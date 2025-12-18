https://anlatilaninotesi.com.tr/20251218/dayak-ve-taciz-iddialariyla-gundeme-gelen-istanbul-erkek-lisesi-sorusturmasinda-yeni-gelisme-3-1101928441.html
Dayak ve taciz iddialarıyla gündeme gelen İstanbul Erkek Lisesi soruşturmasında yeni gelişme: 3 öğrenci şikayetçi oldu
Dayak ve taciz iddialarıyla gündeme gelen İstanbul Erkek Lisesi soruşturmasında yeni gelişme: 3 öğrenci şikayetçi oldu
İstanbul Erkek Lisesi'ndeki taciz, dayak ve tehdit iddialarıyla ilgili sürdürülen soruşturmada, darp edildiklerini iddia eden 3 öğrenci şikayetçi oldu. 18.12.2025, Sputnik Türkiye
Türkiye'nin en başarılı liseleri arasında yer alan İstanbul Erkek Lisesi geçtiğimiz haftalarda taciz, dayak ve tehdit iddialarıyla gündeme gelmişti. Taciz iddiası üzerine erkek pansiyonunda öğrenciler arasında çıktığı öne sürülen kavga nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında, 3 öğrenci darp edildiklerini öne sürerek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayette bulundu. İddialar okulu karıştırmıştıLisede taciz iddiası üzerine 25 Kasım'da erkek pansiyonunda 11. sınıf öğrencileri ile 9. sınıf öğrencileri arasında kavga çıktığı, bazı öğrencilerin darp edilerek yaralandığı yönündeki iddialar üzerine, İstanbul Valiliğince görevlendirilen İl Milli Eğitim müfettişleri tarafından yürütülen soruşturma devam ediyor. Bu süreçte lisenin müdürü ve müdür başyardımcısı açığa alındı.Görevlendirilen müfettişlerin soruşturma kapsamında hazırlayacağı rapor bekleniyor. Öte yandan iddialara ilişkin hukuki süreçte devam ediyor.Darp iddiasıyla şikayetçi oldularİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca devam eden soruşturmada, "darp" iddiasıyla ilgili 3 öğrencinin şikayetçi olduğu öğrenildi. Başsavcılık, konuya ilişkin başka şikayetlerin olup olmadığını belirlemek amacıyla kolluk kuvvetlerine ve ilgili kurumlara resmi yazı gönderdi.Olaya karıştığı iddia edilen öğrencilerden bazılarının farklı illere gittiğinin belirlenmesi üzerine ilgili başsavcılıklara da şikayet yapılıp yapılmadığının belirlenmesi için yazı yazıldığı öğrenildi.
Türkiye'nin en başarılı liseleri arasında yer alan İstanbul Erkek Lisesi geçtiğimiz haftalarda taciz, dayak ve tehdit iddialarıyla gündeme gelmişti. Taciz iddiası üzerine erkek pansiyonunda öğrenciler arasında çıktığı öne sürülen kavga nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında, 3 öğrenci darp edildiklerini öne sürerek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayette bulundu.
İddialar okulu karıştırmıştı
Lisede taciz iddiası üzerine 25 Kasım'da erkek pansiyonunda 11. sınıf öğrencileri ile 9. sınıf öğrencileri arasında kavga çıktığı, bazı öğrencilerin darp edilerek yaralandığı yönündeki iddialar üzerine, İstanbul Valiliğince görevlendirilen İl Milli Eğitim müfettişleri tarafından yürütülen soruşturma devam ediyor. Bu süreçte lisenin müdürü ve müdür başyardımcısı açığa alındı.
Görevlendirilen müfettişlerin soruşturma kapsamında hazırlayacağı rapor bekleniyor. Öte yandan iddialara ilişkin hukuki süreçte devam ediyor.
Darp iddiasıyla şikayetçi oldular
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca devam eden soruşturmada, "darp" iddiasıyla ilgili 3 öğrencinin şikayetçi olduğu öğrenildi. Başsavcılık, konuya ilişkin başka şikayetlerin olup olmadığını belirlemek amacıyla kolluk kuvvetlerine ve ilgili kurumlara resmi yazı gönderdi.
Olaya karıştığı iddia edilen öğrencilerden bazılarının farklı illere gittiğinin belirlenmesi üzerine ilgili başsavcılıklara da şikayet yapılıp yapılmadığının belirlenmesi için yazı yazıldığı öğrenildi.