Trump, 'TV şovu izliyormuş gibi izledim' diyerek Venezüella'yı yeniden tehdit etti: 'İkinci dalgaya hazırız'

ABD Başkanı Donald Trump, Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun yakalanmasının ardından ABD'nin ülkenin geleceğine ilişkin karar süreçlerinde aktif rol... 03.01.2026, Sputnik Türkiye
18:06 03.01.2026 (güncellendi: 18:16 03.01.2026)
ABD Başkanı Donald Trump, Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun yakalanmasının ardından ABD'nin ülkenin geleceğine ilişkin karar süreçlerinde aktif rol üstleneceğini söyledi. Trump, Venezüella ile iyi ilişkiler kurmak istediklerini belirtip, “Risk alıp başka birinin gelip sadece Maduro'nun durduğu yerden devam etmesine izin veremeyiz" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, Venezüella saldırısının ardından Fox News'e verdiği röportajda Venezüella Devlet Başkanı Nicholas Maduro'nun yakalanmasının ardından, ABD'nin ülkenin geleceğinde aktif rol üstleneceğini belirtti.
“Risk alıp bir başkasının liderlik yapmasına ve sadece Maduro'nun ayrıldığı yerden devam etmesine izin veremeyiz. Bu yüzden bu kararı şu anda alıyoruz. Bu konuda en aktif şekilde yer alacağız” ifadelerini kullanan Trump, Venezüella'yla iyi ilişkiler kurmak istediklerini söyledi:
Venezüella halkı için özgürlük istiyoruz ve onlarla iyi ilişkiler kurmak istiyoruz.
ABD Başkanı Trump, Venezüella’da Maduro’nun yerine geçecek bir yönetimin yalnızca mevcut düzeni sürdürmesine izin veremeyeceklerini de belirtti. Trump, “Risk alıp başka birinin gelip sadece Maduro’nun durduğu yerden devam etmesine izin veremeyiz. Bu yüzden bu kararı hemen alıyoruz,” dedi.
Trump konuşmasında ayrıca Venezüella'ya yönelik ikinci bir saldırı dalgası ihtimalini dışlamadıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:
Biliyorsunuz, biz ikinci bir dalgaya hazırız. Her şeyimiz hazır, ve bu kadar güçlü oldu ki bunu yapmamıza gerek yok, ama yine de hazırız.
Maduro, New York'a götürülecek
Trump, Venezüella Devlet Başkanı Maduro ve eşinin kaçırılması sırasında 'ABD güçlerinden birkaçının yaralandığını ancak ölen olmadığı' belirterek şu sözleri söyledi:
Operasyon için 4 gün hava koşullarının düzelmesini bekledik. Maduro kale gibi çok korunaklı bir yerdeydi. Yani, bunu adeta bir televizyon şovu izliyormuş gibi izledim. Hızını, şiddetini görseydiniz inanılmaz bir şeydi.
Onlar gemide. New York’a gidecekler. Helikopterle alındılar ve helikopterle keyifli bir uçuş yaptılar.
Trump ayrıca, Maduro’nun kaçırılmasını aslında birkaç gün önce planlandığını ancak hava koşulları nedeniyle ertelendiğini söyledi.