Bakan Kacır açıkladı: Somali'ye kurulacak uzay limanının ayrıntıları belli oldu

Bakan Kacır açıkladı: Somali'ye kurulacak uzay limanının ayrıntıları belli oldu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye’nin Somali’de kuracağı uzay limanı için gerekli fizibilite ve projelendirme çalışmalarının... 31.12.2025, Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'la yaptığı görüşmede gündeme gelen Somali'ye kurulacak uzay limanının ayrıntıları belli oldu.'En avantajlı bölge olarak ön plana çıktı'Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, uzay limanı için Somali'nin seçilmesine ilişkin şu ifadeleri kullandı:Bakan Kacır, Somali’nin ekvatora yakın konumu, okyanus kıyısında yer alması, yıl boyunca fırlatmaya elverişli hava koşulları ve düşük hava-deniz trafiği yoğunluğu sayesinde uzay limanı yatırımı için en avantajlı bölgelerden biri olduğunu belirtti.'Söz sahibi bir aktör konumuna taşıyacak'Bakan Kacır, ''Türkiye'nin bir uzay limanına sahip olması ülkemizi uzay faaliyetlerinde bağımsız, rekabetçi ve küresel ölçekte söz sahibi bir aktör konumuna taşıyacak stratejik bir adım. Bu yatırım, uzay ekonomisi açısından uzun vadeli ve çarpan etkisi yüksek kazanımlar sunuyor. Bu yatırımla öncelikle, ülkemizde geliştirilen uydu fırlatma araçlarının tam bağımsız şekilde uzaya gönderilmesi mümkün hale gelecek, fırlatma teknolojileri alanında sürdürülebilir ve rekabetçi bir yerli sanayi ekosistemi oluşacaktır. Roket motorları, yakıt teknolojileri, itki sistemleri, ileri teknoloji malzemeler, aviyonik ve yer destek altyapıları gibi kritik alanlarda derinleşen bu ekosistem, teknoloji kazanımının kalıcı hale gelmesini ve dışa bağımlılığın ortadan kalkmasını sağlayacak. Somali'de kurulacak uzay limanı, yalnızca ulusal ihtiyaçlara değil, aynı zamanda küresel ticari uzay pazarına da hizmet verecek bir kapasiteye sahip olacak'' dedi.

