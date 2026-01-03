Türkiye
En son nerede deprem oldu?
Çanakkale Ayvacık açıklarında deprem
Çanakkale Ayvacık açıklarında deprem
Çanakkale Ayvacık açıklarında 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Çanakkale Ayvacık açıklarında 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.Saat 02.22'de meydana gelen depremin derinliği 8.55 kilometre olarak kaydedildi.Depremin ardından olumsuz bir durum bildirilmedi.
Çanakkale Ayvacık açıklarında 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Çanakkale Ayvacık açıklarında 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Saat 02.22'de meydana gelen depremin derinliği 8.55 kilometre olarak kaydedildi.
Depremin ardından olumsuz bir durum bildirilmedi.
