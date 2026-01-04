ABD'nin Venezüella'ya askeri müdahalesiyle ilgili Asya-Pasifik ülkelerinden açıklamalar
Trump-Maduro
ABD’nin Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşinin alıkonulmasıyla sonuçlanan askeri müdahalesinin ardından Asya-Pasifik ülkeleri art arda açıklamalar yaptı. Bölge ülkeleri, sivillerin korunması, diyalog ve uluslararası hukuka saygı çağrısında bulundu.
ABD'nin Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'i alıkoyduğu askeri müdahalesinin ardından Asya-Pasifik'teki birçok ülke, taraflara diyalog çağrısı yaptı.
Endonezya Dışişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tarafları sivillerin korunmasına, diyalog ve barışçıl çözüme öncelik tanımaya çağırdı.
Bakanlık, uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler (BM) ilkelerine saygı gösterilmesi gerektiğini belirtti.
Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Venezüella'da demokrasinin bir an önce yeniden tesis edilmesinin önemli olduğunu bildirdi.
Takaiçi, Venezüella'da demokrasinin yeniden tesisi ve ülkede istikrarın sağlanması için diplomatik çabalarını sürdüreceğini ifade etti.
Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bölgesel istikrarın sağlanması ve gerginliğin önlenmesi amacıyla tüm tarafları diyalog ve diplomasiye davet etti.
Albanese, "Uluslararası hukuku ve Venezüella halkının iradesini yansıtan barışçıl, demokratik bir geçiş sürecini destekliyoruz" ifadesini kullandı.
Yonhap'ın haberine göre Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, tüm tarafları gerginliği azaltmak için çaba göstermeye davet etti.
Bakanlık, Venezüella halkının görüşlerine saygı gösterilerek demokrasinin yeniden tesis edilmesini ve en kısa sürede ülkenin istikrara kavuşmasını istediklerini belirtti.
Tayland Dışişleri Bakanlığı'ndan yayımlanan açıklamada, taraflara itidal çağrısı yapılarak sivillerin korunmasına öncelik verilmesinin ve Venezüella halkının iradesine saygı duyulmasının gerektiği vurgulandı. Bakanlık, tüm tarafları çatışmayı barışçıl şekilde çözmeye davet etti.
Hindistan Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, "Tüm ilgili tarafları, bölgenin barış ve istikrarını sağlamak için sorunları diyalog yoluyla barışçıl bir şekilde çözmeye çağırıyoruz" ifadesi kullanıldı.
Filipinler Haber Ajansına (PNA) göre Filipinler Dışişleri Bakanlığı, tarafları, sorunları barışçıl yollarla çözmeye ve çatışmanın tırmanmasını önlemek için itidal göstermeye çağırdı.
Malezya Başbakanı Enver İbrahim, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Venezüella'daki gelişmeleri endişeyle takip ettiğini belirtti.
Maduro ve eşi Cilia Flores'in derhal serbest bırakılması gerektiğini kaydeden Enver, "Her ne sebeple olursa olsun, görevdeki bir hükümet başkanının dış müdahaleyle zorla görevden alınması, tehlikeli bir emsal teşkil etmektedir" değerlendirmesinde bulundu.
Enver, Venezüella halkının, siyasi geleceğini belirleme hakkına sahip olduğunu vurguladı.
