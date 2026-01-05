https://anlatilaninotesi.com.tr/20260105/tarihi-anlar-kacirilan-venezuella-lideri-maduro-ve-esi-new-yorkta-mahkemeye-sevk-ediliyor-1102496595.html
Tarihi anlar: Kaçırılan Venezuela lideri Maduro ve eşi New York’taki mahkeme binasına getirildi
ABD tarafından kaçırılan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores, New York’ta yoğun güvenlik önlemleri altında mahkemeye götürüldü. Zırhlı... 05.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-05T15:37+0300
2026-01-05T15:37+0300
2026-01-05T16:14+0300
nicolas maduro
dünya
cilia flores
new york
abd
abd
mahkeme
Brooklyn'deki Metropolitan Cezaevi'nden çıkarılan Madoru ve eşi, New York'un güneyindeki Daniel Patrick Moynihan Adliyesi'ne götürülmek üzere helikopterden indirildi ve zırhlı araca bindirildi.Güvenlik kaynaklarına yansıyan görüntülerde, Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'in zırhlı bir araca bindirildiği görülüyor. Sevk işlemi, geniş güvenlik çemberi altında gerçekleştirildi.Helikopter ve özel kuvvetler eşliğiZırhlı araçtan indirilen Maduro ve Flores'in, helikopterle New York içinde farklı bir noktaya götürüldüğü, naklin özel kuvvetler tarafından korunduğu bildirildi. Operasyonun çok katmanlı güvenlik planıyla yürütüldüğü dikkat çekti.Mahkeme bölgesine ilerleyiş sürüyorPaylaşılan görüntülerde, konvoyun New York'taki mahkeme bölgesine yaklaştığı anlar yer aldı.
new york
abd
15:37 05.01.2026 (güncellendi: 16:14 05.01.2026)
ABD tarafından kaçırılan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores, New York’ta yoğun güvenlik önlemleri altında mahkemeye götürüldü. Zırhlı araca bindirilen çift, helikopter ve özel kuvvetler eşliğinde başka bir noktaya nakledildi.
Brooklyn’deki Metropolitan Cezaevi’nden çıkarılan Madoru ve eşi, New York'un güneyindeki Daniel Patrick Moynihan Adliyesi’ne götürülmek üzere helikopterden indirildi ve zırhlı araca bindirildi.
Güvenlik kaynaklarına yansıyan görüntülerde, Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores’in zırhlı bir araca bindirildiği görülüyor. Sevk işlemi, geniş güvenlik çemberi altında gerçekleştirildi.
Helikopter ve özel kuvvetler eşliği
Zırhlı araçtan indirilen Maduro ve Flores’in, helikopterle New York
içinde farklı bir noktaya götürüldüğü, naklin özel kuvvetler
tarafından korunduğu bildirildi. Operasyonun çok katmanlı güvenlik planıyla yürütüldüğü dikkat çekti.
Mahkeme bölgesine ilerleyiş sürüyor
Paylaşılan görüntülerde, konvoyun New York’taki mahkeme bölgesine yaklaştığı anlar yer aldı.