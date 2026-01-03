https://anlatilaninotesi.com.tr/20260103/turkiyeden-dunya-soguk-rekoru-gole--36yi-gordu-sibiryadaki-yakutsku-gecti-1102455135.html
Türkiye’den dünya soğuk rekoru: Göle -36’yı gördü, Sibirya’daki Yakutsk’u geçti
Türkiye’den dünya soğuk rekoru: Göle -36’yı gördü, Sibirya’daki Yakutsk’u geçti
Sputnik Türkiye
Türkiye’de etkili olan sert soğuk hava dalgası dünya sıcaklık haritasını şaşırttı. Ardahan Göle’de ölçülen -36°C, Sibirya’nın simge kenti Yakutsk’taki... 03.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-03T10:16+0300
2026-01-03T10:16+0300
2026-01-03T10:16+0300
türki̇ye
sibirya
ardahan
meteoroloji
türkiye
soğuk
soğuk
hava
hava durumu
hava durumu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/1e/1102360792_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_8ae0eafec65762c9314a3a831fc22ecf.jpg
Türkiye’nin en soğuk noktalarından Göle’de anlık ölçümlerde hava sıcaklığı -36 derece olarak kaydedildi. Bu değer, Sibirya’daki Yakutsk’un -32 derecelik ölçümünün altına inerek Göle’yi kısa süreli de olsa dünyanın en soğuk yerleşimleri arasına taşıdı.Uzmanlar uyarıyor: Anlık ekstremMeteoroloji uzmanları, karşılaştırmanın anlık ölçümlere dayandığını vurgulayarak, iklim ortalamaları açısından Göle’nin Yakutsk’tan daha soğuk bir yer olmadığını; ancak mevcut atmosferik koşulların kısa süreli ekstrem farklar yaratabildiğini belirtti.Erzincan’da Girlevik Şelalesi donduDondurucu soğuklar Erzincan’da da etkisini gösterdi. Kent merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Girlevik Şelalesi, hava sıcaklığının geceleri -20°C’ye düşmesiyle tamamen buz tuttu. Şelalede yer yer 2 metreyi bulan buz sarkıtları oluştu.Kartpostallık manzara, dikkat çağrısıKayalıklar ve çevrede oluşan buz tabakaları ziyaretçilere görsel şölen sunarken, yetkililer kaygan zemin, don ve buzlanma risklerine karşı uyardı. Soğuk havanın önümüzdeki günlerde de sürmesi bekleniyor.En soğuk yerleşimler açıklandıMeteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre, Türkiye genelinde dondurucu soğuklar birçok noktada rekorlara yaklaştı. Gece ölçümlerinde Türkiye’nin en soğuk yerleşim yeri olarak Sivas’ın Altınyayla ilçesi öne çıktı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260103/canakkale-ayvacik-aciklarinda-deprem-1102454305.html
türki̇ye
sibirya
ardahan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/1e/1102360792_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_e8b7778bd27a20d3617b9a26a5b02dae.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
sibirya, ardahan, meteoroloji, türkiye, soğuk, soğuk, hava, hava durumu, hava durumu, bugün hava durumu
sibirya, ardahan, meteoroloji, türkiye, soğuk, soğuk, hava, hava durumu, hava durumu, bugün hava durumu
Türkiye’den dünya soğuk rekoru: Göle -36’yı gördü, Sibirya’daki Yakutsk’u geçti
Türkiye’de etkili olan sert soğuk hava dalgası dünya sıcaklık haritasını şaşırttı. Ardahan Göle’de ölçülen -36°C, Sibirya’nın simge kenti Yakutsk’taki -32°C’nin altına indi. Erzincan’da Girlevik Şelalesi buz tuttu, yetkililer don ve buzlanmaya karşı uyardı.
Türkiye’nin en soğuk noktalarından Göle’de anlık ölçümlerde hava sıcaklığı -36 derece olarak kaydedildi. Bu değer, Sibirya’daki Yakutsk’un -32 derecelik ölçümünün altına inerek Göle’yi kısa süreli de olsa dünyanın en soğuk yerleşimleri arasına taşıdı.
Uzmanlar uyarıyor: Anlık ekstrem
Meteoroloji uzmanları, karşılaştırmanın anlık ölçümlere dayandığını vurgulayarak, iklim ortalamaları açısından Göle’nin Yakutsk’tan daha soğuk bir yer olmadığını; ancak mevcut atmosferik koşulların kısa süreli ekstrem farklar yaratabildiğini belirtti.
Erzincan’da Girlevik Şelalesi dondu
Dondurucu soğuklar Erzincan’da da etkisini gösterdi. Kent merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Girlevik Şelalesi, hava sıcaklığının geceleri -20°C’ye düşmesiyle tamamen buz tuttu. Şelalede yer yer 2 metreyi bulan buz sarkıtları oluştu.
Kartpostallık manzara, dikkat çağrısı
Kayalıklar ve çevrede oluşan buz tabakaları ziyaretçilere görsel şölen sunarken, yetkililer kaygan zemin, don ve buzlanma risklerine karşı uyardı. Soğuk havanın önümüzdeki günlerde de sürmesi bekleniyor.
En soğuk yerleşimler açıklandı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre, Türkiye genelinde dondurucu soğuklar birçok noktada rekorlara yaklaştı. Gece ölçümlerinde Türkiye’nin en soğuk yerleşim yeri olarak Sivas’ın Altınyayla ilçesi öne çıktı.