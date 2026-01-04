https://anlatilaninotesi.com.tr/20260104/lubnanli-uzman-venezuellada-olup-bitenler-ulkenin-kaynaklari-ve-petrolu-etrafinda-donuyor-1102474625.html

Lübnanlı uzman: Venezüella’da olup bitenler, ülkenin kaynakları ve petrolü etrafında dönüyor

Lübnanlı uzman: Venezüella'da olup bitenler, ülkenin kaynakları ve petrolü etrafında dönüyor

04.01.2026

Beyrutlu uluslararası beşeri hukuk ve kitle imha silahları uzmanı Tuğgeneral Akram Sariwi, Venezüella’da meydana gelen son olayları Sputnik’e yorumladı.Sariwi, ‘Medyanın Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun gösterişli ve popülist bir Amerikan tarzında tutuklanmasına odaklandığını, oysa meselenin özünün ülkenin kaynakları ve petrolünün satışı etrafında döndüğünü’ belirtti.Sariwi, “Venezüella'da yaşananlar, uluslararası dengenin çöküşüyle ​​birlikte dünyayı son derece tehlikeli olayların eşiğine getiriyor. Amerika Birleşik Devletleri, istediği politikaları izlemek ve Irak ve Libya'da yaptığı gibi, diğer ülkelerin zenginliğini ve petrolünü kontrol etmek için uluslararası hukukun tüm kurumlarını aşıyor” diye konuştu.‘Bugün gözlerin Rusya'dan sonra ikinci en büyük rezervi oluşturan İran petrolüne çevrildiğine’ dikkat çeken Sariwi, bu bağlamda ‘bağımsız ve egemen bir devlet ve BM’nin üyesi olan Venezüella’nın zenginliği üzerinde kontrol kurulmasını ve bunu yapmanın pervasız yönetim yöntemlerini’ eleştirdi.Lübnanlı uzman, ‘Amerikan yönetiminin, seçim kampanyalarının en büyük sponsorları ve herhangi bir başkanın iktidara gelmesinde belirleyici faktör olan petrol ve doğalgaz şirketlerinin ve askeri sanayi sektörünün çıkarlarıyla örtüşen bir politika izlediğini’ kaydetti.Tek bir kınamanın yetersiz kalacağını dile getiren Sariwi, ‘BM Güvenlik Konseyi’nin, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin veto yetkisine sahip olması nedeniyle, 2003 Irak işgalinden sonra kısıtlayıcı kararların alınamaması yüzünden gerçek rolünü kaybettiğini’ de vurguladı.Venezüella’nın içindeki duruma da değinen uzman, ‘Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez ve İçişleri Bakanı Diosdado Cabello gibi ABD ile karşı karşıya gelecek etkili isimlerin bulunduğuna’ dikkat çekti. Sariwi, ‘ABD'nin Venezüella ile tam ölçekli bir savaşa girme niyeti olmadığını Washington’un özellikle iki ülke arasında askeri güç dengesinin hiçbir şekilde olmadığı göz önüne alındığında, yürütülen askeri operasyonla sınırlı kalacağını’ vurguladı.

