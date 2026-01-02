Türkiye
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Ukrayna ordusunun İHA saldırısında ölenlerin sayısı 27’ye çıktı: İkisi çocuk
Ukrayna ordusunun İHA saldırısında ölenlerin sayısı 27’ye çıktı: İkisi çocuk
Ukrayna ordusunun, Herson Bölgesi’nin Karadeniz kasabası Horlı’da yeni yıl kutlamalarının yapıldığı kafe ve otele saldırısında ölenlerin sayısının 27’ye... 02.01.2026, Sputnik Türkiye
Rusya Soruşturma Komitesi Sözcüsü Svetlana Petrenko, bugünkü basın brifinginde, Herson Bölgesi’nin Horlı kasabasına düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırısına ilişkin son bilgileri paylaştı.Petrenko, “Gerçekleşen terör eylemi sonucu ikisi çocuk 27 kişi hayatını kaybetti” açıklamasında bulundu.Yetkili, hastanelere 31 kişinin kaldırıldığını, aralarından beşinin çocuk olduğunu bildirdi.Olay yerini inceleyen uzmanların birkaç İHA’nın parçalarına ulaştığını söyleyen Petrenko, “Tıbbi, genetik, patlayıcı madde ve yangın güvenliği incelemeleri de dahil olmak üzere 26'dan fazla adli inceleme emri verildi” diye ekledi.Ne olmuştu?Ukrayna ordusu, yılbaşı gecesi Herson Bölgesi’nin Karadeniz kasabası Horlı’da yeni yıl kutlamalarının yapıldığı bir kafe ve otele İHA saldırısını düzenlemişti. Saldırıda 24 sivil hayatını kaybederken beşi çocuk 29 kişi de yaralanmıştı.Herson Valisi Vladimir Saldo, Ukraynalı askerlerin bilerek insanları yaktığını kaydederek saldırıda biri yanıcı madde taşıyan üç İHA’nın kullanıldığını belirtmişti. Saldırı sırasında, NATO ülkelerinden birinde üretilen keşif İHA’sının da kullanıldığı bildirilmişti. Saldo, saldırıya İngiliz istihbaratının katılmış olabileceğini dile getirmişti. Rusya Soruşturma Komitesi olayla ilgili ‘terör eylemi’ davasını açmıştı.Rusya'nın Cenevre'deki BM Daimi Temsilcisi Gennady Gatilov, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisi'nden (OHCHR), Kiev rejiminin Herson Bölgesi'ndeki Horli kasabasında gerçekleştirdiği terör saldırısını bir an önce açık bir şekilde kınamasını talep ettiklerini bildirmişi.
© Sputnik / Sergey MirnıyUkrayna ordusunun İHA saldırısı düzenlediği Herson Bölgesi'nin Horlı kasabasındaki kafe ve otelden görüntüler
Ukrayna ordusunun İHA saldırısı düzenlediği Herson Bölgesi’nin Horlı kasabasındaki kafe ve otelden görüntüler - Sputnik Türkiye, 1920, 02.01.2026
© Sputnik / Sergey Mirnıy
Ukrayna ordusunun, Herson Bölgesi’nin Karadeniz kasabası Horlı’da yeni yıl kutlamalarının yapıldığı kafe ve otele saldırısında ölenlerin sayısının 27’ye çıktığı belirtildi.
Rusya Soruşturma Komitesi Sözcüsü Svetlana Petrenko, bugünkü basın brifinginde, Herson Bölgesi’nin Horlı kasabasına düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırısına ilişkin son bilgileri paylaştı.
Petrenko, “Gerçekleşen terör eylemi sonucu ikisi çocuk 27 kişi hayatını kaybetti” açıklamasında bulundu.
Yetkili, hastanelere 31 kişinin kaldırıldığını, aralarından beşinin çocuk olduğunu bildirdi.
Olay yerini inceleyen uzmanların birkaç İHA’nın parçalarına ulaştığını söyleyen Petrenko, “Tıbbi, genetik, patlayıcı madde ve yangın güvenliği incelemeleri de dahil olmak üzere 26'dan fazla adli inceleme emri verildi” diye ekledi.

Ne olmuştu?

Ukrayna ordusu, yılbaşı gecesi Herson Bölgesi’nin Karadeniz kasabası Horlı’da yeni yıl kutlamalarının yapıldığı bir kafe ve otele İHA saldırısını düzenlemişti. Saldırıda 24 sivil hayatını kaybederken beşi çocuk 29 kişi de yaralanmıştı.
Herson Valisi Vladimir Saldo, Ukraynalı askerlerin bilerek insanları yaktığını kaydederek saldırıda biri yanıcı madde taşıyan üç İHA’nın kullanıldığını belirtmişti. Saldırı sırasında, NATO ülkelerinden birinde üretilen keşif İHA’sının da kullanıldığı bildirilmişti. Saldo, saldırıya İngiliz istihbaratının katılmış olabileceğini dile getirmişti. Rusya Soruşturma Komitesi olayla ilgili ‘terör eylemi’ davasını açmıştı.
Rusya'nın Cenevre'deki BM Daimi Temsilcisi Gennady Gatilov, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisi'nden (OHCHR), Kiev rejiminin Herson Bölgesi'ndeki Horli kasabasında gerçekleştirdiği terör saldırısını bir an önce açık bir şekilde kınamasını talep ettiklerini bildirmişi.
