Memur ve emekliler için kritik TÜİK verisi açıklandı: Aralık ayı enflasyonu belli oldu

Memur ve emekli maaş zammı 2026 için belirleyici olan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayı enflasyon verileri açıklandı.

2026-01-05

2026-01-05T10:02+0300

2026-01-05T10:14+0300

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) aralık ayına ilişkin enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte, memur ve emekli maaş zammı 2026 için kritik süreç tamamlandı. Böylece 2026’nın ilk 6 ayında geçerli olacak maaş artışlarının hesaplanmasında esas alınan oranlar netlik kazandı.Aralık ayı enflasyon ne kadar oldu?Aralık ayı enflasyonu yüzde 0.89 oldu. 2025 enflasyonu yüzde 30.89 olarak gerçekleşti. Enflasyon 12 aylık ortalamalara göre yüzde 34.88 arttı. 6 aylık enflasyon toplamda yüzde 12.19 oldu.Memur ve memur emeklilerine toplu sözleşme zammı2026 ocak-haziran dönemini kapsayan maaş artışlarında memur ve memur emeklilerinin zammı toplu sözleşmeye göre belirlendi. Buna göre memurlar, yüzde 11 oranında toplu sözleşme zammı alacak. Bu orana, son 6 aylık enflasyon farkı da eklenerek nihai zam oranı hesaplandı.SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde 6 aylık enflasyon farkıSSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışları ise doğrudan 6 aylık toplam enflasyon oranına göre belirlendi. Emekli maaş zammı, temmuz-aralık döneminde gerçekleşen enflasyon farkı kadar artırılarak ocak ayından itibaren uygulanacak.İkinci zam temmuzda yapılacak2026 yılı içinde maaşlara ikinci zam temmuz ayında yapılacak. Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından, yılın ikinci 6 ayı için memur, memur emeklisi ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yeni artışlar yansıtılacak.

