Tarihi anlar: Kaçırılan Venezuela lideri Maduro ve eşi New York'taki mahkeme binasına getirildi
Tarihi anlar: Kaçırılan Venezuela lideri Maduro ve eşi New York’taki mahkeme binasına getirildi
Sputnik Türkiye
ABD tarafından kaçırılan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores, New York’ta yoğun güvenlik önlemleri altında mahkemeye götürüldü. Zırhlı... 05.01.2026, Sputnik Türkiye
Brooklyn’deki Metropolitan Cezaevi’nden çıkarılan Madoru ve eşi, New York'un güneyindeki Daniel Patrick Moynihan Adliyesi’ne götürülmek üzere helikopterden indirildi ve zırhlı araca bindirildi.Güvenlik kaynaklarına yansıyan görüntülerde, Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores’in zırhlı bir araca bindirildiği görülüyor. Sevk işlemi, geniş güvenlik çemberi altında gerçekleştirildi.Helikopter ve özel kuvvetler eşliğiZırhlı araçtan indirilen Maduro ve Flores’in, helikopterle New York içinde farklı bir noktaya götürüldüğü, naklin özel kuvvetler tarafından korunduğu bildirildi. Operasyonun çok katmanlı güvenlik planıyla yürütüldüğü dikkat çekti.Mahkeme bölgesine ilerleyiş sürüyorPaylaşılan görüntülerde, konvoyun New York’taki mahkeme bölgesine yaklaştığı anlar yer aldı.
Tarihi anlar: Kaçırılan Venezuela lideri Maduro ve eşi New York’taki mahkeme binasına getirildi

15:37 05.01.2026 (güncellendi: 16:14 05.01.2026)
Abone ol
ABD tarafından kaçırılan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores, New York'ta yoğun güvenlik önlemleri altında mahkemeye götürüldü. Zırhlı araca bindirilen çift, helikopter ve özel kuvvetler eşliğinde başka bir noktaya nakledildi.
Brooklyn’deki Metropolitan Cezaevi’nden çıkarılan Madoru ve eşi, New York'un güneyindeki Daniel Patrick Moynihan Adliyesi’ne götürülmek üzere helikopterden indirildi ve zırhlı araca bindirildi.
Güvenlik kaynaklarına yansıyan görüntülerde, Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores’in zırhlı bir araca bindirildiği görülüyor. Sevk işlemi, geniş güvenlik çemberi altında gerçekleştirildi.
Helikopter ve özel kuvvetler eşliği

Zırhlı araçtan indirilen Maduro ve Flores’in, helikopterle New York içinde farklı bir noktaya götürüldüğü, naklin özel kuvvetler tarafından korunduğu bildirildi. Operasyonun çok katmanlı güvenlik planıyla yürütüldüğü dikkat çekti.

Mahkeme bölgesine ilerleyiş sürüyor

Paylaşılan görüntülerde, konvoyun New York’taki mahkeme bölgesine yaklaştığı anlar yer aldı.
DÜNYA
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in evine saldırı düzenlendi: 1 kişi gözaltında
14:59
