495332.html

new york

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

nicolas maduro, cilia flores, new york, abd, abd, mahkeme