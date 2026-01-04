ABD'nin Venezüella'ya askeri müdahalesiyle ilgili Asya-Pasifik ülkelerinden açıklamalar

Endonezya Dışişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tarafları sivillerin korunmasına, diyalog ve barışçıl çözüme öncelik tanımaya çağırdı.

Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Venezüella'da demokrasinin bir an önce yeniden tesis edilmesinin önemli olduğunu bildirdi.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bölgesel istikrarın sağlanması ve gerginliğin önlenmesi amacıyla tüm tarafları diyalog ve diplomasiye davet etti.

Albanese, "Uluslararası hukuku ve Venezüella halkının iradesini yansıtan barışçıl, demokratik bir geçiş sürecini destekliyoruz" ifadesini kullandı.

Yonhap'ın haberine göre Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, tüm tarafları gerginliği azaltmak için çaba göstermeye davet etti.

Bakanlık, Venezüella halkının görüşlerine saygı gösterilerek demokrasinin yeniden tesis edilmesini ve en kısa sürede ülkenin istikrara kavuşmasını istediklerini belirtti.

Tayland Dışişleri Bakanlığı'ndan yayımlanan açıklamada, taraflara itidal çağrısı yapılarak sivillerin korunmasına öncelik verilmesinin ve Venezüella halkının iradesine saygı duyulmasının gerektiği vurgulandı. Bakanlık, tüm tarafları çatışmayı barışçıl şekilde çözmeye davet etti.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, "Tüm ilgili tarafları, bölgenin barış ve istikrarını sağlamak için sorunları diyalog yoluyla barışçıl bir şekilde çözmeye çağırıyoruz" ifadesi kullanıldı.

Filipinler Haber Ajansına (PNA) göre Filipinler Dışişleri Bakanlığı, tarafları, sorunları barışçıl yollarla çözmeye ve çatışmanın tırmanmasını önlemek için itidal göstermeye çağırdı.

