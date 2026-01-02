Rusya’dan BM’e Ukrayna’nın Horlı saldırısını açık bir şekilde kınama talebi

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260102/rusyadan-bme-ukraynanin-horli-saldirisini-acik-bir-sekilde-kinama-talebi-1102430163.html
Ukrayna ordusunun Herson Bölgesi'nde yeni yıl kutlamalarının yapıldığı kafe ve otele düzenlediği ve çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği saldırı karşısında...
2026-01-02T08:10+0300
2026-01-02T08:10+0300
2026-01-02T08:42+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/17/1092983803_0:0:1198:674_1920x0_80_0_0_76af577520f1b90d127b141b475e46d5.png
Rusya'nın Cenevre'deki BM Daimi Temsilcisi Gennady Gatilov, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisi'nden (OHCHR), Kiev rejiminin Herson Bölgesi'ndeki Horli kasabasında gerçekleştirdiği terör saldırısını bir an önce açık bir şekilde kınamasını talep ettiklerini bildirdi.Gatilov, “BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk’ten, başkanlık ettiği idareden ve İnsan Hakları Konseyi'nin ilgili özel prosedürlerinden, Kiev rejiminin Herson Bölgesi’nde gerçekleştirdiği korkunç terör saldırısını en kısa sürede açık bir şekilde kınamalarını talep ediyoruz. Bu trajedi karşısında sessiz kalmak, neo-Banderacıların kanlı suçlarına açıkça ortak olmak ve yardım etmek anlamına gelecek” ifadesini kullandı.Rusya’nın, Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy ve ekibinin bu son "çılgın vahşetini" şiddetle kınadığını söyleyen Gatilov, bu kişilerin asıl amacının, her ne pahasına olursa olsun iktidara tutunmak, Ukrayna ordusunun cephedeki başarısızlıklarından dikkatleri dağıtmak ve barışçıl çözüm girişimini engellemek olduğunu kaydetti.Ne olmuştu?Ukrayna ordusu, yılbaşı gecesi Herson Bölgesi’nin Karadeniz kasabası Horlı’da yeni yıl kutlamalarının yapıldığı bir kafe ve otele İHA saldırısını düzenlemişti. Saldırıda 24 sivil hayatını kaybederken beşi çocuk 29 kişi de yaralanmıştı.Herson Valisi Vladimir Saldo, Ukraynalı askerlerin bilerek insanları yaktığını kaydederek saldırıda biri yanıcı madde taşıyan üç İHA’nın kullanıldığını belirtmişti. Saldırı sırasında, NATO ülkelerinden birinde üretilen keşif İHA’sının da kullanıldığı bildirilmişti. Saldo, saldırıya İngiliz istihbaratının katılmış olabileceğini dile getirmişti. Rusya Soruşturma Komitesi olayla ilgili ‘terör eylemi’ davasını açmıştı.
08:10 02.01.2026 (güncellendi: 08:42 02.01.2026)
Ukrayna ordusunun Herson Bölgesi’nde yeni yıl kutlamalarının yapıldığı kafe ve otele düzenlediği ve çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği saldırı karşısında susmanın suça ortaklık yapmaya eşdeğer olduğu belirtildi.
