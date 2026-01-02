https://anlatilaninotesi.com.tr/20260102/motokuryelerin-trafige-cikisi-yasaklandi-yasak-hangi-illlerde-ve-ne-kadar-surecek-1102422503.html

Motokuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı: Yasak hangi illlerde ve ne kadar sürecek?

Motokuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı: Yasak hangi illlerde ve ne kadar sürecek?

Sputnik Türkiye

Olumsuz hava ve buzlanma riski nedeniyle Gaziantep, Yalova, Bolu ve Bartın’da motokuryeler ile motosiklet ve scooter kullanıcılarının trafiğe çıkışı geçici... 02.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-02T01:40+0300

2026-01-02T01:40+0300

2026-01-02T01:40+0300

türki̇ye

türkiye

gaziantep

yalova

bolu

bartın

motokurye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/16/1093889719_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_c9b07b341bda09fa0e51c69561bd5064.jpg

Türkiye’nin farklı illerinde olumsuz hava koşulları ve buzlanma riski nedeniyle motosiklet, scooter ve motokuryelere yönelik trafik yasakları getirildi.GaziantepGaziantep’te, hava sıcaklıklarının sıfırın altında eksi 8 dereceye kadar düşmesinin beklendiği ve buzlanma riskinin artacağı belirtilerek, 2 Ocak Cuma günü motokuryelerin il genelinde 1 gün süreyle trafiğe çıkması yasaklandı. Valilik açıklamasında, trafik ve can güvenliğinin sağlanmasının amaçlandığı vurgulanırken, bireysel motosiklet ve scooter kullanıcılarına da toplu taşıma kullanmaları tavsiye edildi.YalovaYalova’da ise olumsuz hava koşulları nedeniyle elektrikli skuter, motosiklet ve motokuryelerin trafiğe çıkışı bu gece saat 22.00’den 2 Ocak saat 08.00’e kadar yasaklandı. Valilik, il genelinde hava şartlarının olumsuz seyrettiğini belirterek tedbir alındığını duyurdu.BoluBolu’da, yapılan son meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda buzlanma riskinin artması sebebiyle bu gece saat 22.00’den yarın gece 23.59’a kadar motosiklet, scooter, elektrikli scooter, elektrikli bisiklet, bisiklet ve motokuryelerin il genelinde trafiğe çıkışı tedbiren yasaklandı. Valilik, vatandaşlardan can ve mal güvenliği açısından karara hassasiyetle uymalarını istedi.Bartın’da 2 gün yasakBartın’da da benzer gerekçelerle iki gün sürecek bir yasak kararı alındı. Valilik açıklamasına göre, 2 Ocak Cuma günü saat 08.00’den 4 Ocak Pazar günü saat 08.00’e kadar motosiklet, skuter, elektrikli skuter ve motokuryelerin trafiğe çıkmasına izin verilmeyecek. Kararın, kuvvetli kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle alındığı bildirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260101/silede-okullar-tatil-buzlanma-riski-1102420992.html

türki̇ye

gaziantep

yalova

bolu

bartın

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

motokurye yasak