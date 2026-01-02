https://anlatilaninotesi.com.tr/20260102/madurodan-abdye-uyusturucu-ve-petrol-teklifi-isbirligini-gorusmeye-haziriz-1102430619.html
Maduro’dan ABD’ye uyuşturucu ve petrol teklifi: ‘İşbirliğini görüşmeye hazırız’
Maduro’dan ABD’ye uyuşturucu ve petrol teklifi: ‘İşbirliğini görüşmeye hazırız’
Sputnik Türkiye
Venezüella lideri Maduro, ABD ile uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele anlaşmasını ve ülkenin petrol sektörüne yatırım olasılığını görüşmeye hazır olduklarını... 02.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-02T08:57+0300
2026-01-02T08:57+0300
2026-01-02T09:01+0300
dünya
venezüella
nicolas maduro
abd
chevron
uyuşturucu kaçakçılığı
petrol
yatırım
pam bondi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/12/1101079340_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_81e11e23f269dd25ed2cdc69bdc0b7d9.jpg
Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, gazeteci Ignacio Ramonet ile röportajda, ABD ile yaşanan gerilime ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Röportaj, ülke liderinin Telegram hesabından yayınlandı.Maduro, “ABD hükümeti bunu biliyor, çünkü temsilcilerinin çoğuna, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele konusunda ciddi bir anlaşma görüşmek istiyorlarsa hazır olduğumuzu söyledik” ifadesini kullandı.Venezüella’nın, enerji devi Chevron’un sahip olduğu gibi, ABD'nin ülkesindeki petrol sektörüne yatırımlarına da açık olduğunu söyleyen Maduro, “ABD, kapsamlı ekonomik kalkınma anlaşmaları istiyorlarsa, bunları da yapabileceklerini bilmeli” dedi.Karayipler'de gerilimin tırmanmasıABD son birkaç aydır, uyuşturucu taşıdığı iddia edilen tekneleri imha etmek için defalarca askeri güç kullandı. Washington, bu tür operasyonların uluslararası suç ve uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadeleyi amaçladığını savunuyor.Bu durum yüzünden, Venezüella ve ABD arasındaki ilişkiler önemli ölçüde gerildi. Beyaz Saray, Nicolas Maduro hükümetini istikrarsızlaştırmak amacıyla CIA'ya bu ülkede gizli operasyonlar yürütme yetkisi verdi. Başsavcı Pam Bondi, Maduro'nun tutuklanmasına yol açacak bilgi için 50 milyon dolarlık ödül açıkladı. Venezüella liderinin ABD'ye uyuşturucu ulaştırmak için terör örgütlerinden yararlandığı iddia edildi.ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz haftalarda, Venezüella yönetimini, “varlık hırsızlığı, terör, uyuşturucu kaçakçılığı ve insan ticareti” iddiasıyla yabancı terör örgütü ilan etti. ABD’den çalındığını iddia ettiği petrol, toprak ve fonların iade edilmesini talep eden Trump, yaptırım uygulanan tüm tankerlerin kapsamlı bir abluka altına alınacağı uyarısında bulundu.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, dost ülke Venezüella etrafında sürekli ve kasıtlı bir gerilim artışı gözlemlediklerini dile getirdi. Zaharova’ya göre özellikle endişe verici olan, uluslararası denizciliğe tehdit oluşturan bu kararların tek taraflı niteliği.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260102/rusyadan-bme-ukraynanin-horli-saldirisini-acik-bir-sekilde-kinama-talebi-1102430163.html
venezüella
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/12/1101079340_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_c5e520947a8d36233050d69fd054da1b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
venezüella, nicolas maduro, abd, chevron, uyuşturucu kaçakçılığı, petrol, yatırım, pam bondi
venezüella, nicolas maduro, abd, chevron, uyuşturucu kaçakçılığı, petrol, yatırım, pam bondi
Maduro’dan ABD’ye uyuşturucu ve petrol teklifi: ‘İşbirliğini görüşmeye hazırız’
08:57 02.01.2026 (güncellendi: 09:01 02.01.2026)
Venezüella lideri Maduro, ABD ile uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele anlaşmasını ve ülkenin petrol sektörüne yatırım olasılığını görüşmeye hazır olduklarını belirtti.
Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, gazeteci Ignacio Ramonet ile röportajda, ABD ile yaşanan gerilime ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Röportaj, ülke liderinin Telegram hesabından yayınlandı.
Maduro, “ABD hükümeti bunu biliyor, çünkü temsilcilerinin çoğuna, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele konusunda ciddi bir anlaşma görüşmek istiyorlarsa hazır olduğumuzu söyledik” ifadesini kullandı.
Venezüella’nın, enerji devi Chevron’un sahip olduğu gibi, ABD'nin ülkesindeki petrol sektörüne yatırımlarına da açık olduğunu söyleyen Maduro, “ABD, kapsamlı ekonomik kalkınma anlaşmaları istiyorlarsa, bunları da yapabileceklerini bilmeli” dedi.
Karayipler'de gerilimin tırmanması
ABD son birkaç aydır, uyuşturucu taşıdığı iddia edilen tekneleri imha etmek için defalarca askeri güç kullandı. Washington, bu tür operasyonların uluslararası suç ve uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadeleyi amaçladığını savunuyor.
Bu durum yüzünden, Venezüella ve ABD arasındaki ilişkiler önemli ölçüde gerildi. Beyaz Saray, Nicolas Maduro hükümetini istikrarsızlaştırmak amacıyla CIA'ya bu ülkede gizli operasyonlar yürütme yetkisi verdi. Başsavcı Pam Bondi, Maduro'nun tutuklanmasına yol açacak bilgi için 50 milyon dolarlık ödül açıkladı. Venezüella liderinin ABD'ye uyuşturucu ulaştırmak için terör örgütlerinden yararlandığı iddia edildi.
ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz haftalarda, Venezüella yönetimini, “varlık hırsızlığı, terör, uyuşturucu kaçakçılığı ve insan ticareti” iddiasıyla yabancı terör örgütü ilan etti. ABD’den çalındığını iddia ettiği petrol, toprak ve fonların iade edilmesini talep eden Trump, yaptırım uygulanan tüm tankerlerin kapsamlı bir abluka altına alınacağı uyarısında bulundu.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, dost ülke Venezüella etrafında sürekli ve kasıtlı bir gerilim artışı gözlemlediklerini dile getirdi. Zaharova’ya göre özellikle endişe verici olan, uluslararası denizciliğe tehdit oluşturan bu kararların tek taraflı niteliği.