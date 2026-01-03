Türkiye
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
Türkiye'den dünya soğuk rekoru: Göle -36'yı gördü, Sibirya'daki Yakutsk'u geçti
Türkiye’den dünya soğuk rekoru: Göle -36’yı gördü, Sibirya’daki Yakutsk’u geçti
Türkiye'de etkili olan sert soğuk hava dalgası dünya sıcaklık haritasını şaşırttı. Ardahan Göle'de ölçülen -36°C, Sibirya'nın simge kenti Yakutsk'taki... 03.01.2026
Türkiye’nin en soğuk noktalarından Göle’de anlık ölçümlerde hava sıcaklığı -36 derece olarak kaydedildi. Bu değer, Sibirya’daki Yakutsk’un -32 derecelik ölçümünün altına inerek Göle’yi kısa süreli de olsa dünyanın en soğuk yerleşimleri arasına taşıdı.Uzmanlar uyarıyor: Anlık ekstremMeteoroloji uzmanları, karşılaştırmanın anlık ölçümlere dayandığını vurgulayarak, iklim ortalamaları açısından Göle’nin Yakutsk’tan daha soğuk bir yer olmadığını; ancak mevcut atmosferik koşulların kısa süreli ekstrem farklar yaratabildiğini belirtti.Erzincan’da Girlevik Şelalesi donduDondurucu soğuklar Erzincan’da da etkisini gösterdi. Kent merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Girlevik Şelalesi, hava sıcaklığının geceleri -20°C’ye düşmesiyle tamamen buz tuttu. Şelalede yer yer 2 metreyi bulan buz sarkıtları oluştu.Kartpostallık manzara, dikkat çağrısıKayalıklar ve çevrede oluşan buz tabakaları ziyaretçilere görsel şölen sunarken, yetkililer kaygan zemin, don ve buzlanma risklerine karşı uyardı. Soğuk havanın önümüzdeki günlerde de sürmesi bekleniyor.En soğuk yerleşimler açıklandıMeteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre, Türkiye genelinde dondurucu soğuklar birçok noktada rekorlara yaklaştı. Gece ölçümlerinde Türkiye’nin en soğuk yerleşim yeri olarak Sivas’ın Altınyayla ilçesi öne çıktı.
Türkiye’den dünya soğuk rekoru: Göle -36’yı gördü, Sibirya’daki Yakutsk’u geçti

10:16 03.01.2026
Türkiye’de etkili olan sert soğuk hava dalgası dünya sıcaklık haritasını şaşırttı. Ardahan Göle’de ölçülen -36°C, Sibirya’nın simge kenti Yakutsk’taki -32°C’nin altına indi. Erzincan’da Girlevik Şelalesi buz tuttu, yetkililer don ve buzlanmaya karşı uyardı.
Türkiye’nin en soğuk noktalarından Göle’de anlık ölçümlerde hava sıcaklığı -36 derece olarak kaydedildi. Bu değer, Sibirya’daki Yakutsk’un -32 derecelik ölçümünün altına inerek Göle’yi kısa süreli de olsa dünyanın en soğuk yerleşimleri arasına taşıdı.

Uzmanlar uyarıyor: Anlık ekstrem

Meteoroloji uzmanları, karşılaştırmanın anlık ölçümlere dayandığını vurgulayarak, iklim ortalamaları açısından Göle’nin Yakutsk’tan daha soğuk bir yer olmadığını; ancak mevcut atmosferik koşulların kısa süreli ekstrem farklar yaratabildiğini belirtti.

Erzincan’da Girlevik Şelalesi dondu

Dondurucu soğuklar Erzincan’da da etkisini gösterdi. Kent merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Girlevik Şelalesi, hava sıcaklığının geceleri -20°C’ye düşmesiyle tamamen buz tuttu. Şelalede yer yer 2 metreyi bulan buz sarkıtları oluştu.

Kartpostallık manzara, dikkat çağrısı

Kayalıklar ve çevrede oluşan buz tabakaları ziyaretçilere görsel şölen sunarken, yetkililer kaygan zemin, don ve buzlanma risklerine karşı uyardı. Soğuk havanın önümüzdeki günlerde de sürmesi bekleniyor.

En soğuk yerleşimler açıklandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre, Türkiye genelinde dondurucu soğuklar birçok noktada rekorlara yaklaştı. Gece ölçümlerinde Türkiye’nin en soğuk yerleşim yeri olarak Sivas’ın Altınyayla ilçesi öne çıktı.
