Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260105/izmir-ekonomi-universitesinde-kiz-ogrencilerin-fotograflari-calindi-site-kurup-oylama-actilar-1102487602.html
İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde kız öğrencilerin fotoğrafları çalındı: Site kurup oylama açtılar
İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde kız öğrencilerin fotoğrafları çalındı: Site kurup oylama açtılar
Sputnik Türkiye
İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde 15 yıldan bugüne kadar kayıt yaptıran kız öğrencilerin fotoğrafları sistemden çalındı. Fotoğraflar bir internet sitesine... 05.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-05T12:02+0300
2026-01-05T12:02+0300
yaşam
i̇zmir ekonomi üniversitesi (i̇eü)
taciz
kadına yönelik taciz
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/03/19/1055042833_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_e526f4882b59d64f40e96077bcde3c01.jpg
İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde yaşanan olayda, üniversiteye 2001 yılından bugüne kadar kayıt yaptırmış olan bütün kız öğrencilerin fotoğrafları çalındı. Fotoğraflar bir internet sitesine yüklenirken 'en güzel', 'en çirkin' gibi başlıklar altında oylamaya açıldı. Büyük tepki çeken olay sonrasında üniversite yönetimi suç duyurusunda bulunurken, siteyi açan kişi veya kişiler 'hakkınızı helal edin' diyerek siteyi kapattı. Sabah'ta yer alan habere göre, İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde kız öğrencilerin fotoğrafları ve öğrenci numaraları bir internet sitesinde paylaşıldı. Sitede aynı zamanda kız öğrenciler için 'en çirkin' ve 'en güzel' ifadelerle oylama başlatıldı. Oylanan öğrenciler arasında 'en iyi 50' ve 'en kötü 50' listesi oluşturuldu. Yaşananlar büyük tepki çekti. Hakkınızı helal edin dedi, siteyi kapattıİnternet sitesi ise bir süre sonra kapatıldı ve fotoğraflar silindi. Siteye girenler ise, "Veda ve Helallik... Kırdıysam, bilmeden incittiysem veya üzerinizde bir hakkım kalmışsa; niyetim okuldaki siber güvenlik zafiyetine dikkat çekmekti. Kimseyi bilerek rahatsız edecek bir davranışta bulunmak istemedim. Yaşananlar için çok özür dilerim. Bütün dosyaları kalıcı olarak sildim. Benim sizin üzerinizde hardal tanesi kadar hakkım varsa helal olsun. Siz de hakkınızı helal edin." ifadeleriyle karşılaştı. Üniversite yönetimi suç duyurusunda bulundu Olayların ardından üniversite yönetimi de suç duyurusunda bulunduklarını belirterek, "Ulaşan bildirimler üzerine, art niyetli kişiler tarafından oluşturulan bir web sitesinde bazı öğrencilerine ve mezunlara ait bilgilerin hukuka aykırı biçimde paylaşıldığı tespit edildiğini" vurguladı. Bu durum karşısında "üniversitenin, derhal harekete geçtiği, ilgili içeriklerin kaldırılması, siteye erişimin engellenmesi ve sorumlular hakkında gerekli hukuki ve cezai süreçlerin başlatılmasının sağlandığı" açıklamasını yaptı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251218/dayak-ve-taciz-iddialariyla-gundeme-gelen-istanbul-erkek-lisesi-sorusturmasinda-yeni-gelisme-3-1101928441.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/03/19/1055042833_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_e9c5897db562eb54068178acc2f247df.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇zmir ekonomi üniversitesi (i̇eü), taciz, kadına yönelik taciz
i̇zmir ekonomi üniversitesi (i̇eü), taciz, kadına yönelik taciz

İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde kız öğrencilerin fotoğrafları çalındı: Site kurup oylama açtılar

12:02 05.01.2026
© AABilgisayar, laptop, iş, çalışma
Bilgisayar, laptop, iş, çalışma - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2026
© AA
Abone ol
İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde 15 yıldan bugüne kadar kayıt yaptıran kız öğrencilerin fotoğrafları sistemden çalındı. Fotoğraflar bir internet sitesine yüklenerek 'en güzel' ve 'en çirkin' diyerek oylamaya açılması büyük tepki çekti.
İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde yaşanan olayda, üniversiteye 2001 yılından bugüne kadar kayıt yaptırmış olan bütün kız öğrencilerin fotoğrafları çalındı. Fotoğraflar bir internet sitesine yüklenirken 'en güzel', 'en çirkin' gibi başlıklar altında oylamaya açıldı. Büyük tepki çeken olay sonrasında üniversite yönetimi suç duyurusunda bulunurken, siteyi açan kişi veya kişiler 'hakkınızı helal edin' diyerek siteyi kapattı.
Sabah'ta yer alan habere göre, İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde kız öğrencilerin fotoğrafları ve öğrenci numaraları bir internet sitesinde paylaşıldı. Sitede aynı zamanda kız öğrenciler için 'en çirkin' ve 'en güzel' ifadelerle oylama başlatıldı. Oylanan öğrenciler arasında 'en iyi 50' ve 'en kötü 50' listesi oluşturuldu. Yaşananlar büyük tepki çekti.

Hakkınızı helal edin dedi, siteyi kapattı

İnternet sitesi ise bir süre sonra kapatıldı ve fotoğraflar silindi. Siteye girenler ise, "Veda ve Helallik... Kırdıysam, bilmeden incittiysem veya üzerinizde bir hakkım kalmışsa; niyetim okuldaki siber güvenlik zafiyetine dikkat çekmekti. Kimseyi bilerek rahatsız edecek bir davranışta bulunmak istemedim. Yaşananlar için çok özür dilerim. Bütün dosyaları kalıcı olarak sildim. Benim sizin üzerinizde hardal tanesi kadar hakkım varsa helal olsun. Siz de hakkınızı helal edin." ifadeleriyle karşılaştı.

Üniversite yönetimi suç duyurusunda bulundu

Olayların ardından üniversite yönetimi de suç duyurusunda bulunduklarını belirterek, "Ulaşan bildirimler üzerine, art niyetli kişiler tarafından oluşturulan bir web sitesinde bazı öğrencilerine ve mezunlara ait bilgilerin hukuka aykırı biçimde paylaşıldığı tespit edildiğini" vurguladı. Bu durum karşısında "üniversitenin, derhal harekete geçtiği, ilgili içeriklerin kaldırılması, siteye erişimin engellenmesi ve sorumlular hakkında gerekli hukuki ve cezai süreçlerin başlatılmasının sağlandığı" açıklamasını yaptı.
İstanbul Erkek Lisesi - Sputnik Türkiye, 1920, 18.12.2025
YAŞAM
Dayak ve taciz iddialarıyla gündeme gelen İstanbul Erkek Lisesi soruşturmasında yeni gelişme: 3 öğrenci şikayetçi oldu
18 Aralık 2025, 14:05
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала