Çanakkale Ayvacık açıklarında deprem
Çanakkale Ayvacık açıklarında deprem
Sputnik Türkiye
03.01.2026
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Çanakkale Ayvacık açıklarında 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.Saat 02.22'de meydana gelen depremin derinliği 8.55 kilometre olarak kaydedildi.Depremin ardından olumsuz bir durum bildirilmedi.
çanakkale
