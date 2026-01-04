Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260104/abdnin-venezuellaya-askeri-mudahalesiyle-ilgili-asya-pasifik-ulkelerinden-aciklamalar-1102472063.html
ABD'nin Venezüella'ya askeri müdahalesiyle ilgili Asya-Pasifik ülkelerinden açıklamalar
ABD'nin Venezüella'ya askeri müdahalesiyle ilgili Asya-Pasifik ülkelerinden açıklamalar
Sputnik Türkiye
ABD’nin Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşinin alıkonulmasıyla sonuçlanan askeri müdahalesinin ardından Asya-Pasifik ülkeleri art arda açıklamalar... 04.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-04T14:24+0300
2026-01-04T14:24+0300
dünya
abd
cilia flores
nicolas maduro
takaiçi sanae
venezüella
asya-pasifik
asya
dışişleri bakanlığı
endonezya dışişleri bakanlığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/01/1101443092_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_c9b01fdde1565d6fe3f2a8771c68eb5e.jpg
ABD'nin Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'i alıkoyduğu askeri müdahalesinin ardından Asya-Pasifik'teki birçok ülke, taraflara diyalog çağrısı yaptı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260104/venezuellada-delcy-rodriguez-gecici-devlet-baskani-oldu-1102469384.html
venezüella
asya-pasifik
asya
tayland
avustralya
malezya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/01/1101443092_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_8c78fcc44d0b3b3e16a0e8f9d74eb6f3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, cilia flores, nicolas maduro, takaiçi sanae, venezüella, asya-pasifik, asya, dışişleri bakanlığı, endonezya dışişleri bakanlığı, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, tayland, avustralya, malezya
abd, cilia flores, nicolas maduro, takaiçi sanae, venezüella, asya-pasifik, asya, dışişleri bakanlığı, endonezya dışişleri bakanlığı, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, tayland, avustralya, malezya

ABD'nin Venezüella'ya askeri müdahalesiyle ilgili Asya-Pasifik ülkelerinden açıklamalar

14:24 04.01.2026
Trump-Maduro
Trump-Maduro - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2026
Abone ol
ABD’nin Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşinin alıkonulmasıyla sonuçlanan askeri müdahalesinin ardından Asya-Pasifik ülkeleri art arda açıklamalar yaptı. Bölge ülkeleri, sivillerin korunması, diyalog ve uluslararası hukuka saygı çağrısında bulundu.
ABD'nin Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'i alıkoyduğu askeri müdahalesinin ardından Asya-Pasifik'teki birçok ülke, taraflara diyalog çağrısı yaptı.
Endonezya Dışişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tarafları sivillerin korunmasına, diyalog ve barışçıl çözüme öncelik tanımaya çağırdı.
Bakanlık, uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler (BM) ilkelerine saygı gösterilmesi gerektiğini belirtti.
Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Venezüella'da demokrasinin bir an önce yeniden tesis edilmesinin önemli olduğunu bildirdi.
Takaiçi, Venezüella'da demokrasinin yeniden tesisi ve ülkede istikrarın sağlanması için diplomatik çabalarını sürdüreceğini ifade etti.
Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bölgesel istikrarın sağlanması ve gerginliğin önlenmesi amacıyla tüm tarafları diyalog ve diplomasiye davet etti.
Albanese, "Uluslararası hukuku ve Venezüella halkının iradesini yansıtan barışçıl, demokratik bir geçiş sürecini destekliyoruz" ifadesini kullandı.
Yonhap'ın haberine göre Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, tüm tarafları gerginliği azaltmak için çaba göstermeye davet etti.
Bakanlık, Venezüella halkının görüşlerine saygı gösterilerek demokrasinin yeniden tesis edilmesini ve en kısa sürede ülkenin istikrara kavuşmasını istediklerini belirtti.
Tayland Dışişleri Bakanlığı'ndan yayımlanan açıklamada, taraflara itidal çağrısı yapılarak sivillerin korunmasına öncelik verilmesinin ve Venezüella halkının iradesine saygı duyulmasının gerektiği vurgulandı. Bakanlık, tüm tarafları çatışmayı barışçıl şekilde çözmeye davet etti.
Hindistan Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, "Tüm ilgili tarafları, bölgenin barış ve istikrarını sağlamak için sorunları diyalog yoluyla barışçıl bir şekilde çözmeye çağırıyoruz" ifadesi kullanıldı.
Filipinler Haber Ajansına (PNA) göre Filipinler Dışişleri Bakanlığı, tarafları, sorunları barışçıl yollarla çözmeye ve çatışmanın tırmanmasını önlemek için itidal göstermeye çağırdı.
Malezya Başbakanı Enver İbrahim, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Venezüella'daki gelişmeleri endişeyle takip ettiğini belirtti.
Maduro ve eşi Cilia Flores'in derhal serbest bırakılması gerektiğini kaydeden Enver, "Her ne sebeple olursa olsun, görevdeki bir hükümet başkanının dış müdahaleyle zorla görevden alınması, tehlikeli bir emsal teşkil etmektedir" değerlendirmesinde bulundu.

Enver, Venezüella halkının, siyasi geleceğini belirleme hakkına sahip olduğunu vurguladı.
Delcy Rodriguez - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2026
DÜNYA
Venezüella'da Delcy Rodriguez geçici devlet başkanı oldu
10:26
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала