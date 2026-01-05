https://anlatilaninotesi.com.tr/20260105/avrupada-goc-oranlari-degisti-2025te-ingiltere-zirvede-1102490132.html

Avrupa'da göç oranları değişti: 2025’te İngiltere zirvede

Avrupa'da göç oranları değişti: 2025’te İngiltere zirvede

Sputnik Türkiye

2025’te İngiltere’ye Manş Denizi üzerinden gelen göçmen sayısı son üç yılın zirvesine çıktı. Avrupa Birliği’nde ise düzensiz geçişler aynı dönemde büyük ölçüde... 05.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-05T16:23+0300

2026-01-05T16:23+0300

2026-01-05T16:23+0300

dünya

avrupa

batı afrika

batı balkanlar

cezayir

ab

avrupa birliği

frontex

i̇ngiltere

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/1a/1087297840_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_1efae11fc20926aff5073b166ad24646.jpg

Resmi verilere göre, 2025 yılında Birleşik Krallık’a Manş Denizi’ni geçerek ulaşan göçmen sayısı 41 bin 472 olarak kaydedildi. Bu rakam, bir önceki yıla göre yaklaşık 5 bin kişilik artış anlamına geliyor.Söz konusu sayı, 2022’de görülen 45 bin 774 kişilik rekorun ardından, şimdiye kadarki en yüksek ikinci seviye olarak öne çıktı.AB’de düzensiz girişler azaldıİngiltere’deki artışın aksine, Avrupa Birliği genelinde düzensiz göçte daha sakin bir tablo çizildi. Avrupa Birliği'nin sınır güvenlik ajansı Frontex'in verilerine göre, 2025’in ilk 11 ayında birlik topraklarına düzensiz girişler yüzde 25 azalarak yaklaşık 166 bin 900 seviyesinde gerçekleşti.En sert düşüşler Batı Afrika rotasında yüzde 60, Batı Balkanlar hattında ise yüzde 43 olarak kaydedildi. Doğu Akdeniz güzergahında da benzer şekilde yüzde 43’lük bir gerileme görüldüğü aktarıldı. Buna karşın Cezayir, Fas ve İspanya arasındaki Batı Akdeniz hattında düzensiz geçişlerin yüzde 15 arttığı bildirildi.Akdeniz hala en yoğun hatFrontex verilerine göre Akdeniz rotası, 2025’te de Avrupa’nın en yoğun göç koridoru olmayı sürdürdü. Ocak-Kasım döneminde bu hatta yaklaşık 63 bin 200 geçiş kaydedildi. Bu sayı, yıl boyunca AB’ye yapılan düzensiz girişlerin yaklaşık yüzde 40’ına karşılık geliyor. Geçişlerin büyük bölümünün Libya çıkışlı olduğu aktarıldı.Uluslararası Göç Örgütü verilerine göre, 2025’te Akdeniz’i geçmeye çalışırken bin 700’den fazla kişi hayatını kaybetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260104/abdnin-venezuellaya-askeri-mudahalesiyle-ilgili-asya-pasifik-ulkelerinden-aciklamalar-1102472063.html

batı afrika

batı balkanlar

cezayir

i̇ngiltere

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

avrupa, batı afrika, batı balkanlar, cezayir, ab, avrupa birliği, frontex, i̇ngiltere