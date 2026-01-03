Bakan Kacır: Bilim insanları, rotayı ülkemize çeviriyor

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260103/bakan-kacir-bilim-insanlari-rotayi-ulkemize-ceviriyor-1102453693.html
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK'ın Uluslararası Lider ve Genç Araştırmacılar Programları'na yoğun ilgi gösterildiğini açıkladı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.TÜBİTAK’ın Uluslararası Lider ve Genç Araştırmacılar Programları'na yoğun ilgi gösterildiğini belirten Bakan Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünyanın en iyi üniversite ve araştırma merkezlerinden bilim insanları, rotayı ülkemize çeviriyor" ifadelerini kullandı. 50 ülkeden, 175 nitelikli araştırmacının başvuru yaptığını belirten Bakan Kacır, "Harvard'dan Stanford'a, Oxford'dan Osaka'ya uzanan akademik birikim; Milli Teknoloji Hamlesi hedeflerimize giden yolda Türkiye'de buluşuyor. Ülkemizin bilim, araştırma ve teknoloji ekosistemini güçlü kılacak adımlar atmayı sürdüreceğiz" açıklamasını yaptı.
