CHP Genel Başkanı Özel: Ya bu çılgınlığa direnilecek ya da bu Trump teker teker bütün dünyanın tepesine binecek

CHP Genel Başkanı Özel Çankırı'da yaptığı konuşmasında ABD'nin Venezüella saldırısına değinerek, "Trump'ın düzeni dünya düzeni olamaz. Ya bu çılgınlığa... 03.01.2026, Sputnik Türkiye

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Çankırı Belediye Meydanı'nda partisince düzenlenen 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinginde yaptığı konuşmada, "Ülkenin her yeri yangın yeriyken biz bu ülkede yan yana, hep beraber ve güçlü olmalıyız. İçeride kavgayı bitirmeli, insanlarımızı yoksulluktan kurtarmalıyız. Bunun yolu kutuplaşma yerine kucaklaşmaktır" dedi.Özel, 31 Mart seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin 47 yıl sonra birinci parti olduğuna değinerek, "Türkiye'nin yüzde 65'ini kazanınca hazımsızlığa başladılar. Saldırmaya başladılar. Seçtiğimiz belediye başkanımız Ekrem İmamoğlu'nu, 16 belediye başkanımızı, çok sayıda arkadaşımızı, iftiralarla aldılar, gözaltı yaptılar, tutukladılar, hapislere koydular. Yaren meclisinin vicdanına seslenerek söylüyorum. Tayyip Erdoğan'ı yenmek suç değildir. Seçim kazanmak suç değildir. İktidar olmak istemek suç değildir" ifadelerini kullandı.AK Parti'nin 24 yıldır iktidarda olduğuna işaret eden Özel, şöyle konuştu:'Trump'ın düzeni dünya düzeni olamaz'CHP Genel Başkanı Özel, Venezüella'da ülkenin lideri ve eşinin ABD tarafından operasyon yapılıp ülke dışına kaçırıldıklarını aktararak, "Buradan açıkça söylüyorum. Maduro seçimleri adil, güvenli yapmadığında, muhalefetin itirazlarında kulak kabartmadığında yanlış yapıyordu. O günlerde Erdoğan, 'Kardeşim Maduro, dostum Maduro' diyordu" diye konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Maduro'nun ülkesinden kaçırılmasına ilişkin henüz açıklama yapmadığını belirten Özel, "Biz altıncı filoyu denize dökenlerin, Kıbrıs işgalinde hepsine kafa tutanların, geldiklerinde birileri kırmızı halı sererken düşman donanmasına bakıp, 'Geldikleri gibi gidecekler' diyen antiemperyalistlerin partyisiyiz. Trump'ın düzeni dünya düzeni olamaz. Ya bu çılgınlığa direnilecek ya da bu Trump teker teker bütün dünyanın tepesine binecek" dedi.'İnsanlarımızı yoksulluktan kurtarmalıyız'"Ülkenin her yeri yangın yeriyken biz bu ülkede yan yana hep beraber ve güçlü olmalıyız. İçeride kavgayı bitirmeli, insanlarımızı yoksulluktan kurtarmalıyız. Bunun yolu kutuplaşma yerine kucaklaşmaktır" diyen Özel, konuşmasını şöyle sürdürdü:CHP olarak seçimlerden birinci parti olarak çıkınca 'normalleşme çağrısı' yaptıklarını vurgulayan Özel, "Manisa'da, 'AK Parti'nin mahalle başkanıyla CHP'nin mahalle başkanı cenazesini birlikte kaldırıyor, düğününü birlikte yapıyor' demiştik. Bu, millet tarafından takdir gördü ama Tayyip Bey tarafından tepki gördü. 'Oylarımız düşüyor' diye kavgaya sarıldı. Şimdi 2026 yılının ilk mitinginden açıkça söylüyorum. 2026 yılı yeni bir siyasetin miladı olacak. Bunun için üzerimize ne düşüyorsa yapacağız. Başta muhalefet partileri, her biri diğeriyle el ele, omuz omuza dayanışma içinde bu cephe iktidarı, halden anlamayan iktidarı, sadece kendini düşünen iktidarı değiştirmek için tüm muhalefetle kol kola, omuz omuza olacağız" ifadelerini kullandı.'Her görüşten vatandaşı kucaklayacağız'Özel, AK Parti ve MHP'nin seçmenleriyle de diyalog kuracaklarını aktararak şöyle devam etti:Bu yılın kimsenin kaybetmediği bir yıl olacağını anlatan Özel, seçimi kazandıklarında kimsenin kendisini 'kaybetmiş' hissetmeyeceğini, her görüşten vatandaşı kucaklayacaklarını sözlerine ekledi.

