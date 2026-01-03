https://anlatilaninotesi.com.tr/20260103/rusya-disislerinden-venezuella-aciklamasi-abdnin-bahaneleri-asilsiz-1102457338.html
Rusya Dışişleri’nden Venezüella açıklaması: ‘ABD’nin bahaneleri asılsız’
Rusya Dışişleri’nden Venezüella açıklaması: ‘ABD’nin bahaneleri asılsız’
Sputnik Türkiye
ABD’nin Venezüella’ya yönelik askeri operasyonunu kınayan Rusya Dışişleri Bakanlığı, Washington’un Caracas’ı bombalamak için kullandığı bahanelerin asılsız... 03.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-03T13:34+0300
2026-01-03T13:34+0300
2026-01-03T13:46+0300
dünya
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
abd
venezüella
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/02/1100679752_0:18:774:453_1920x0_80_0_0_448d920ef46a4d732050f7be405b9478.png
Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, ABD’nin Venezüella’nın başkenti Caracas’a yönelik düzenlediği hava saldırısına tepki gösterildi.Bakanlığın açıklamasında, “Bu sabah ABD, Venezüella'ya karşı silahlı bir saldırı gerçekleştirdi. Bu durum son derece endişe verici ve kınanması gereken bir olay. Bu eylemleri haklı çıkarmak için kullanılan bahaneler asılsız” ifadesine yer verildi.Rusya’dan Venezüella’ya dayanışma ve destekAçıklamada, “Venezüella halkıyla olan dayanışmamızı ve ülkenin ulusal çıkarlarını ve egemenliğini korumayı amaçlayan Bolivarcı liderliğin izlediği yolu desteklediğimizi bir kez daha teyit ediyoruz” dendi.Latin Amerika’nın barış bölgesi olarak kalması gerektiğini altını çizen Bakanlık, ABD’de ideolojik düşmanlığın pragmatizmin önüne geçtiğine dikkat çekti.Rusya'nın, BM Güvenlik Konseyi'nin acil olarak toplanması çağrısına destek verdiklerini bildirilirken Venezuela'ya dış askeri müdahale olmadan kendi geleceğini belirleme hakkının garanti edilmesi gerektiği vurgulandı. Saldırılardan Rusya vatandaşlarının etkinlendiğine dair bilginin bulunmadığını ekleyen Bakanlık, Venezüellalı yetkilileriyle temas halinde olduklarını belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260103/abdnin-saldiracagiz-dedigi-venezuellada-buyuk-patlama-sesleri-baskentte-alevler-yukseliyor-1102454675.html
rusya
venezüella
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/02/1100679752_74:0:701:470_1920x0_80_0_0_fa2fec560dfdc8d1520923cbec4027c0.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, abd, venezüella
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, abd, venezüella
Rusya Dışişleri’nden Venezüella açıklaması: ‘ABD’nin bahaneleri asılsız’
13:34 03.01.2026 (güncellendi: 13:46 03.01.2026)
ABD’nin Venezüella’ya yönelik askeri operasyonunu kınayan Rusya Dışişleri Bakanlığı, Washington’un Caracas’ı bombalamak için kullandığı bahanelerin asılsız olduğunu belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, ABD’nin Venezüella’nın başkenti Caracas’a yönelik düzenlediği hava saldırısına tepki gösterildi.
Bakanlığın açıklamasında, “Bu sabah ABD, Venezüella'ya karşı silahlı bir saldırı gerçekleştirdi. Bu durum son derece endişe verici ve kınanması gereken bir olay. Bu eylemleri haklı çıkarmak için kullanılan bahaneler asılsız” ifadesine yer verildi.
Rusya’dan Venezüella’ya dayanışma ve destek
Açıklamada, “Venezüella halkıyla olan dayanışmamızı ve ülkenin ulusal çıkarlarını ve egemenliğini korumayı amaçlayan Bolivarcı liderliğin izlediği yolu desteklediğimizi bir kez daha teyit ediyoruz” dendi.
Latin Amerika’nın barış bölgesi olarak kalması gerektiğini altını çizen Bakanlık, ABD’de ideolojik düşmanlığın pragmatizmin önüne geçtiğine dikkat çekti.
Rusya'nın, BM Güvenlik Konseyi'nin acil olarak toplanması çağrısına destek verdiklerini bildirilirken Venezuela'ya dış askeri müdahale olmadan kendi geleceğini belirleme hakkının garanti edilmesi gerektiği vurgulandı.
Saldırılardan Rusya vatandaşlarının etkinlendiğine dair bilginin bulunmadığını ekleyen Bakanlık, Venezüellalı yetkilileriyle temas halinde olduklarını belirtti.