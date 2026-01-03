https://anlatilaninotesi.com.tr/20260103/rusya-disislerinden-venezuella-aciklamasi-abdnin-bahaneleri-asilsiz-1102457338.html

Rusya Dışişleri’nden Venezüella açıklaması: ‘ABD’nin bahaneleri asılsız’

Rusya Dışişleri’nden Venezüella açıklaması: ‘ABD’nin bahaneleri asılsız’

ABD’nin Venezüella’ya yönelik askeri operasyonunu kınayan Rusya Dışişleri Bakanlığı, Washington’un Caracas’ı bombalamak için kullandığı bahanelerin asılsız... 03.01.2026, Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, ABD’nin Venezüella’nın başkenti Caracas’a yönelik düzenlediği hava saldırısına tepki gösterildi.Bakanlığın açıklamasında, “Bu sabah ABD, Venezüella'ya karşı silahlı bir saldırı gerçekleştirdi. Bu durum son derece endişe verici ve kınanması gereken bir olay. Bu eylemleri haklı çıkarmak için kullanılan bahaneler asılsız” ifadesine yer verildi.Rusya’dan Venezüella’ya dayanışma ve destekAçıklamada, “Venezüella halkıyla olan dayanışmamızı ve ülkenin ulusal çıkarlarını ve egemenliğini korumayı amaçlayan Bolivarcı liderliğin izlediği yolu desteklediğimizi bir kez daha teyit ediyoruz” dendi.Latin Amerika’nın barış bölgesi olarak kalması gerektiğini altını çizen Bakanlık, ABD’de ideolojik düşmanlığın pragmatizmin önüne geçtiğine dikkat çekti.Rusya'nın, BM Güvenlik Konseyi'nin acil olarak toplanması çağrısına destek verdiklerini bildirilirken Venezuela'ya dış askeri müdahale olmadan kendi geleceğini belirleme hakkının garanti edilmesi gerektiği vurgulandı. Saldırılardan Rusya vatandaşlarının etkinlendiğine dair bilginin bulunmadığını ekleyen Bakanlık, Venezüellalı yetkilileriyle temas halinde olduklarını belirtti.

