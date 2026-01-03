https://anlatilaninotesi.com.tr/20260103/turkiyeden-dunya-soguk-rekoru-gole--36yi-gordu-sibiryadaki-yakutsku-gecti-1102455135.html

Türkiye’den dünya soğuk rekoru: Göle -36’yı gördü, Sibirya’daki Yakutsk’u geçti

Türkiye’den dünya soğuk rekoru: Göle -36’yı gördü, Sibirya’daki Yakutsk’u geçti

Türkiye’de etkili olan sert soğuk hava dalgası dünya sıcaklık haritasını şaşırttı. Ardahan Göle’de ölçülen -36°C, Sibirya’nın simge kenti Yakutsk’taki... 03.01.2026, Sputnik Türkiye

Türkiye’nin en soğuk noktalarından Göle’de anlık ölçümlerde hava sıcaklığı -36 derece olarak kaydedildi. Bu değer, Sibirya’daki Yakutsk’un -32 derecelik ölçümünün altına inerek Göle’yi kısa süreli de olsa dünyanın en soğuk yerleşimleri arasına taşıdı.Uzmanlar uyarıyor: Anlık ekstremMeteoroloji uzmanları, karşılaştırmanın anlık ölçümlere dayandığını vurgulayarak, iklim ortalamaları açısından Göle’nin Yakutsk’tan daha soğuk bir yer olmadığını; ancak mevcut atmosferik koşulların kısa süreli ekstrem farklar yaratabildiğini belirtti.Erzincan’da Girlevik Şelalesi donduDondurucu soğuklar Erzincan’da da etkisini gösterdi. Kent merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Girlevik Şelalesi, hava sıcaklığının geceleri -20°C’ye düşmesiyle tamamen buz tuttu. Şelalede yer yer 2 metreyi bulan buz sarkıtları oluştu.Kartpostallık manzara, dikkat çağrısıKayalıklar ve çevrede oluşan buz tabakaları ziyaretçilere görsel şölen sunarken, yetkililer kaygan zemin, don ve buzlanma risklerine karşı uyardı. Soğuk havanın önümüzdeki günlerde de sürmesi bekleniyor.En soğuk yerleşimler açıklandıMeteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre, Türkiye genelinde dondurucu soğuklar birçok noktada rekorlara yaklaştı. Gece ölçümlerinde Türkiye’nin en soğuk yerleşim yeri olarak Sivas’ın Altınyayla ilçesi öne çıktı.

