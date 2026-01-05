https://anlatilaninotesi.com.tr/20260105/izmir-ekonomi-universitesinde-kiz-ogrencilerin-fotograflari-calindi-site-kurup-oylama-actilar-1102487602.html
İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde kız öğrencilerin fotoğrafları çalındı: Site kurup oylama açtılar
İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde kız öğrencilerin fotoğrafları çalındı: Site kurup oylama açtılar
İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde 15 yıldan bugüne kadar kayıt yaptıran kız öğrencilerin fotoğrafları sistemden çalındı. Fotoğraflar bir internet sitesine... 05.01.2026, Sputnik Türkiye
İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde yaşanan olayda, üniversiteye 2001 yılından bugüne kadar kayıt yaptırmış olan bütün kız öğrencilerin fotoğrafları çalındı. Fotoğraflar bir internet sitesine yüklenirken 'en güzel', 'en çirkin' gibi başlıklar altında oylamaya açıldı. Büyük tepki çeken olay sonrasında üniversite yönetimi suç duyurusunda bulunurken, siteyi açan kişi veya kişiler 'hakkınızı helal edin' diyerek siteyi kapattı. Sabah'ta yer alan habere göre, İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde kız öğrencilerin fotoğrafları ve öğrenci numaraları bir internet sitesinde paylaşıldı. Sitede aynı zamanda kız öğrenciler için 'en çirkin' ve 'en güzel' ifadelerle oylama başlatıldı. Oylanan öğrenciler arasında 'en iyi 50' ve 'en kötü 50' listesi oluşturuldu. Yaşananlar büyük tepki çekti. Hakkınızı helal edin dedi, siteyi kapattıİnternet sitesi ise bir süre sonra kapatıldı ve fotoğraflar silindi. Siteye girenler ise, "Veda ve Helallik... Kırdıysam, bilmeden incittiysem veya üzerinizde bir hakkım kalmışsa; niyetim okuldaki siber güvenlik zafiyetine dikkat çekmekti. Kimseyi bilerek rahatsız edecek bir davranışta bulunmak istemedim. Yaşananlar için çok özür dilerim. Bütün dosyaları kalıcı olarak sildim. Benim sizin üzerinizde hardal tanesi kadar hakkım varsa helal olsun. Siz de hakkınızı helal edin." ifadeleriyle karşılaştı. Üniversite yönetimi suç duyurusunda bulundu Olayların ardından üniversite yönetimi de suç duyurusunda bulunduklarını belirterek, "Ulaşan bildirimler üzerine, art niyetli kişiler tarafından oluşturulan bir web sitesinde bazı öğrencilerine ve mezunlara ait bilgilerin hukuka aykırı biçimde paylaşıldığı tespit edildiğini" vurguladı. Bu durum karşısında "üniversitenin, derhal harekete geçtiği, ilgili içeriklerin kaldırılması, siteye erişimin engellenmesi ve sorumlular hakkında gerekli hukuki ve cezai süreçlerin başlatılmasının sağlandığı" açıklamasını yaptı.
