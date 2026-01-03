Türkiye
Dmitriyev’den İngiltere Başbakanı Starmer’a çifte standart suçlaması
Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu (RDIF) Başkanı ve Rusya Devlet Başkanlığı Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda İngiltere Başbakanı Keir Starmer’ı ABD’nin Venezüella’ya yönelik saldırılarına ilişkin açıklamalarını nedeniyle çifte standart uygulamakla suçladı.Dmitriyev, “Korkmuş Starmer, hem ‘baba’ Trump’tan hem de kendi iç siyasetinden dehşete düşmüş durumda. Bu yüzden en iyi yaptığı şeyi yapıyor: Tam anlamıyla saçmalıyor. Çifte standartlar yine iş başında” ifadelerine yer verdi.İngiltere Başbakanı Keir Starmer daha önce yaptığı açıklamada, Londra’nın Venezüella ile ilgili durumu müttefikleriyle daha sonra değerlendireceğini belirtmiş ve şu anda İngiltere’nin Karakas Büyükelçiliği’nin, Venezüella’daki İngiliz vatandaşlarına destek sağlanması için çalıştığını ifade etmişti.
kirill dmitriyev, rusya doğrudan yatırım fonu (rdif), keir starmer, i̇ngiltere, venezüella, abd, donald trump, londra

21:39 03.01.2026
© Sputnik / Aleksandr GalperinRusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı'nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev
Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu (RDIF) Başkanı ve Rusya Devlet Başkanlığı Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda İngiltere Başbakanı Keir Starmer’ı ABD’nin Venezüella’ya yönelik saldırılarına ilişkin açıklamalarını nedeniyle çifte standart uygulamakla suçladı.
Dmitriyev, “Korkmuş Starmer, hem ‘baba’ Trump’tan hem de kendi iç siyasetinden dehşete düşmüş durumda. Bu yüzden en iyi yaptığı şeyi yapıyor: Tam anlamıyla saçmalıyor. Çifte standartlar yine iş başında” ifadelerine yer verdi.
İngiltere Başbakanı Keir Starmer daha önce yaptığı açıklamada, Londra’nın Venezüella ile ilgili durumu müttefikleriyle daha sonra değerlendireceğini belirtmiş ve şu anda İngiltere’nin Karakas Büyükelçiliği’nin, Venezüella’daki İngiliz vatandaşlarına destek sağlanması için çalıştığını ifade etmişti.
