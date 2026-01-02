Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260102/madurodan-abdye-uyusturucu-ve-petrol-teklifi-isbirligini-gorusmeye-haziriz-1102430619.html
Maduro’dan ABD’ye uyuşturucu ve petrol teklifi: ‘İşbirliğini görüşmeye hazırız’
Maduro’dan ABD’ye uyuşturucu ve petrol teklifi: ‘İşbirliğini görüşmeye hazırız’
Sputnik Türkiye
Venezüella lideri Maduro, ABD ile uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele anlaşmasını ve ülkenin petrol sektörüne yatırım olasılığını görüşmeye hazır olduklarını... 02.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-02T08:57+0300
2026-01-02T09:01+0300
dünya
venezüella
nicolas maduro
abd
chevron
uyuşturucu kaçakçılığı
petrol
yatırım
pam bondi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/12/1101079340_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_81e11e23f269dd25ed2cdc69bdc0b7d9.jpg
Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, gazeteci Ignacio Ramonet ile röportajda, ABD ile yaşanan gerilime ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Röportaj, ülke liderinin Telegram hesabından yayınlandı.Maduro, “ABD hükümeti bunu biliyor, çünkü temsilcilerinin çoğuna, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele konusunda ciddi bir anlaşma görüşmek istiyorlarsa hazır olduğumuzu söyledik” ifadesini kullandı.Venezüella’nın, enerji devi Chevron’un sahip olduğu gibi, ABD'nin ülkesindeki petrol sektörüne yatırımlarına da açık olduğunu söyleyen Maduro, “ABD, kapsamlı ekonomik kalkınma anlaşmaları istiyorlarsa, bunları da yapabileceklerini bilmeli” dedi.Karayipler'de gerilimin tırmanmasıABD son birkaç aydır, uyuşturucu taşıdığı iddia edilen tekneleri imha etmek için defalarca askeri güç kullandı. Washington, bu tür operasyonların uluslararası suç ve uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadeleyi amaçladığını savunuyor.Bu durum yüzünden, Venezüella ve ABD arasındaki ilişkiler önemli ölçüde gerildi. Beyaz Saray, Nicolas Maduro hükümetini istikrarsızlaştırmak amacıyla CIA'ya bu ülkede gizli operasyonlar yürütme yetkisi verdi. Başsavcı Pam Bondi, Maduro'nun tutuklanmasına yol açacak bilgi için 50 milyon dolarlık ödül açıkladı. Venezüella liderinin ABD'ye uyuşturucu ulaştırmak için terör örgütlerinden yararlandığı iddia edildi.ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz haftalarda, Venezüella yönetimini, “varlık hırsızlığı, terör, uyuşturucu kaçakçılığı ve insan ticareti” iddiasıyla yabancı terör örgütü ilan etti. ABD’den çalındığını iddia ettiği petrol, toprak ve fonların iade edilmesini talep eden Trump, yaptırım uygulanan tüm tankerlerin kapsamlı bir abluka altına alınacağı uyarısında bulundu.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, dost ülke Venezüella etrafında sürekli ve kasıtlı bir gerilim artışı gözlemlediklerini dile getirdi. Zaharova’ya göre özellikle endişe verici olan, uluslararası denizciliğe tehdit oluşturan bu kararların tek taraflı niteliği.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260102/rusyadan-bme-ukraynanin-horli-saldirisini-acik-bir-sekilde-kinama-talebi-1102430163.html
venezüella
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/12/1101079340_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_c5e520947a8d36233050d69fd054da1b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
venezüella, nicolas maduro, abd, chevron, uyuşturucu kaçakçılığı, petrol, yatırım, pam bondi
venezüella, nicolas maduro, abd, chevron, uyuşturucu kaçakçılığı, petrol, yatırım, pam bondi

Maduro’dan ABD’ye uyuşturucu ve petrol teklifi: ‘İşbirliğini görüşmeye hazırız’

08:57 02.01.2026 (güncellendi: 09:01 02.01.2026)
© AA / Pedro MatteyVenezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro
Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro - Sputnik Türkiye, 1920, 02.01.2026
© AA / Pedro Mattey
Abone ol
Venezüella lideri Maduro, ABD ile uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele anlaşmasını ve ülkenin petrol sektörüne yatırım olasılığını görüşmeye hazır olduklarını belirtti.
Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, gazeteci Ignacio Ramonet ile röportajda, ABD ile yaşanan gerilime ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Röportaj, ülke liderinin Telegram hesabından yayınlandı.
Maduro, “ABD hükümeti bunu biliyor, çünkü temsilcilerinin çoğuna, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele konusunda ciddi bir anlaşma görüşmek istiyorlarsa hazır olduğumuzu söyledik” ifadesini kullandı.
Venezüella’nın, enerji devi Chevron’un sahip olduğu gibi, ABD'nin ülkesindeki petrol sektörüne yatırımlarına da açık olduğunu söyleyen Maduro, “ABD, kapsamlı ekonomik kalkınma anlaşmaları istiyorlarsa, bunları da yapabileceklerini bilmeli” dedi.

Karayipler'de gerilimin tırmanması

ABD son birkaç aydır, uyuşturucu taşıdığı iddia edilen tekneleri imha etmek için defalarca askeri güç kullandı. Washington, bu tür operasyonların uluslararası suç ve uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadeleyi amaçladığını savunuyor.
Bu durum yüzünden, Venezüella ve ABD arasındaki ilişkiler önemli ölçüde gerildi. Beyaz Saray, Nicolas Maduro hükümetini istikrarsızlaştırmak amacıyla CIA'ya bu ülkede gizli operasyonlar yürütme yetkisi verdi. Başsavcı Pam Bondi, Maduro'nun tutuklanmasına yol açacak bilgi için 50 milyon dolarlık ödül açıkladı. Venezüella liderinin ABD'ye uyuşturucu ulaştırmak için terör örgütlerinden yararlandığı iddia edildi.
ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz haftalarda, Venezüella yönetimini, “varlık hırsızlığı, terör, uyuşturucu kaçakçılığı ve insan ticareti” iddiasıyla yabancı terör örgütü ilan etti. ABD’den çalındığını iddia ettiği petrol, toprak ve fonların iade edilmesini talep eden Trump, yaptırım uygulanan tüm tankerlerin kapsamlı bir abluka altına alınacağı uyarısında bulundu.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, dost ülke Venezüella etrafında sürekli ve kasıtlı bir gerilim artışı gözlemlediklerini dile getirdi. Zaharova’ya göre özellikle endişe verici olan, uluslararası denizciliğe tehdit oluşturan bu kararların tek taraflı niteliği.
Gennadiy Gatilov - Sputnik Türkiye, 1920, 02.01.2026
UKRAYNA KRİZİ
Rusya’dan BM’e Ukrayna’nın Horlı saldırısını açık bir şekilde kınama talebi
08:10
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала