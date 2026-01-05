https://anlatilaninotesi.com.tr/20260105/avrupada-goc-oranlari-degisti-2025te-ingiltere-zirvede-1102490132.html
Avrupa'da göç oranları değişti: 2025’te İngiltere zirvede
Avrupa'da göç oranları değişti: 2025’te İngiltere zirvede
Sputnik Türkiye
2025’te İngiltere’ye Manş Denizi üzerinden gelen göçmen sayısı son üç yılın zirvesine çıktı. Avrupa Birliği’nde ise düzensiz geçişler aynı dönemde büyük ölçüde... 05.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-05T16:23+0300
2026-01-05T16:23+0300
2026-01-05T16:23+0300
dünya
avrupa
batı afrika
batı balkanlar
cezayir
ab
avrupa birliği
frontex
i̇ngiltere
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/1a/1087297840_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_1efae11fc20926aff5073b166ad24646.jpg
Resmi verilere göre, 2025 yılında Birleşik Krallık’a Manş Denizi’ni geçerek ulaşan göçmen sayısı 41 bin 472 olarak kaydedildi. Bu rakam, bir önceki yıla göre yaklaşık 5 bin kişilik artış anlamına geliyor.Söz konusu sayı, 2022’de görülen 45 bin 774 kişilik rekorun ardından, şimdiye kadarki en yüksek ikinci seviye olarak öne çıktı.AB’de düzensiz girişler azaldıİngiltere’deki artışın aksine, Avrupa Birliği genelinde düzensiz göçte daha sakin bir tablo çizildi. Avrupa Birliği'nin sınır güvenlik ajansı Frontex'in verilerine göre, 2025’in ilk 11 ayında birlik topraklarına düzensiz girişler yüzde 25 azalarak yaklaşık 166 bin 900 seviyesinde gerçekleşti.En sert düşüşler Batı Afrika rotasında yüzde 60, Batı Balkanlar hattında ise yüzde 43 olarak kaydedildi. Doğu Akdeniz güzergahında da benzer şekilde yüzde 43’lük bir gerileme görüldüğü aktarıldı. Buna karşın Cezayir, Fas ve İspanya arasındaki Batı Akdeniz hattında düzensiz geçişlerin yüzde 15 arttığı bildirildi.Akdeniz hala en yoğun hatFrontex verilerine göre Akdeniz rotası, 2025’te de Avrupa’nın en yoğun göç koridoru olmayı sürdürdü. Ocak-Kasım döneminde bu hatta yaklaşık 63 bin 200 geçiş kaydedildi. Bu sayı, yıl boyunca AB’ye yapılan düzensiz girişlerin yaklaşık yüzde 40’ına karşılık geliyor. Geçişlerin büyük bölümünün Libya çıkışlı olduğu aktarıldı.Uluslararası Göç Örgütü verilerine göre, 2025’te Akdeniz’i geçmeye çalışırken bin 700’den fazla kişi hayatını kaybetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260104/abdnin-venezuellaya-askeri-mudahalesiyle-ilgili-asya-pasifik-ulkelerinden-aciklamalar-1102472063.html
batı afrika
batı balkanlar
cezayir
i̇ngiltere
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/1a/1087297840_76:0:724:486_1920x0_80_0_0_082bc983c4942f6f6fb251ca315e23a8.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
avrupa, batı afrika, batı balkanlar, cezayir, ab, avrupa birliği, frontex, i̇ngiltere
avrupa, batı afrika, batı balkanlar, cezayir, ab, avrupa birliği, frontex, i̇ngiltere
Avrupa'da göç oranları değişti: 2025’te İngiltere zirvede
2025’te İngiltere’ye Manş Denizi üzerinden gelen göçmen sayısı son üç yılın zirvesine çıktı. Avrupa Birliği’nde ise düzensiz geçişler aynı dönemde büyük ölçüde sabit kaldı.
Resmi verilere göre, 2025 yılında Birleşik Krallık’a Manş Denizi’ni geçerek ulaşan göçmen sayısı 41 bin 472 olarak kaydedildi. Bu rakam, bir önceki yıla göre yaklaşık 5 bin kişilik artış anlamına geliyor.
Söz konusu sayı, 2022’de görülen 45 bin 774 kişilik rekorun ardından, şimdiye kadarki en yüksek ikinci seviye olarak öne çıktı.
AB’de düzensiz girişler azaldı
İngiltere’deki artışın aksine, Avrupa Birliği genelinde düzensiz göçte daha sakin bir tablo çizildi. Avrupa Birliği'nin sınır güvenlik ajansı Frontex'in verilerine göre, 2025’in ilk 11 ayında birlik topraklarına düzensiz girişler yüzde 25 azalarak yaklaşık 166 bin 900 seviyesinde gerçekleşti.
En sert düşüşler Batı Afrika rotasında yüzde 60, Batı Balkanlar hattında ise yüzde 43 olarak kaydedildi. Doğu Akdeniz güzergahında da benzer şekilde yüzde 43’lük bir gerileme görüldüğü aktarıldı. Buna karşın Cezayir, Fas ve İspanya arasındaki Batı Akdeniz hattında düzensiz geçişlerin yüzde 15 arttığı bildirildi.
Akdeniz hala en yoğun hat
Frontex verilerine göre Akdeniz rotası, 2025’te de Avrupa’nın en yoğun göç koridoru olmayı sürdürdü. Ocak-Kasım döneminde bu hatta yaklaşık 63 bin 200 geçiş kaydedildi. Bu sayı, yıl boyunca AB’ye yapılan düzensiz girişlerin yaklaşık yüzde 40’ına karşılık geliyor. Geçişlerin büyük bölümünün Libya çıkışlı olduğu aktarıldı.
Uluslararası Göç Örgütü verilerine göre, 2025’te Akdeniz’i geçmeye çalışırken bin 700’den fazla kişi hayatını kaybetti.