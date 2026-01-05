https://anlatilaninotesi.com.tr/20260105/memur-ve-emekliler-icin-kritik-tuik-verisi-aciklandi-aralik-ayi-enflasyonu-belli-oldu-1102482595.html
Memur ve emekliler için kritik TÜİK verisi açıklandı: Aralık ayı enflasyonu belli oldu
Memur ve emekliler için kritik TÜİK verisi açıklandı: Aralık ayı enflasyonu belli oldu
Sputnik Türkiye
Memur ve emekli maaş zammı 2026 için belirleyici olan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayı enflasyon verileri açıklandı. Enflasyon, Aralık 2025'te aylık... 05.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-05T10:02+0300
2026-01-05T10:02+0300
2026-01-05T10:14+0300
ekonomi̇
tüi̇k
enflasyon
enflasyon farkı
enflasyon oranı
enflasyon rakamları
son dakika enflasyon
emekli
emekli
emekli maaşı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/03/1097550375_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_0e44a93bfeb2d64b08a9334ece0ac72a.jpg
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) aralık ayına ilişkin enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte, memur ve emekli maaş zammı 2026 için kritik süreç tamamlandı. Böylece 2026’nın ilk 6 ayında geçerli olacak maaş artışlarının hesaplanmasında esas alınan oranlar netlik kazandı.Aralık ayı enflasyon ne kadar oldu?Aralık ayı enflasyonu yüzde 0.89 oldu. 2025 enflasyonu yüzde 30.89 olarak gerçekleşti. Enflasyon 12 aylık ortalamalara göre yüzde 34.88 arttı. 6 aylık enflasyon toplamda yüzde 12.19 oldu.Memur ve memur emeklilerine toplu sözleşme zammı2026 ocak-haziran dönemini kapsayan maaş artışlarında memur ve memur emeklilerinin zammı toplu sözleşmeye göre belirlendi. Buna göre memurlar, yüzde 11 oranında toplu sözleşme zammı alacak. Bu orana, son 6 aylık enflasyon farkı da eklenerek nihai zam oranı hesaplandı.SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde 6 aylık enflasyon farkıSSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışları ise doğrudan 6 aylık toplam enflasyon oranına göre belirlendi. Emekli maaş zammı, temmuz-aralık döneminde gerçekleşen enflasyon farkı kadar artırılarak ocak ayından itibaren uygulanacak.İkinci zam temmuzda yapılacak2026 yılı içinde maaşlara ikinci zam temmuz ayında yapılacak. Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından, yılın ikinci 6 ayı için memur, memur emeklisi ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yeni artışlar yansıtılacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260105/enag-enflasyon-rakamlarini-acikladi-aralik-ayi-enflasyon-orani-belli-oldu-1102482080.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/03/1097550375_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_f959b54a55add3fb706db66823c3410a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
memur ve emekli maaş zammı 2026, memur maaş zammı 2026, emekli maaş zammı 2026, tüik aralık ayı enflasyon verileri, aralık ayı enflasyon oranı, 2026 ocak memur zammı, 2026 emekli zammı ne kadar, memur enflasyon farkı 2026, emekli enflasyon farkı 2026, enflasyon son dakika
memur ve emekli maaş zammı 2026, memur maaş zammı 2026, emekli maaş zammı 2026, tüik aralık ayı enflasyon verileri, aralık ayı enflasyon oranı, 2026 ocak memur zammı, 2026 emekli zammı ne kadar, memur enflasyon farkı 2026, emekli enflasyon farkı 2026, enflasyon son dakika
Memur ve emekliler için kritik TÜİK verisi açıklandı: Aralık ayı enflasyonu belli oldu
10:02 05.01.2026 (güncellendi: 10:14 05.01.2026)
Memur ve emekli maaş zammı 2026 için belirleyici olan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayı enflasyon verileri açıklandı. Enflasyon, Aralık 2025'te aylık bazda yüzde 0.89 artarken yıllık bazda yüzde 30.89 oldu. Emeklilerin 6 aylık enflasyon farkı ile memur ve memur emeklilerinin toplu sözleşme zammına eklenecek enflasyon farkı netleşti.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) aralık ayına ilişkin enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte, memur ve emekli maaş zammı 2026 için kritik süreç tamamlandı. Böylece 2026’nın ilk 6 ayında geçerli olacak maaş artışlarının hesaplanmasında esas alınan oranlar netlik kazandı.
Aralık ayı enflasyon ne kadar oldu?
Aralık ayı enflasyonu yüzde 0.89 oldu. 2025 enflasyonu yüzde 30.89 olarak gerçekleşti. Enflasyon 12 aylık ortalamalara göre yüzde 34.88 arttı. 6 aylık enflasyon toplamda yüzde 12.19 oldu.
Memur ve memur emeklilerine toplu sözleşme zammı
2026 ocak-haziran dönemini kapsayan maaş artışlarında memur ve memur emeklilerinin zammı toplu sözleşmeye göre belirlendi. Buna göre memurlar, yüzde 11 oranında toplu sözleşme zammı alacak. Bu orana, son 6 aylık enflasyon farkı da eklenerek nihai zam oranı hesaplandı.
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde 6 aylık enflasyon farkı
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışları ise doğrudan 6 aylık toplam enflasyon oranına göre belirlendi. Emekli maaş zammı, temmuz-aralık döneminde gerçekleşen enflasyon farkı kadar artırılarak ocak ayından itibaren uygulanacak.
İkinci zam temmuzda yapılacak
2026 yılı içinde maaşlara ikinci zam temmuz ayında yapılacak. Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından, yılın ikinci 6 ayı için memur, memur emeklisi ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yeni artışlar yansıtılacak.