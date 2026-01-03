Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260103/rusya-disislerinden-venezuella-aciklamasi-abdnin-bahaneleri-asilsiz-1102457338.html
Rusya Dışişleri’nden Venezüella açıklaması: ‘ABD’nin bahaneleri asılsız’
Rusya Dışişleri’nden Venezüella açıklaması: ‘ABD’nin bahaneleri asılsız’
Sputnik Türkiye
ABD’nin Venezüella’ya yönelik askeri operasyonunu kınayan Rusya Dışişleri Bakanlığı, Washington’un Caracas’ı bombalamak için kullandığı bahanelerin asılsız... 03.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-03T13:34+0300
2026-01-03T13:46+0300
dünya
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
abd
venezüella
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/02/1100679752_0:18:774:453_1920x0_80_0_0_448d920ef46a4d732050f7be405b9478.png
Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, ABD’nin Venezüella’nın başkenti Caracas’a yönelik düzenlediği hava saldırısına tepki gösterildi.Bakanlığın açıklamasında, “Bu sabah ABD, Venezüella'ya karşı silahlı bir saldırı gerçekleştirdi. Bu durum son derece endişe verici ve kınanması gereken bir olay. Bu eylemleri haklı çıkarmak için kullanılan bahaneler asılsız” ifadesine yer verildi.Rusya’dan Venezüella’ya dayanışma ve destekAçıklamada, “Venezüella halkıyla olan dayanışmamızı ve ülkenin ulusal çıkarlarını ve egemenliğini korumayı amaçlayan Bolivarcı liderliğin izlediği yolu desteklediğimizi bir kez daha teyit ediyoruz” dendi.Latin Amerika’nın barış bölgesi olarak kalması gerektiğini altını çizen Bakanlık, ABD’de ideolojik düşmanlığın pragmatizmin önüne geçtiğine dikkat çekti.Rusya'nın, BM Güvenlik Konseyi'nin acil olarak toplanması çağrısına destek verdiklerini bildirilirken Venezuela'ya dış askeri müdahale olmadan kendi geleceğini belirleme hakkının garanti edilmesi gerektiği vurgulandı. Saldırılardan Rusya vatandaşlarının etkinlendiğine dair bilginin bulunmadığını ekleyen Bakanlık, Venezüellalı yetkilileriyle temas halinde olduklarını belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260103/abdnin-saldiracagiz-dedigi-venezuellada-buyuk-patlama-sesleri-baskentte-alevler-yukseliyor-1102454675.html
rusya
venezüella
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/02/1100679752_74:0:701:470_1920x0_80_0_0_fa2fec560dfdc8d1520923cbec4027c0.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, abd, venezüella
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, abd, venezüella

Rusya Dışişleri’nden Venezüella açıklaması: ‘ABD’nin bahaneleri asılsız’

13:34 03.01.2026 (güncellendi: 13:46 03.01.2026)
© Sputnik / Илья ПиталевRusya Dışişleri Bakanlığı
Rusya Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2026
© Sputnik / Илья Питалев
Abone ol
ABD’nin Venezüella’ya yönelik askeri operasyonunu kınayan Rusya Dışişleri Bakanlığı, Washington’un Caracas’ı bombalamak için kullandığı bahanelerin asılsız olduğunu belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, ABD’nin Venezüella’nın başkenti Caracas’a yönelik düzenlediği hava saldırısına tepki gösterildi.
Bakanlığın açıklamasında, “Bu sabah ABD, Venezüella'ya karşı silahlı bir saldırı gerçekleştirdi. Bu durum son derece endişe verici ve kınanması gereken bir olay. Bu eylemleri haklı çıkarmak için kullanılan bahaneler asılsız” ifadesine yer verildi.

Rusya’dan Venezüella’ya dayanışma ve destek

Açıklamada, “Venezüella halkıyla olan dayanışmamızı ve ülkenin ulusal çıkarlarını ve egemenliğini korumayı amaçlayan Bolivarcı liderliğin izlediği yolu desteklediğimizi bir kez daha teyit ediyoruz” dendi.
Latin Amerika’nın barış bölgesi olarak kalması gerektiğini altını çizen Bakanlık, ABD’de ideolojik düşmanlığın pragmatizmin önüne geçtiğine dikkat çekti.
Rusya'nın, BM Güvenlik Konseyi'nin acil olarak toplanması çağrısına destek verdiklerini bildirilirken Venezuela'ya dış askeri müdahale olmadan kendi geleceğini belirleme hakkının garanti edilmesi gerektiği vurgulandı.
Saldırılardan Rusya vatandaşlarının etkinlendiğine dair bilginin bulunmadığını ekleyen Bakanlık, Venezüellalı yetkilileriyle temas halinde olduklarını belirtti.
ABD'nin 'Saldıracağız' dediği Venezüella'da büyük patlama sesleri: Başkentte alevler yükseliyor - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2026
DÜNYA
ABD Venezüella'ya saldırdı, Trump açıklama yaptı: Maduro ve eşini yakaladık
09:38
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала